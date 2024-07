Bộ ba nhóc tì xứ Hàn "đốn tim" triệu fan khắp châu Á giờ ra sao?

Daehan, Minguk, Manse là con trai của tài tử xứ Hàn - Song Il Gook và nữ thẩm phán Jung Seung Yeon. Ba cậu nhóc sinh ba từng tạo "cơn sốt" khắp châu Á sau khi tham gia show thực tế The Return Of Superman (Siêu nhân trở lại) của đài KBS (Hàn Quốc) năm 2014.

Ba cậu con trai Daehan, Minguk, Manse của tài tử Song Il Gook từng gây sốt tại châu Á (Ảnh: Naver).

Năm 2011, nữ thẩm phán Jung Seung Yeon mang thai ba. Vì sợ rủi ro cho cả mẹ và con, bác sĩ khuyên vợ chồng tài tử Song Il Gook cân nhắc việc bỏ một bé. Tuy nhiên, hai vợ chồng tài tử xứ Hàn vẫn kiên quyết vượt qua khó khăn để giữ đủ ba con.

Nhờ sự hiếu động, thông minh cùng những câu nói đáng yêu, tình cảm, 3 quý tử của tài tử Song Il Gook nhận được sự mến mộ "khủng" ở nhiều quốc gia châu Á. Những video của 3 cậu nhóc hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Các fanpage của ba cậu nhóc lần lượt ra đời. 3 em bé trở thành gương mặt quảng cáo đắt giá tại Hàn Quốc.

Khi show Return Of Superman kết thúc, các cậu bé cùng bố mẹ chuyển sang Paris (Pháp) sinh sống một năm. Tuy nhiên, sự hâm mộ dành cho 3 cậu bé vẫn rất lớn. Do vậy, tài tử Song Il Gook lập một trang Instagram để cập nhật cuộc sống đời thường của các cậu nhóc để người hâm mộ tiện theo dõi.

Giải thích lý do để các con rời làng giải trí Hàn khi chúng đang là những cái tên được săn đón, tài tử Song Il Gook cho biết, anh muốn các con có cuộc sống riêng tư bình thường. Hơn nữa, việc vợ anh chuyển ra nước ngoài làm việc cũng thúc đẩy quyết tâm cả gia đình sang nước ngoài sinh sống, học tập.

Daehan, Minguk, Manse tham gia chương trình truyền hình và làm người mẫu quảng cáo cùng bố (Ảnh: Naver).

Những năm qua, Daehan, Minguk và Manse ít xuất hiện trước công chúng nhưng cuộc sống của bộ ba vẫn nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, ba cậu nhóc bất ngờ tái xuất trong chương trình nổi tiếng You Quiz on the Block. Sự hiện diện của 3 cậu bé khiến chương trình đạt tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử.

Theo Nielsen Korea, chương trình You Quiz on the Block (tvN) phát sóng ngày 3/7 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình tại Hàn Quốc là 6,8%, cũng như tỷ suất người xem trung bình toàn thành phố Seoul là 7,8%. Đây là tỷ suất người xem cao nhất mà chương trình do Yoo Jae Suk và Jo Se Ho làm MC kể từ khi bắt đầu phát sóng vào năm 2018.

Tài tử Song Il Kook cùng các con trai gồm Daehan, Minguk và Manse tham gia chương trình, chia sẻ về quá trình chăm sóc con nhỏ của những ông bố nổi tiếng khi vợ vắng nhà.

Daehan, Minguk, Manse xuất hiện bất ngờ trong chương trình "You Quiz on the Block" (Ảnh: tvN).

Trong lần tái xuất người hâm mộ sau 10 năm, Daehan, Minguk và Manse gây bất ngờ vì ngoại hình thay đổi. Dù mới 12 tuổi, đang học lớp 6, cả ba đều cao hơn 1,7m và dẫn đầu toàn trường về chiều cao.

Không ít người thừa nhận, họ thấy vui vẻ khi thấy những cậu bé đáng yêu ngày nào nay đã cao lớn, chững chạc nhưng khuôn mặt vẫn giữ những nét đáng yêu.

Trong chương trình, tài tử xứ Hàn thừa nhận, anh không còn nhận được lời mời đóng phim, tham dự sự kiện sau khi có con: "Tôi không thể đóng phim truyền hình nữa. Một phần nguyên nhân là do tôi đã tăng cân nhiều so với trước đây. Tôi chưa sẵn sàng trở lại, nhưng lý do lớn nhất đến từ việc tôi không còn nhận được bất kỳ lời mời đóng phim".

Daehan, Minguk và Manse bên người cha nổi tiếng (Ảnh: tvN).

"Có lẽ, hình ảnh của các con tôi đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mọi người. Và ai cũng biết tôi là ông bố có 3 con. Tôi không còn nhận được lời mời đóng phim, dự sự kiện nữa. Nếu nói tình trạng gián đoạn trong sự nghiệp hoàn toàn không gây ảnh hưởng tiêu cực tới tôi thì là nói dối. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận", tài tử xứ Hàn tâm sự.

Cũng tại chương trình You Quiz on the Block, Daehan bất ngờ thổ lộ: "Nếu không phải vì chúng con thì bố đã có thể tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim hơn phải không ạ? Cách đây không lâu, Minguk muốn đi ăn kem nên bố đã vội vàng trở về nhà từ một buổi diễn tập cho vở nhạc kịch".

Song Il Gook nói với các con: "Ưu tiên hàng đầu của bố là trở thành người chồng tốt, thứ 2 là làm một người cha tốt và sau đó mới nghĩ tới công việc".

Tài tử Truyền Thuyết Jumong tâm sự, anh hiểu cơ hội làm việc của anh trong làng giải trí không còn như xưa bởi sự xuất hiện của những gương mặt mới.

Anh nói: "Năm ngoái, tôi được chọn tham gia trong vở Mamma Mia sau khi vượt qua vòng thử vai. Tôi không được mời diễn mà tự mình đăng ký thử vai. Mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng tôi không thấy xấu hổ. Tôi luôn nói với họ rằng tôi sẽ nỗ lực hết mình với tư cách là một tân binh ở độ tuổi trung niên".

Song Il Gook thú nhận, anh hiểu cơ hội làm việc trong làng giải trí của anh hiện không còn nhiều (Ảnh: tvN).

Khi được hỏi về mục tiêu lớn nhất hiện tại, nam diễn viên thế hệ 7X chia sẻ: "Tôi tập trung vào việc nuôi dạy các con và không có nhiều thời gian để đầu tư, chăm chút cho bản thân. Tôi thấy việc mình không được mời đóng phim là điều hết sức tự nhiên vì tôi cũng dần mất khả năng cạnh tranh trong vai trò một diễn viên".

Những chia sẻ của Song Il Gook trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nam diễn viên sinh năm 1971 vì đã hi sinh sự nghiệp riêng vì muốn dành thời gian chăm sóc, dạy bảo các con. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho sự nghiệp rực rỡ của tài tử sinh năm 1971.

Song Il Gook nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Truyền thuyết Jumong, Lối sống sai lầm, Vương quốc của gió... Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên được giới thiệu với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon.

Họ dần nảy sinh tình cảm và sau 2 năm hẹn hò, họ chính thức về chung một nhà. Năm 2012, bà xã Song Il Gook sinh 3 cậu con trai là Daehan, Minguk và Manse. Tài tử xứ Hàn chủ động từ bỏ công việc trong làng giải trí để chăm sóc các con.