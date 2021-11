Bức ảnh hé lộ tình trạng hôn nhân của Jang Dong Gun sau bê bối "săn gái"

Dân trí Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Go So Young - vợ của tài tử Jang Dong Gun đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bốn thành viên trong gia đình trong một kỳ nghỉ.

Bức ảnh có đầy đủ bốn thành viên trong gia đình Jang Dong Gun và Go So Young được nữ diễn viên chia sẻ vào ngày 17/11 và nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" nhất mạng xã hội Hàn Quốc tới ngày 20/11.

Trong ảnh, cả gia đình Jang Dong Gun và Go So Young đứng quay lưng về phía máy ảnh mặt nhìn về hướng biển với một tay giơ cao lên trời. Cậu con trai 12 tuổi và cô con gái 7 tuổi của cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn được nhận thừa hưởng gen chiều cao từ bố mẹ.

Loạt hình ảnh gia đình hạnh phúc mới đây của gia đình tài tử Jang Dong Gun và nữ diễn viên Go So Young đã lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều trên cổng thông tin điện tử Naver Hàn Quốc.

Hình ảnh bốn thành viên của gia đình lần đầu xuất hiện trên trang cá nhân của Go So Young gần hai năm sau bê bối "săn gái trẻ" của Jang Dong Gun.

Go So Young dắt tay cô con gái 7 tuổi.

Con gái mới 7 tuổi của Jang Dong Gun và Go So Young thừa hưởng gen tốt của cha mẹ nên khá cao.

Đây là lần đầu nữ diễn viên xứ Hàn đăng ảnh đầy đủ của bốn thành viên trong gia đình sau gần hai năm chồng cô dính bê bối săn gái trẻ gây chấn động làng giải trí.

Jang Dong Gun và Go So Young làm đám cưới hoành tráng vào tháng 5/2010 trước sự chứng kiến của đồng nghiệp trong làng giải trí. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ từng là bạn thân hơn 10 năm.

Sau khi kết hôn, chỉ còn Jang Dong Gun hoạt động trong làng giải trí trong khi vợ anh, nữ diễn viên Go So Young lui về chăm sóc gia đình và kinh doanh bất động sản.

Jang Dong Gun và Go So Young được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hàn trước khi dính bê bối "săn gái trẻ" vào năm 2020.

Không còn đóng phim quá nhiều nhưng vợ chồng Jang Dong Gun và Go So Young vẫn luôn được biết tới là cặp đôi giàu có và quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Họ sở hữu khối tài sản "khủng" đến từ việc kinh doanh bất động sản.

Nhiều năm qua, gia đình hạnh phúc và cuộc sống giàu sang của Jang Dong Gun - Go So Young khiến họ trở thành cặp tình nhân quyền lực và đáng ngưỡng mộ của làng giải trí xứ Hàn.

Tuy nhiên, vào năm 2020, gia đình Go So Young và Jang Dong Gun đối mặt với sóng gió hôn nhân đầu tiên. Những tin nhắn giữa Jang Dong Gun và người đồng nghiệp Jo Ji Moo bị hacker phát tán tiết lộ một cuộc sống khác của các tài tử xứ Hàn. Theo đó, Jang Dong Gun bị tố tìm gái gọi trong thời gian vợ mang thai đứa con thứ hai.

Không chỉ hạnh phúc, cặp đôi còn được ngưỡng mộ bởi sở hữu khối tài sản đáng nể.

Hình ảnh "ông chồng quốc dân" yêu vợ, thương con của Jang Dong Gun hoàn toàn sụp đổ trong lòng công chúng. Go So Young không lên tiếng bình luận về vụ việc, lặng lẽ khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân vì sự "tấn công" ồ ạt của cộng đồng mạng.

Gần hai năm qua, Go So Young không đăng tải hình ảnh về gia đình cô trên trang cá nhân. Nữ diễn viên giàu có và xinh đẹp của Hàn Quốc chỉ cập nhật một phần cuộc sống của riêng mình. Sự vắng bóng của Jang Dong Gun trên trang cá nhân của Go So Young khiến fan lo lắng cho tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Do vậy, việc nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của bốn thành viên trong gia đình mới đây như lời khẳng định, hôn nhân của họ vẫn ổn và đã vượt qua sóng gió.

Kể từ khi xảy ra biến cố tình cảm, Jang Dong Gun cũng không xuất hiện trước truyền thông hay góp mặt trong các dự án điện ảnh mới. Hai vợ chồng nam diễn viên đều thống nhất lựa chọn giải pháp im lặng trước những tin đồn thất thiệt.

Hơn một năm qua, Go So Young chỉ im lặng khi được hỏi về tình trạng hôn nhân trong khi Jang Dong Gun gần như "biến mất" trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Bạn bè của Jang Dong Gun và Go So Young cho biết, hai nghệ sĩ vốn là những người trưởng thành và kinh nghiệm đối mặt với nhiều sóng gió. Ngay sau vụ việc, hai vợ chồng đã cùng ngồi lại và quyết định gìn giữ hôn nhân.

Tháng 2/2021, cặp đôi còn bỏ 16,32 tỷ won (khoảng 333 tỷ đồng) để tậu một căn penthouse tại khu Penthouse Cheongdam (PH129), Seoul, Hàn Quốc. Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những cặp đôi "mát tay" trong việc kinh doanh bất động sản của làng giải trí xứ Hàn.

Nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của Jang Dong Gun và Go So Young sau sóng gió hôn nhân. Họ cũng hy vọng, sau tất cả, Jang Dong Gun sẽ biết trân trọng hạnh phúc gia đình và dành lời khen cho hai con của cặp đôi.

Mi Vân

Theo Pop/Instagram