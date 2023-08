"Búp bê sống" Lisa: Tình duyên thăng hoa, sự nghiệp viên mãn

Theo Naver, ca khúc Money của Lisa vừa xác nhận thành tích, 900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify. Theo đó, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) duy nhất có bài hát đạt thành tích này trong lịch sử.

Money được phát hành từ năm 2021 và là ca khúc solo của em út nhóm Blackpink. Trong hơn 2 năm qua, ca khúc này vẫn có mặt trong danh sách những ca khúc "hot" của Spotify toàn cầu.

Ca khúc "Money" của Lisa vừa xác nhận thành tích, 900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify (Ảnh: Naver).

900 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify đã giúp Money vượt thành tích của Left & Right, ca khúc do Charlie Puth kết hợp với Jungkook (nhóm BTS), phát hành.

Trung tuần tháng 8, album đơn đầu tay của Lisa - Lalisa - bán được hơn 750.000 bản trên Circle Chart (Hàn Quốc) và nhận 3 chứng nhận bạch kim trên nền tảng này.

Năm ngoái, Lisa cũng lập thành tích ấn tượng khi giành chiến thắng hạng mục MV Kpop xuất sắc nhất tại lễ trao giải VMA 2022 với ca khúc Lalisa. Cô làm nên lịch sử tại lễ trao giải VMA khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng ở hạng mục này.

Lisa từng được trao Kỷ lục Guinness khi trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đạt 1 tỷ lượt nghe nhạc nhanh nhất trên Spotify vào tháng 10/2022. Cô cũng là nghệ sĩ solo Kpop có nhiều kỷ lục Guinness thế giới nhất trong lịch sử (tổng cộng 7 kỷ lục), vượt qua ngôi sao Psy (5 kỷ lục).

Kênh YouTube cũng xác nhận Lalisa là MV của nghệ sĩ solo có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên nền tảng này, vượt qua kỷ lục MV Me! của "công chúa nhạc Pop" Taylor Swift hồi năm 2019.

Lisa gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc với Blackpink và sự nghiệp riêng (Ảnh: Instagram).

Không chỉ gặt hái thành công trong sự nghiệp solo, "búp bê sống" của nhóm Blackpink còn liên tiếp đón tin vui với nhóm nhạc.

Hồi đầu tháng 8, MV Pink Venom" của Blackpink đạt mốc 700 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV thứ 9 của nhóm vượt qua 700 triệu lượt xem sau DDu-Du DDu-Du, Boombayah, As if it's your last, Kill this love, How you like that, Whistle, Playing with fire, Ice cream.

Tour diễn toàn cầu Born Pink của Blackpink, khởi động từ tháng 10/2022, đã đạt doanh thu hơn 163 triệu USD, giúp Lisa và các thành viên trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn toàn cầu cao nhất thế giới hiện nay.

Cùng thời điểm tin vui trong sự nghiệp tới tấp đến với Lisa, chuyện tình cảm của cô cũng gây chú ý. Mỹ nhân người Thái Lan được cho rằng đang hẹn hò bí mật với Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.

Tin đồn Lisa hẹn hò Frédéric Arnault xuất hiện gần 2 tháng nay. Theo truyền thông quốc tế, bạn trai tin đồn của Lisa có thành tích học tập đáng nể, xuất thân giàu có và có sự nghiệp riêng ổn định.

YG phản hồi trước tin đồn hẹn hò của Lisa: "Chưa thể xác nhận điều này" (Ảnh: News).

Frédéric Arnault hiện giữ vị trí CEO của một thương hiệu đồng hồ cao cấp và cũng là "thái tử" đế chế LVMH - một tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ. Anh hơn em út nhóm Blackpink 2 tuổi.

Trong khi Lisa và Frédéric Arnault không lên tiếng bình luận trước tin đồn hẹn hò, ngày 12/8, công ty quản lý giọng ca người Thái Lan bất ngờ lên tiếng: "Chưa thể xác nhận điều này". Câu trả lời không rõ ràng của YG Entertainment khiến người hâm mộ thêm tò mò về mối quan hệ giữa Lisa và bạn trai tin đồn.

Lisa (SN 1997) sinh trưởng trong một gia đình tại Thái Lan. Tuy nhiên, cô lại hoạt động và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Người đẹp Thái Lan thuộc sự quản lý của tập đoàn YG Entertainment và giữ vai trò vũ công kiêm rapper cho nhóm Blackpink.

Mỹ nhân sinh năm 1997 nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp nhờ thân hình cân đối và gương mặt rất "ăn hình". Lisa sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt to đẹp cùng nụ cười rạng ngời. Với người hâm mộ, Lisa được xem là "búp bê sống" của nhóm.

Lisa được xem là "búp bê sống" của nhóm Blackpink (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân 9X sở hữu chiều cao 1,67m, tỉ lệ giữa chân và thân rất hoàn hảo. Thành viên nhóm Blackpink sở hữu vòng eo không mỡ thừa cùng cân nặng 45kg. Dáng vóc mảnh mai nhưng Lisa vẫn có cơ bụng và tác phong khỏe khoắn nhờ chăm tập gym và vũ đạo.

Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn.

Bên cạnh âm nhạc, thời trang cũng là thế mạnh của Lisa. Ngôi sao sinh năm 1997 nói với tờ Vogue: "Thời trang và tôi không thể tách rời. Điều quan trọng với tôi, cùng với âm nhạc, chính là thời trang bởi đó là cách tôi thể hiện con người mình. Tôi hào hứng khi thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau và học cách trở nên tự tin với chính sự lựa chọn của mình".

Lisa có 97 triệu người theo dõi trên Instagram và là thành viên có lượng người theo dõi nhiều nhất Blackpink. Mỹ nhân 9X ước tính kiếm tới 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Cô đang là đại sứ toàn cầu cho các thương hiệu lớn như Celine, Bulgari và MAC cũng như một số thương hiệu ở quê nhà Thái Lan.