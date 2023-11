Cách phối đồ đẹp với áo polo dành cho nam giới

Áo polo may từ vải pique là chất liệu thấm hút mồ hôi rất tốt, tạo cảm giác thoải mái và không bị nhăn nhàu. Do đó, kiểu áo này giúp phái mạnh tránh cảm giác nóng bức, trở thành lựa chọn tuyệt vời cho trang phục lịch sự để dự tiệc cưới hay sự kiện trang trọng (Ảnh: Ape To Gentleman).