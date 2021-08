Ca sĩ giành giải Grammy mua nhà 70 triệu USD

The Weeknd từng hẹn hò với nữ ca sĩ Selena Gomez trong năm 2017. Cặp đôi gắn bó khoảng 10 tháng và sau đó "đường ai nấy đi". Nhiều nguồn tin khẳng định, Selena chia tay The Weeknd để hàn gắn quan hệ với Justin Bieber và The Weeknd rất thất vọng vì bạn gái "bội bạc". Nam ca sĩ thừa nhận cảm xúc bị ảnh hưởng nặng nề sau khi chia tay Selena Gomez.