Cái khó của Amber Heard khi thua kiện

Ngày 1/6 (giờ Mỹ), phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard đã kết thúc sau 6 tuần tranh tụng. Bồi thẩm đoàn kết luật Amber Heard không thể chứng minh những cáo buộc chống lại chồng cũ, cáo buộc bị bạo hành của cô là sai lệch và có mục đích khi viết bài nhắm vào Depp.

Theo phán quyết của tòa, nữ diễn viên phải bồi thường cho chồng cũ, Johnny Depp 15 triệu USD. Tuy nhiên, do luật của bang Virginia (Mỹ) - nơi xét xử vụ việc giới hạn mức bồi thường trừng phạt là 350.000 USD, nên số tiền thực tế tài tử Hollywood được nhận sẽ là 10,35 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng).

Amber Heard tại tòa (Ảnh: AP).

Trong khi đó, Amber Heard cũng được bồi thường 2 triệu USD (46 tỷ đồng). Đây là số tiền nữ diễn viên tóc vàng nhận được khi chứng minh thành công việc cô từng bị một trong những luật sư cũ của Johnny Depp phỉ báng vào năm 2020.

Hai người dẫn chương trình phát thanh Kyle Sandilands và Jackie 'O' Henderson đã đặt câu hỏi: "Amber Heard sẽ phải bồi thường cụ thể ra sao?" và "Khả năng chi trả của Amber Heard thế nào?". Đây cũng là điều mà công chúng toàn cầu quan tâm sau phiên tòa triệu USD.

Nữ diễn viên đang phải chịu sự tẩy chay nặng nề trên toàn thế giới suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Theo tờ Independent, bản kiến nghị yêu cầu Amber Heard rời khỏi Aquaman 2 đã cán mốc 4,5 triệu chữ ký, và trở thành một trong những bản kiến nghị có lượng chữ ký kỷ lục trên trang Change.org.

Các chuyên gia truyền thông nhận định, sự nghiệp của Amber Heard sẽ bị tổn hại nghiêm trọng trong thời gian tới, khiến tiềm lực kinh tế của cô giảm sút. Ngoài ảnh hưởng từ làn sóng tẩy chay toàn cầu, việc nữ diễn viên bị phát hiện nói dối trong phiên tòa cũng khiến cô đánh mất niềm tin từ các nhà sản xuất, nhãn hàng…

Amber Heard trong "Aquaman" (Ảnh: News).

Amber Heard khó chi trả số tiền 10 triệu USD

Theo Fox Business, tính tới năm 2022, tài sản ròng của Amber Heard là 8 triệu USD (khoảng 185 tỷ đồng), trong khi trang Celebrity Net Worth ước tính nữ diễn viên sở hữu 2,5 triệu USD (khoảng 58 tỷ đồng).

Theo Daily Mail, các chuyên gia truyền thông dự đoán, Amber Heard khó có thể chi trả số tiền đền bù trên. Tại phiên tòa hồi tháng 4/2022, nữ diễn viên thú nhận chưa giải ngân hết số tiền 7 triệu USD (hơn 162 tỷ đồng) cho hai tổ chức từ thiện từ vụ kiện ly hôn với Depp vào năm 2017. Lý do nữ diễn viên đưa ra là vì cô không có đủ kinh tế khi bị chồng cũ làm tổn hại danh tiếng, kiện tụng, thiệt hại gần 50 triệu USD.

"Tôi vẫn quyết tuân thủ các điều khoản cam kết của bản thân trước đó. Tôi chỉ mong anh ấy ngừng kiện để tôi có thể tiếp tục chi trả khoản tiền đó", Amber Heard nói về số tiền cam kết quyên góp cho Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU).

Amber Heard sẽ bị ảnh hưởng hình ảnh, tiềm lực kinh tế sau khi thua kiện (Ảnh: Instagram).

Sau phiên tòa, Amber Heard bày tỏ sự thất vọng với quyết định của tòa án. Đại diện truyền thông của cô cũng chia sẻ, nữ diễn viên dự định kháng cáo.

Tuy nhiên, để kháng cáo, nữ diễn viên sẽ phải ký giấy cam kết trả tổng cộng 10,35 triệu USD (240 tỷ đồng) và cả tiền lãi. Trong trường hợp Amber Heard không thể hoàn thành nghĩa vụ, tòa có thể sẽ đi đến phán quyết trừ dần vào thu nhập của nữ diễn viên. Để có được điều này, bồi thẩm đoàn phải thấy được tiềm năng chi trả của cô.

