Ca sĩ người Mỹ bị la ó vì dùng ảnh tang lễ của Jonghyun quảng bá tour diễn

Dân trí Hành động sử dụng ảnh tại tang lễ của nam ca sĩ Hàn Quốc - Jonghyun (nhóm SHINee) để quảng cáo cho tour diễn của nam ca sĩ Oliver Tree khiến khán giả phẫn nộ, lên tiếng đòi công bằng cho cố nghệ sĩ.

Thông tin về việc nam ca sĩ người Mỹ - Oliver Tree sử dụng hình ảnh liên quan tới ngôi sao quá cố xứ Hàn - Jonghyun để quảng bá cho một tour diễn cá nhân vào năm 2019 bất ngờ bị đào lại và khiến cộng đồng khán giả yêu nhạc xứ Hàn tức giận.

Oliver Tree bị cộng đồng hâm mộ nhạc trẻ Hàn phản ứng và đòi phải lên tiếng xin lỗi cố nghệ sĩ Jonghyun vì sử dụng ảnh tang lễ của anh năm 2017 nhằm quảng bá tour diễn.

Năm 2019, chủ nhân ca khúc Life Goes On đã ghép ảnh mình vào ảnh thờ trong đám tang của Jonghyun để quảng bá cho tour diễn Goodbye Farewell trên YouTube.

Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng fan Kpop, Oliver Tree đã xóa bài đăng. Song, từ đó đến nay, Oliver Tree bao giờ lên tiếng chia sẻ về vụ việc.

Sự im lặng của Oliver Treee khiến fan của Jonghyun và khán giả yêu nhạc trẻ xứ Hàn bức xúc. Jonghyun là nghệ sĩ thuộc sự quản lý của công ty SM Entertainment. Anh là thành viên của nhóm Shinee trước khi phát triển sự nghiệp solo và đã phát hành một số album cá nhân.

Jonghyun, thành viên của nhóm nhạc Shinee, từng khiến fan đau lòng khi tự vẫn tại nhà riêng vào năm 2017.

Tháng 12/2017, Jong Hyun được phát hiện trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng. Trước đó, anh đã gửi tin nhắn báo hiệu quyết định tự vẫn của mình cho chị gái. Chị gái của Jong Hyun đã nhanh chóng báo cảnh sát nhưng khi được đưa tới bệnh viện, Jong Hyun đã tử vong.

Sự ra đi của Jong Hyun đã khiến SM Entertainment quyết định tạm hoãn hoạt động của tập đoàn này trong những tháng cuối năm để tưởng nhớ ngôi sao đoản mệnh. Những năm qua, các hoạt động tưởng nhớ cố nghệ sĩ 9x vẫn được các fan tổ chức tại châu Á hay trên mạng xã hội.

Oliver Tree - nam ca sĩ người Mỹ.

Một số khán giả bình luận: "Có vẻ như anh ta muốn thu hút sự chú ý từ fan Kpop?", "Ai có thể cười khi sử dụng ảnh đám tang của người khác?", "Sao anh ta có thể dùng nỗi đau của người khác để nhằm mục đích giải trí. Tôi không muốn đây là ảnh chế, hy vọng anh ta để Jonghyun yên nghỉ", "Sự thất vọng của chúng tôi không phải là phản ứng quá mức của người hâm mộ. Đây là một hành động xúc phạm người khác", "Anh ấy cho rằng, chỉ cần xóa hình ảnh đó đi là mọi chuyện khép lại sao?", "Tôi sợ hãi với những người dùng nỗi đau của người khác để thu hút sự chú ý"...

Oliver Tree, sinh năm 1993, là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và rapper, nhà làm phim tại Mỹ. Năm 2017, anh ký hợp đồng với hãng đĩa Atlantic Records sau khi ca khúc mang tên When I'm Down của anh trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, tới tháng 6/2020, Oliver Tree bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông khi tố hãng đĩa Atlantic Records ép buộc anh thực hiện một số sản phẩm âm nhạc trong album Ugly Is Beautiful không đúng với nguyện vọng. Ngoài ra, anh còn tiết lộ việc bị hãng đĩa ép buộc phải đạt 1 triệu người theo dõi mới được ký hợp đồng với hãng nhưng khi anh đạt được con số đó, họ lại nâng mức thử thách lên gấp đôi.

Sau vụ việc, Oliver tuyên bố giải nghệ nhưng bất ngờ phát hành một đĩa đơn mới mang tên Out of Ordinary vào tháng 2 vừa rồi và khẳng định, đây là ca khúc thêm trong bản đặc biệt của album Ugly Is Beautiful. Không lâu sau, Oliver lại thông báo thực hiện album thứ hai mang tên Cowboy Tears. Anh cũng mới cộng tác với một ban nhạc của Nga để phát hành đĩa đơn Turn It Up vào tháng 9/2021.

Oliver Tree thể hiện bản hit "Life Goes On"

Mi Vân

Theo AllKpop