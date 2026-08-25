Ca sĩ Phương Vy được chồng Tây cầu hôn sau 10 năm: “Tôi từng ấm ức”

Màn cầu hôn bất ngờ của chồng Tây dành cho Phương Vy hút triệu lượt xem (Video: Facebook nhân vật).

“Tôi vẫn chưa… hoàn hồn sau màn cầu hôn”

Phương Vy kết hôn với doanh nhân người Mỹ (tên Sean) vào năm 2015 và có một con gái. Nữ ca sĩ từng nhiều lần nói rằng mình đã kết hôn nhưng chưa bao giờ có một màn cầu hôn đúng nghĩa.

Vì thế, khi Sean quỳ xuống cầu hôn cô tại một sự kiện cách đây vài ngày, nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ. Phản ứng chân thật của nữ ca sĩ trên sân khấu đã gây sốt trên mạng.

Khán giả dành nhiều bình luận về màn cầu hôn này: "Chỉ cần nhìn biểu cảm của Phương Vy, tôi khẳng định cô ấy không biết gì cả", "Sao xem video này tôi vừa cười vừa khóc", "Nước mắt hạnh phúc, có lẽ Vy sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này"...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Vy kể: “Tôi nhớ rất rõ khoảnh khắc Sean bước lên sân khấu. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ anh ấy chuẩn bị cầu hôn. Tôi chỉ nghĩ: “Trời ơi, đây là sàn catwalk mà, đừng có lên tặng hoa nhé”. Tôi không hề biết anh ấy và mọi người đã âm thầm chuẩn bị tất cả phía sau”, cô kể.

Biểu cảm vừa ngỡ ngàng, vừa hạnh phúc, hờn dỗi của Phương Vy khi nhận được lời cầu hôn khiến khán giả thích thú.

Phương Vy lý giải phản ứng của cô khi ấy hoàn toàn theo bản năng. Nữ ca sĩ không kịp nghĩ mình đang đứng trước máy quay, càng không nghĩ đến chuyện phải giữ hình ảnh hay biểu cảm thế nào. Chính điều ấy tạo nên một khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc tự nhiên, chạm đến trái tim khán giả.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, hai vợ chồng Phương Vy chia sẻ với nhau về phản ứng của khán giả. Anh Sean vui vì gia đình nhận được nhiều tình cảm, còn Phương Vy thừa nhận cô vẫn khá ngại khi đời tư được chú ý. Cô thừa nhận bản thân thường hạn chế chia sẻ những chuyện riêng tư của gia đình lên mạng xã hội. Nhưng lần này, nữ ca sĩ đã mở lòng đón nhận.

Trước màn cầu hôn này, Phương Vy từng nhiều lần “nhắc nhẹ” chồng về chuyện hai người kết hôn nhưng cô chưa được cầu hôn. Bởi vì trước đây, chuyện tình cảm của vợ chồng cô là “nước chảy thành dòng”, chuyện hôn nhân diễn ra khi hai người thấy đã sẵn sàng.

“Mỗi lần thấy ai được cầu hôn, tôi cũng quay sang “liếc yêu thương” chồng một cái”, cô kể.

Nhưng sau hơn một thập kỷ làm vợ chồng, Phương Vy nhận ra điều khiến cô xúc động không chỉ là cuối cùng mình cũng có một màn cầu hôn. Đó là cảm giác được người mình yêu lựa chọn thêm một lần nữa, khi chồng cô nói: “Anh vẫn chọn em”.

Phương Vy bật khóc, trong khi con gái cô vỗ tay chúc mừng cha mẹ.

Hôn nhân hạnh phúc nhờ muốn hiểu nhau hơn là thay đổi nhau

Nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô gắn bó với chồng Tây không phải một phẩm chất riêng biệt mà là những điều rất đời thường. Đó sự kiên định, tinh thần học hỏi, lòng nhân hậu và cách anh chăm sóc những người, những vật xung quanh mình.

Sau nhiều năm chung sống, nữ ca sĩ cũng nhìn tình yêu khác với thời điểm mới quen. Nếu những năm đầu yêu nhau là sự rung động và lãng mạn, thì hôn nhân với cô hiện tại được tạo nên từ sự đồng hành, thấu hiểu và trách nhiệm với gia đình.

Hai vợ chồng vẫn có những lúc bất đồng và cãi nhau về cách nuôi dạy con, nhưng thống nhất không để một cuộc tranh luận kéo dài quá một ngày và không biến nó thành cuộc chiến ai đúng, ai thắng.

“Với tôi, hôn nhân là sau mỗi lần bất đồng, hai người vẫn muốn hiểu nhau hơn thay vì muốn thay đổi nhau. Sau hơn 10 năm, tôi vẫn muốn nhìn Sean như một người mình lựa chọn, chứ không phải một người mình “đương nhiên” phải ở cùng”, cô nói.

Quan niệm ấy càng rõ ràng hơn với Phương Vy sau những giai đoạn cô đánh mất sự tự tin vào chính mình. Đó là sau khi sinh con, nữ ca sĩ từng tăng cân và gặp khó khăn khi cơ thể thay đổi. Có thời điểm cô không muốn xuất hiện trước máy quay. Điều cô nhớ nhất về Sean trong giai đoạn ấy là anh không tạo áp lực, cũng không nói nhiều mà lặng lẽ ở bên cô.

“Anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình phải trở lại thành “Phương Vy của ngày xưa” thì mới xứng đáng được yêu. Anh ở bên, chăm sóc và yêu tôi trong chính phiên bản rất khác của mình lúc đó. Tôi nhận ra tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người khi họ đang ở phiên bản rực rỡ nhất, mà là vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của họ trong những lúc chính họ chưa thể nhìn thấy điều đó ở mình”, cô chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Phương Vy.

Làm mẹ cũng khiến Phương Vy có giai đoạn tạm lùi khỏi những hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, cô không cho rằng mình phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Theo nữ ca sĩ, mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có một ưu tiên khác nhau. Khi con gái lớn hơn, cô bắt đầu có thêm thời gian cho âm nhạc và bản thân.

“Tôi nhận ra làm mẹ không có nghĩa là phải biến mất khỏi cuộc đời của chính mình. Một người mẹ hạnh phúc, được sống với đam mê và tình yêu của mình, cũng là một hình ảnh đẹp để con nhìn vào”, cô nói.

Dù vậy, Phương Vy không xem đây là một sự trở lại. Sau hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, nữ ca sĩ cho biết cô chưa bao giờ ngừng hát, âm nhạc chưa bao giờ thiếu vắng trong cuộc sống của cô.

Nhìn lại Phương Vy của Vietnam Idol 2007 và bản thân hiện tại, nữ ca sĩ cho rằng tình yêu, hôn nhân, việc làm mẹ cùng những giai đoạn không hài lòng với chính mình đã thay đổi cách cô nhìn về nghề và cuộc sống.

Giọng ca Lúc mới yêu cho rằng cô từng hát bằng khát khao chinh phục ở tuổi đôi mươi, còn Phương Vy hôm nay hát bằng những gì đã trải qua. Vì vậy, thay vì muốn chứng minh mình là ai, giờ đây cô muốn sống thật và hát về những điều cô tin tưởng.

Phương Vy sinh năm 1987, nổi tiếng sau khi giành quán quân Vietnam Idol 2007. Cô được khán giả biết đến qua các ca khúc Lúc mới yêu, Có đôi lần, Giận anh, Chuyện về người con gái, Quên một người...

Ảnh: Nhân vật cung cấp