Ngoài ra, để chiến thắng trước Johnny Depp, nữ diễn viên sẽ phải chứng minh có sai sót trong phiên tòa hoặc sai sót trong phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Trước mắt, Amber Heard đã hoàn tất dự án Aquaman and the Lost Kingdom (phần hai của Aquaman) và phim dự kiến ra mắt vào năm 2023. Cuối tháng 5/2022, tại tòa, Chủ tịch hãng DC Films - Walter Hamada tố Amber Heard nói dối về việc cô bị cắt vai trong phần hai của Aquaman và thiệt hại cát sê do vụ kiện với Johnny Depp. Chủ tịch hãng DC Films cho biết, Amber Heard suýt bị loại khỏi dự án này vì diễn dở.

Sau phán quyết của tòa, nữ diễn viên cũng đổ tội cho đội luật sư của Johnny Depp đã khiến cô thua kiện. "Tôi tin rằng các luật sư của Johnny Depp đã thành công trong việc thuyết phục bồi thẩm đoàn bỏ qua vấn đề then chốt của Quyền tự do ngôn luận và bỏ qua bằng chứng thuyết phục tôi từng đưa ra để giành chiến thắng trong vụ kiện ở Anh", cô phát biểu.

Amber Heard và Johnny Depp hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2017 (Ảnh: DM).

Amber Heard có thói tiêu xài xa hoa

Theo SCMP, Amber Heard là nữ diễn viên có cuộc sống xa hoa. Năm 2016, cô đệ đơn ly hôn Johnny Depp chỉ sau một năm làm vợ chồng. Tại thời điểm này, tài sản của tài tử Cướp biển vùng Caribbean khoảng 400 triệu USD (hơn 9,2 nghìn tỷ đồng) trong khi Amber Heard chỉ kiếm được 10.000 USD (231 triệu đồng) mỗi tháng. Tuy nhiên, theo hồ sơ của tòa án, chi phí cơ bản của Amber Heard ở mức cao so với thu nhập, khoảng 44.000 USD (hơn một tỷ đồng) mỗi tháng.

Trong vụ kiện vừa qua, kế toán của Johnny Depp đã ra tòa làm chứng và tiết lộ ban đầu, Amber Heard yêu cầu phí giải quyết ly hôn là 4 triệu USD (92 tỷ đồng) nhưng con số sau đó đã tăng lên khoảng 14 triệu USD (324 tỷ đồng). Kế toán của Johnny Depp cũng chia sẻ, khoảng 6,8 triệu USD (hơn 157 tỷ đồng) đã được tài tử 59 tuổi trả cho vợ cũ trong giai đoạn từ năm 2017 và đến 2018.

Tài sản ròng của Amber Heard là 8 triệu USD (khoảng 185 tỷ đồng) (Ảnh: News).

Theo tài liệu từ luật sư của Amber Heard, mỗi tháng, nữ diễn viên chi 120.000 USD (2,7 tỷ đồng) cho tiền thuê nhà. Và đây là khoản chi phí tốn kém nhất của cô mỗi tháng. Amber Heard cũng tiết lộ chi khoảng 5.000 USD (115 triệu đồng) mỗi tháng cho các hoạt động giải trí và quà tặng. Nhóm pháp lý của Heard chỉ ra rằng, nữ diễn viên mất 60.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) mỗi năm cho những kỳ nghỉ sang trọng.

Amber Heard nổi tiếng với những bộ trang phục hàng hiệu. Nữ diễn viên cũng luôn xuất hiện với hình ảnh rực rỡ, sang trọng tại các sự kiện của làng giải trí.

Amber Heard nói rằng, cô chi khoảng 2.000 USD (hơn 46 triệu đồng) mỗi tháng cho việc mua sắm quần áo nhưng theo thông tin từ tòa án, khoản chi phí này của nữ diễn viên là 24.000 USD (hơn 556 triệu đồng). Cô cũng bỏ ra 3.000 USD (hơn 69 triệu đồng) hàng tháng để chăm sóc sức khỏe.

Tờ US Weekly cho biết trong năm 2015, Amber Heard kiếm được khoảng 260.000 USD (hơn 6 tỷ đồng), nhưng sau khi trừ các chi phí, cô chỉ thu về 51.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).