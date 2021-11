BTS giành giải nghệ sĩ của năm tại AMA 2021

Dân trí Nhóm nhạc tới từ Hàn Quốc BTS đã thắng lớn tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2021. BTS giành giải nghệ sĩ của năm, nhóm nhạc Pop được yêu thích và ca khúc Pop được yêu thích nhất.

Lễ trao giải âm nhạc đình đám nước Mỹ tổ chức tại Los Angeles vừa kết thúc với chiến thắng lớn thuộc về nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. BTS nhận được 3 đề cử và giành được cả 3 giải thưởng.

Lên nhận giải nghệ sĩ xuất sắc nhất, RM, 27 tuổi thay mặt BTS phát biểu: "Mọi thứ thật sự là kỳ diệu. Chúng tôi sẽ không bao giờ coi chiến thắng này là điều hiển nhiên".

Nhóm nhạc tới từ Hàn Quốc BTS đã thắng lớn tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2021. BTS giành giải nghệ sĩ của năm, nhóm nhạc Pop được yêu thích và ca khúc Pop được yêu thích nhất.

Trước khi chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra, một loạt giải thưởng đã được công bố trước đó. Ca sĩ Taylor Swift đã phá kỷ lục của chính mình khi lần thứ bảy giành giải nữ nghệ sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất và hiện là nghệ sĩ từng thắng lớn nhất tại AMA với 34 giải thưởng.

Ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo, người có tới 7 đề cử tại AMA 2021 chỉ giành được một giải thưởng là nghệ sĩ mới của năm. Những nghệ sĩ giành ba giải thưởng tại lễ trao giải này là Doja Cat và Megan Thee Stallion.

Ed Sheeran giành giải nam nghệ sĩ nhạc pop được yêu thích trong khi Drake và Megan Thee Stallion giành giải nam - nữ nghệ sĩ Hip Hop được yêu thích...

Giải Ca khúc nhạc Hip Hop được yêu thích thuộc về Cardi B với Up.

Những giải thưởng chính tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ 2021:

Nghệ sĩ của năm: BTS

Nghệ sĩ mới của năm: Olivia Rodrigo

Màn hợp tác ấn tượng: Doja Cat - SZA Kiss Me More

Bài hát xu hướng được yêu thích nhất: Megan Thee Stallion - Body

MV được yêu thích nhất: Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)

Nam ca sĩ nhạc Pop được yêu thích: Ed Sheeran

Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích: Taylor Swift

Nhóm nhạc được yêu thích: BTS

Album Pop được yêu thích: Taylor Swift - Evermore

Ca khúc Pop được yêu thích: BTS - Butter

Nam ca sĩ nhạc đồng quê được yêu thích: Luke Bryan

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê được yêu thích: Carrie Underwood

Nhóm nhạc đồng quê được yêu thích: Dan + Shay

Album nhạc đồng quê được yêu thích: Gabby Barrett - Goldmine

Nam ca sĩ Hip Hop được yêu thích: Drake

Nữ ca sĩ Hip Hop được yêu thích: Megan Thee Stallion

Album nhạc Hip Hop được yêu thích: Megan Thee Stallion - Good News

Ca khúc nhạc Hip Hop được yêu thích: Cardi B - Up

Nam ca sĩ R&B được yêu thích: The Weeknd

Nữ ca sĩ R&B được yêu thích: Doja Cat

Album R&B được yêu thích: Doja Cat - Planet Her

Nam nghệ sĩ Latin được yêu thích: Bad Bunny

Nữ nghệ sĩ Latin được yêu thích: Becky G

Nghệ sĩ Rock được yêu thích: Machine Gun Kelly

Nghệ sĩ nhạc điện tử được yêu thích: Marshmallow

Nghệ sĩ Gospel được yêu thích: Kanye West

Nghệ sĩ truyền cảm hứng: Carrie Underwood

Dàn sao tại Lễ trao giải âm nhạc Mỹ:

BTS chụp ảnh cùng Chloe Bailey tại AMA

Ca sĩ 23 tuổi Chloe Bailey - người nổi tiếng với bản hit Have Mercy mặc bộ váy cắt xẻ gợi cảm của Monsoori dự lễ trao giải American Music 2021 diễn ra tại Mỹ. Nữ ca sĩ trẻ sẽ có màn biểu diễn tại sự kiện này.

Olivia Rodrigo diện váy gợi cảm

Biểu tượng mới của làng nhạc quốc tế, ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo không thể vắng mặt trong sự kiện này. Olivia Rodrigo được đề cử hàng loạt giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải âm nhạc MỸ bao gồm: Nghệ sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nữ nghệ sĩ Pop được yêu thích nhất, Album Pop được yêu thích nhất, Video âm nhạc được yêu thích, Bài hát xu hướng được yêu thích.... Olivia mặc một chiếc váy của David Koma và cô sẽ tham gia biểu diễn trong sự kiện.

