Ca sĩ Tố My và em gái Tố Ny làm mới "Biệt khúc chờ nhau"

Tối 10/11, ca sĩ Tố My ra mắt MV "Biệt khúc chờ nhau", thể hiện cùng em gái Tố Ny. "Ngọc nữ bolero" chia sẻ: "Biệt khúc chờ nhau là ca khúc gắn liền với tuổi thơ của hai chị em Tố My, Tố Ny qua bộ phim Tân dòng sông ly biệt. Ngày đó, hai chị em thường tranh thủ học bài thật sớm để được xem phim.

Hai nhân vật Y Bình và Như Bình trong phim để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng hai chị em. Chính vì thế, My và Ny muốn tái hiện lại những cảm xúc đó qua MV như một cách chia sẻ ký ức đẹp với khán giả. Khi nghe anh Đan Trường và nữ diễn viên Triệu Vy song ca bài này trong một chương trình tại Việt Nam, My đã yêu thích và thuộc lời bài hát từ lúc ấy".

Tố My trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong MV, chị em Tố My - Tố My mặc trang phục, trang điểm, làm tóc, hóa thân thành hai nhân vật Y Bình và Như Bình trong phim Tân dòng sông ly biệt.

Điểm đặc biệt trong MV này là sử dụng công nghệ "virtual production" (phim trường ảo) đòi hỏi kỹ thuật cao và chi phí khá tốn kém. Tố My đã đầu tư bối cảnh thật trên phim trường, kết hợp kỹ xảo 3D để tạo hình ảnh chân thật, sống động nhất cho MV.

Với ca khúc này, Tố My lần đầu tiên hát tiếng Trung Quốc cùng em gái Tố Ny. "Ngọc nữ bolero" tiết lộ: "Tố Ny đã giúp tôi rất nhiều về phát âm và hiểu nghĩa lời bài hát. Nhờ có Tố Ny mà tôi cảm nhận được nhiều hơn về cảm xúc bài hát để truyền tải thật chân thực đến khán giả", ca sĩ chia sẻ.

Ngay khi ra mắt, MV "Biệt khúc chờ nhau" do Tố My - Tố Ny thể hiện đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. "Ông bầu" Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường - cũng đã để lại bình luận khen ngợi: "Chúc mừng hai chị em nhé. Quá hay!".

Tố My trong chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vừa qua, Tố My và Tố Ny cũng có chuyến đi Thượng Hải (Trung Quốc) cùng nhau. Hai chị em khám phá nhiều địa danh nổi tiếng, tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và con người Trung Quốc.

Tố My chia sẻ: "Chuyến đi Thượng Hải vừa rồi đã giúp hai chị em hiểu nhau và gắn kết hơn rất nhiều. Cả hai có cơ hội khám phá bối cảnh của bộ phim yêu thích, nơi đã gắn bó với ký ức của My và Ny từ nhỏ, và cũng giúp My và Ny hiểu thêm về văn hóa và con người nơi đây".