Cảnh "nóng" trong phim Hollywood bị chê ngày càng không thật

Trong bài phỏng vấn gần đây trên The Hollywood Reporter, nữ diễn viên Shailene Woodley - ngôi sao của series phim truyền hình "đình đám" Big Little Lies đã trải lòng về sự nghiệp diễn xuất những năm qua.

Shailene Woodley là nữ diễn viên 9x đình đám tại Hollywood hiện nay.

"Tôi không bao giờ ngần ngại khi quay các cảnh gần gũi trên phim bởi bản thân là người dám nói dám làm. Tôi luôn dành thời gian thảo luận với đạo diễn và các diễn viên khác về việc thực hiện các cảnh nóng trên phim.

Mối băn khoăn của tôi chỉ là "Các bạn dự định quay cảnh ấy như thế nào? Cảnh khỏa thân này có cần thiết hay không? Nó sẽ phục vụ cho nội dung câu chuyện hay chỉ gây xao nhãng?", cô nói.

Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Tôi chưa bao giờ thực hiện một cảnh giường chiếu chỉ nhằm mục tiêu câu khách đơn thuần".

Shailene Woodley cho rằng, những cảnh quay nhạy cảm tại Hollywood ngày càng xa rời thực tế và không thật.

Năm 2020, Shailene Woodley tham gia vào bộ phim "nóng" - Endings, Beginnings của đạo diễn Drake Doremus gần đây. Vai diễn đòi hỏi cô phải thực hiện nhiều cảnh táo bạo trên màn ảnh. Trong phim, vai diễn của Shailene là một phụ nữ với nội tâm phức tạp, bị giằng xé vì tình cảm dành cho hai người đàn ông.

Shailene Woodley cũng bày tỏ quan điểm với những cảnh quay giường chiếu đang ngập tràn trong các bộ phim truyền hình thời gian gần đây: "Đôi lúc trên phim, bạn sẽ thấy hai người ân ái với nhau khi cô gái vẫn mặc nguyên áo lót. Tôi không nghĩ có nhiều người sẽ làm như vậy ngoài đời thực. Cá nhân tôi cũng không".

Shailene Woodley, sinh năm 1991, là một diễn viên kiêm nhà hoạt động xã hội tại Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một người mẫu khi mới 4 tuổi và tham gia nhiều bộ phim truyền hình.

Shailene Woodley bắt đầu thử sức với công việc người mẫu và đóng phim từ khi mới 4 tuổi.

Người đẹp thế hệ 9x bắt đầu gây chú ý khi đảm nhiệm vai Amy Juergens trong bộ phim truyền hình gia đình mang tên The Secret Life of the American Teenager từ năm 2008 tới năm 2013.

Năm 2011, cô gây chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh The Descendants và giành những giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp tại lễ trao giải Quả cầu vàng dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc và giải thưởng đặc biệt do hội đồng giám khảo của LHP Sundance trao tặng.

Từ năm 2017, Shailene trở thành cái tên thường xuyên trên mặt báo nhờ hiệu ứng của bộ phim truyền hình dài tập Big Little Lies. Phim mang về cho cô đề cử giải Emmy và Quả cầu vàng.

Shailene Woodley nổi tiếng với vai diễn trong Big Little Lies.

Shailene Woodley trả lời phỏng vấn

Sắp tới, Shailene Woodley sẽ tái xuất với khán giả trong bộ phim tâm lý tình cảm mang tên The Last Letter from Your Lover, phát sóng trên kênh Netflix. Trong phim, nữ diễn viên cá tính sẽ vào vai một nữ doanh nhân nổi tiếng với mối tình bất ngờ với một ngôi sao giải trí. Bối cảnh của phim được thực hiện trong những năm 60.

"Tôi không thích sự nổi tiếng hay danh vọng. Tôi chưa bao giờ khát khao điều đó. Tôi chỉ muốn có được tượng vàng Oscar trong tay một ngày nào đó. Khi ở trường, tôi chưa bao giờ nói với mọi người rằng, tôi là một diễn viên dù mọi đứa trẻ đều thích điều đó. Tôi luôn cảm thấy rằng, nếu khoe khoang về điều đó, cuộc sống của tôi sẽ bất an", nữ diễn viên 9x nói.

Đầu năm 2021, nữ diễn viên xinh đẹp đã đính hôn với ngôi sao thể thao Aaron Rodgers vài tháng trước và mới công khai với công chúng. Shailene Woodley tiết lộ, cô và chồng sắp cưới bén duyên trong một lần gặp gỡ tình cờ và tình yêu của họ được xây dựng qua mùa dịch. Sau hai tháng quen nhau, cặp đôi đã dọn tới sống chung với nhau.

Shailene Woodley đính hôn với ngôi sao thể thao Aaron Rodgers từ tháng 2 vừa rồi.

