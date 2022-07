Camila Cabello khoe dáng đầy đặn với bikini sau khi xuất hiện bên "trai lạ"

Ngày 8/7, cánh săn ảnh đã thấy nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit "tỷ view" Camila Cabello đi tắm biển cùng bạn bè tại Florida, Mỹ. Ngôi sao ca nhạc 25 tuổi diện bộ áo tắm hai mảnh kiểu dáng trẻ trung và năng động khoe thân hình đầy đặn.

Camila Cabello xinh đẹp trên thảm đỏ (Video: Moy2x).

Camila là một trong những ngôi sao ca nhạc 9X nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Sở hữu khối tài sản "triệu đô", nữ ca sĩ tài năng đã có thể tự mua cho mình nhiều nhà sang tại Mỹ. Gần đây cô rao bán biệt thự trị giá hơn 4 triệu USD ở Hollywood và dành nhiều thời gian sống ở ngôi nhà gần biển tại Florida, Mỹ.

Là một ca sĩ trẻ có nhiều bản hit ăn khách, Camila Cabello cũng là mục tiêu được yêu thích của các tay săn ảnh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô cảm thấy khó chịu khi thợ săn ảnh đeo bám cô mỗi ngày.

Camila Cabello đi tắm biển ngày 8/7 (Ảnh: Backgrid).

Trong một bài đăng dài được chia sẻ lên Instagram cách đây ít ngày, nữ ca sĩ 25 tuổi cho biết cô đã cố gắng nín thở và siết chặt cơ thể đến mức cơ bụng bị đau khi cánh săn ảnh đeo bám, chụp ảnh cô diện bikini trên bãi biển.

Ngôi sao người Mỹ gốc Cuba viết: "Tôi đã cảm thấy cực kỳ tổn thương và không hề có sự chuẩn bị. Tôi đã mặc những bộ bikini nhỏ xíu và không quan tâm đến việc mình trông như thế nào. Sau đó tôi xem ảnh trên mạng, đọc bình luận và rất buồn.

Tôi đã nhắc nhở bản thân khi điều đó ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tôi rằng tôi đang nghĩ đến cách nhìn nhận của nền văn hóa chứ không phải của riêng tôi. Một nền văn hóa đã mặc định hình ảnh cơ thể phụ nữ khỏe mạnh buộc phải trông như thế nào trong khi nó hoàn toàn không phải là thực tế đối với nhiều người phụ nữ".

Cabello, người vừa phát hành album phòng thu thứ ba, nói thêm rằng cô chỉ đơn thuần là một cô gái độc thân ở độ tuổi ngoài 20, đang trong quá trình quảng bá album mới và muốn trông "vừa mắt" mọi người.

Nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Havana gần đây đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi cô bị phát hiện đi chơi tối cùng Austin Kevitch, 30 tuổi, giám đốc điều hành của một ứng dụng hẹn hò có tiếng. Cánh săn ảnh đã thấy nữ ca sĩ trẻ ăn vận sành điệu và gợi cảm khi đi dạo tại Los Angeles, Mỹ cùng bạn trai tin đồn vào cuối tháng 6 vừa qua.

Mối quan hệ giữa Camila Cabello và Austin Kevitch được cho là ở giai đoạn "bắt đầu" và đại diện của nữ ca sĩ không trả lời những câu hỏi về vấn đề này.

Camila Cabello và Austin Kevitch bị đồn đại là đang hẹn hò (Ảnh: Backgrid).

Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Camila Cabello và bạn trai, nam ca sĩ Shawn Mendes đã thông báo trên mạng xã hội là họ quyết định chia tay sau hai năm hẹn hò.

Cặp đôi ca sĩ nổi tiếng viết: "Chào các bạn, chúng tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm lãng mạn của mình nhưng chúng tôi vẫn luôn quý mến nhau. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này như những người bạn thân thiết và sẽ tiếp tục là những người bạn tốt nhất của nhau. Cảm ơn các bạn luôn động viên và ủng hộ chúng tôi".

Shawn Mendes và Camila Cabello ngày còn hạnh phúc (Video: WMTV).

Việc Shawn Mendes và Camila Cabello báo tin chia tay khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trước đó ít ngày, cặp đôi đã tổ chức tiệc mừng lễ hội hóa trang Halloween rất vui vẻ và họ cũng cùng nhau tham dự sự kiện thời trang hàng đầu thế giới MET gala.

Shawn và Camila bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 2019 sau khi họ hát cùng nhau ca khúc Señorita. Señorita đã trở thành một trong những ca khúc "hot" nhất mùa hè năm 2019 và đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Mỹ cũng như bảng xếp hạng âm nhạc của 35 quốc gia khác.

Camila Cabello sinh năm 1997 là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Cuba. Cô trở nên nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Fifth Harmony, được thành lập sau show The X Factor Mỹ vào năm 2012. Ngay khi còn là thành viên nhóm Fifth Harmony, Cabello bắt đầu khẳng định mình trong vai trò là một nghệ sĩ solo bằng việc phát hành các ca khúc như I Know What You Did Last Summer hát cùng Shawn Mendes và Bad Things - hát với Machine Gun Kelly.

Album phòng thu đầu tay của Camila Cabello mang tên Camila (ra mắt năm 2018) đã giành được vị trí số một trên bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu nước Mỹ Billboard 200. Album nhạc pop mang âm hưởng của nhạc Latin đã được giới phê bình đánh giá cao và được chứng nhận bạch kim của hiệp hội công nghiệp ghi âm Mỹ.