Cardi B nổi bật khi đeo mặt nạ vàng

Rapper 29 tuổi Cardi B gây sốc khi diện váy đen tuyền của Schiaparelli, đeo một chiếc mặt nạ vàng và hoa tai khổng lồ khi bước trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Mỹ năm 2021. Cô đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình trong sự kiện. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhận được 3 đề cử: Nữ nghệ sĩ Hip-Hop được yêu thích nhất, Video âm nhạc được yêu thích và Bài hát Hip Hop được yêu thích nhất.

JoJo tỏa sáng trên thảm đỏ AMA

Nữ ca sĩ 30 tuổi JoJo là một trong những sao xuất hiện sớm nhất trên thảm đỏ AMA 2021 diễn ra tại nhà hát Microsoft ở Los Angeles, Mỹ. Cô diện váy Usama Ishtay, đi giày Christian Louboutin và đeo nữ trang UNOde50. JoJo tham gia công bố tất cả các giải thưởng không phát trên truyền hình trong buổi phát trực tiếp trên TikTok.

Ca sĩ Coi Leray diện váy đen thanh lịch dự sự kiện. Cô được đề cử ở hạng mục nữ ca sĩ nhạc Hip Hop được yêu thích nhất.

Rachel Zegler sành điệu trên thảm đỏ

Nữ diễn viên 20 tuổi Rachel Zegler lần đầu dự lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Cô mặc chiếc váy của Carolina Herrera, giày và túi Jimmy Choo, đeo trang sức của Repossi. Rachel Zegler sẽ giới thiệu một giải thưởng tại lễ trao giải này.

Mickey Guyton tươi tắn trong sự kiện

Ngôi sao nhạc đồng quê từng được đề cử giải Grammy Mickey Guyton diện bộ váy lấp lánh trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Cô sẽ tham gia biểu diễn trong lễ trao giải này.

BTS lịch lãm trên thảm đỏ AMA 2021

Nhóm nhạc nam số một Hàn Quốc BTS lịch lãm với trang phục vest khi sải bước trên thảm đỏ. Nhóm BTS sẽ biểu diễn hai bài hát Butter và My Universe trong sự kiện. Ngoài ra nhóm nhạc còn được đề cử một số giải thưởng như nghệ sĩ của năm, nhóm nhạc được yêu thích nhất và bài hát Pop được yêu thích nhất.

Winnie Harlow diện váy quyến rũ

Siêu mẫu Winnie Harlow khoe chân dài tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ năm 2021. Người đẹp 27 tuổi diện bộ váy Zuhair Murad đính pha lê, đá quý đẹp mắt.

Ca sĩ 21 tuổi Halle Bailey diện váy cắt xẻ táo bạo dự lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2021. Halle là em gái của Chloe Bailey.

Ngôi sao truyền hình thực tế Michelle Young mặc một chiếc váy màu vàng neon trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Mỹ năm 2021. Cô sẽ giới thiệu một giải thưởng trong sự kiện.

Nữ diễn viên 23 tuổi Madelyn Cline diện bộ váy của Mônot tham dự sự kiện này. Madelyn Cline nổi tiếng với bộ phim ăn khách trên kênh Netfflix Outer Banks.

Một trong những màn diễn ấn tượng nhất tại lễ trao giải AMA thuộc về Jennifer Lopez. Nữ ca sĩ 52 tuổi biểu diễn ca khúc mới On My Way trong sự kiện. Đây là bài hát mới trích từ bộ phim sắp ra mắt của Jennifer có tên Marry Me. Phim sẽ được phát hành vào ngày lễ tình nhân 2022.

Ngôi sao nhạc đồng quê Carrie Underwood hợp tác với Jason Aldean cho màn trình diễn ca khúc If I Didn't Love You. Carrie được đề cử cho hai giải thưởng là nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất và nghệ sĩ truyền cảm hứng.

Nữ ca sĩ 18 tuổi Olivia Rodrigo lần đầu trình diễn tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Cô đã thể hiện ca khúc Traitor trên sân khấu. Olivia dẫn đầu danh sách đề cử AMA năm nay với bảy đề cử quan trọng.

BTS lần đầu biểu diễn trực tiếp cùng với nhóm Coldplay. Hai ban nhạc nổi tiếng đã biểu diễn ca khúc mới My Universe trong lễ trao giải AMA. BTS nhận được rất nhiều giải thưởng tại lễ trao giải này bao gồm nghệ sĩ của năm, nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất, bài hát Pop được yêu thích nhất.

Ca sĩ nhạc đồng quê 37 tuổi Mickey Guyton đã mang đến một màn trình diễn choáng ngợp. Cô khoe giọng hát nội lực với bản hit All American. Đây là ca khúc nằm trong album phòng thu đầu tay Remember Her Name của Mickey được phát hành vào tháng 9 năm 2021.

Vĩnh Ngọc

Theo JJ