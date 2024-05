Bình An và Phương Nga tỏa sáng bên dàn chân dài hàng đầu thế giới

LHP Cannes 2024 đang diễn ra sôi nổi tại Cannes (Pháp) với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Ngoài những tác phẩm được trình chiếu và tranh giải, LHP Cannes còn là một sàn diễn thời trang của giới diễn viên, người mẫu nổi danh toàn cầu.

Tại buổi ra mắt bộ phim La Plus Precieuse Des Marchandises (The Most Precious Of Cargoes), cộng đồng mạng Việt Nam đã dành sự quan tâm cho vợ chồng diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga.

Được biết, vợ chồng Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024 với tư cách khách mời của một thương hiệu. Họ là ngôi sao Việt Nam hiếm hoi tham dự LHP Cannes 2024 sau Á hậu Thảo Nhi Lê.

Trên thảm đỏ, mỹ nhân sinh năm 1998 tỏa sáng với váy đen trắng lộng lẫy, sánh đôi bên ông xã diện vest bảnh bao. Sự kiện này còn có sự tham gia của siêu mẫu Coco Rocha, Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutiérrez, minh tinh Helen Mirren.

Nam diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga tham dự LHP Cannes 2024 (Ảnh: Getty Images).

Đây là lần đầu tiên Bình An và Phương Nga tới dự LHP Cannes (Ảnh: Getty Images).

Siêu mẫu Coco Rocha được xem là ngôi sao trên thảm đỏ Cannes nhờ chiếc váy tuyệt đẹp và duyên dáng (Ảnh: Getty Images).

Thần thái quyến rũ của siêu mẫu Coco Rocha (Ảnh: Getty Images).

Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutiérrez diện váy tông trắng đen lộng lẫy với điểm nhấn là phần đuôi váy (Ảnh: Getty Images).

Ariadna Gutiérrez đang hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Mỹ sau khi giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 (Ảnh: Getty Images).

Minh tinh Helen Mirren lộng lẫy và thanh lịch với sắc tím (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu Magda Swide (Ảnh: Getty Images).

Hoa hậu Hòa bình 2022 Isabella Menin sang chảnh và khoe dáng vóc đồng hồ cát với váy ôm sát (Ảnh: Getty Images).

Chồng cũ Britney Spears - Sam Asghari (Ảnh: Getty Images).

Ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc Olivia Yang (Ảnh: Getty Images).

Người mẫu Mỹ Carmella Rose (Ảnh: Getty Images).

Diễn viên kiêm người mẫu Alicia Rose Breue (Ảnh: Getty Images).

Joey King quyến rũ trong chiếc váy dài màu xanh ngọt ngào (Ảnh: Getty Images).