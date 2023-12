Bóc giá túi xách hàng hiệu của vợ, bạn gái cầu thủ Việt

Doãn Hải My thêm vào nét sang chảnh cho gu ăn mặc thường ngày bằng loạt túi xách hiệu đắt giá. Vợ Đoàn Văn Hậu đeo trên người chiếc túi Lady Dior cỡ "mini" mẫu "Platinum Metallic Cannage Lambskin with Beaded Embroidery" (6.400 USD - 155,2 triệu đồng). Lady Dior là một trong những mẫu túi xách "It Bags" mang tính biểu tượng mọi thời đại. Kiểu dáng tinh tế, vẻ đẹp thời thượng, kết hợp phong cách vượt thời gian mang đến cho Lady Dior sự yêu thích toàn cầu (Ảnh: @_doanhaimy).