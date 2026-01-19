Ca sĩ Kim Ngân giành giải Nhất Tiếng hát Thính phòng toàn quốc

Kim Ngân (SN 1994) hiện là giảng viên Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện Rimsky-Korsakov Saint Petersburg (Liên bang Nga).

Trần Nguyễn Kim Ngân giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc lần thứ nhất năm 2025 diễn ra tại TPHCM cuối tuần qua, Kim Ngân tạo ấn tượng với hội đồng giám khảo nhờ giọng soprano sáng, dày, kiểm soát hơi thở tốt và khả năng xử lý tinh tế những tác phẩm có yêu cầu cao về kỹ thuật lẫn biểu cảm.

Phần trình diễn của cô được nhận xét là sự kết hợp hài hòa giữa tính học thuật nghiêm cẩn và cảm xúc nghệ thuật chân thành, cho thấy bản lĩnh sân khấu của một nghệ sĩ đã được rèn luyện trong môi trường quốc tế.

Chia sẻ về khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất, Kim Ngân cho biết đó là cảm xúc “hạnh phúc rất trọn vẹn”. Nữ ca sĩ nhìn lại chặng đường nhiều năm học tập, rèn luyện và cả những hoài nghi nghề nghiệp, để rồi coi giải thưởng như một sự xác nhận rằng lựa chọn theo đuổi thanh nhạc thính phòng của mình là đúng đắn.

Trước khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc 2025, Kim Ngân đã có bề dày thành tích tại các cuộc thi thanh nhạc quốc tế, đặc biệt trong thời gian học tập và làm nghề tại Nga.

Cô từng nhận giải Đặc biệt do Trung tâm Văn hóa Elena Obraztsova trao tặng, giải Nhì cuộc thi Thanh nhạc quốc tế “Ngôi sao Rhapsody”, giải Nhì cuộc thi mang tên nhà soạn nhạc A.P. Borodin và giải Nhì Liên hoan Nghệ thuật quốc tế “Nevsky Seasons”.

Ngoài ra, Kim Ngân cũng đã tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc tại Nhạc viện Rimsky-Korsakov.

Chân dung ca sĩ Kim Ngân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở về Việt Nam giảng dạy và biểu diễn, Kim Ngân nhìn nhận thanh nhạc thính phòng vẫn là dòng nhạc kén khán giả, song đang có những tín hiệu tích cực khi công chúng, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu quan tâm nhiều hơn.

Theo cô, việc nghệ sĩ thính phòng xuất hiện trên các nền tảng truyền thông và thử nghiệm những hình thức giao thoa phù hợp có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận, miễn là không đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp.

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm làm nghề thận trọng và bền bỉ: “Với tôi, được công chúng biết đến là điều đáng quý, nhưng không thể vì mong muốn nổi tiếng mà đánh đổi bản sắc hay chuẩn mực nghề nghiệp. Con đường lâu dài nhất vẫn là rèn luyện nghiêm túc mỗi ngày, tôn trọng tuyệt đối âm nhạc và giữ chất lượng thanh nhạc ở mức cao nhất”.