Biệt thự gần 70 triệu USD diễn ra hôn lễ riêng tư của Ronaldo và vợ

Sau gần 10 năm bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez chính thức trở thành vợ chồng trong một buổi lễ kín đáo tại nhà riêng ở Cascais. Khác với hình dung về một đám cưới xa hoa của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, buổi lễ chỉ có 5 người con và 4 người thân khác chứng kiến.

Theo Vogue, Ronaldo và Georgina chủ động lựa chọn không gian phòng khách trong chính căn nhà của họ để trao lời thề. Với cặp đôi, đây không chỉ là một địa điểm thuận tiện mà còn là không gian gắn bó với đời sống gia đình.

Georgina cho biết điều khiến cô xúc động là được kết hôn tại nơi quen thuộc, bên những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Quyết định tổ chức hôn lễ tại nhà cũng phù hợp với mong muốn giữ sự riêng tư của Ronaldo và Georgina.

Đáng chú ý, hôn lễ diễn ra đúng ngày 11/8, tròn 10 năm kể từ khi Ronaldo và Georgina gặp nhau lần đầu tại một cửa hàng Gucci ở Madrid (Tây Ban Nha). Một năm trước, cũng vào ngày 11/8, Georgina công khai thông báo hai người đã đính hôn.

Căn nhà nơi Ronaldo và Georgina tổ chức hôn lễ nằm tại Quinta da Marinha, khu nghỉ dưỡng và dân cư cao cấp ven biển ở Cascais. Đây được xem là một trong những khu vực bất động sản đắt giá của Bồ Đào Nha.

Theo Architectural Digest, căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 12.000m², trong đó diện tích công trình lên tới khoảng 5.000m². Thiết kế hướng đến sự riêng tư và kết nối với thiên nhiên, với hệ thống cửa kính lớn, các khoảng sân rộng và nhiều không gian mở.

Dinh thự được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ dành cho gia đình. Bên trong có nhiều không gian phục vụ sinh hoạt, giải trí và chăm sóc sức khỏe. Hai hồ bơi, phòng gym, spa, rạp chiếu phim và garage có sức chứa khoảng 20 ô tô là những tiện ích đáng chú ý của căn nhà.

Một trong những điểm nổi bật của công trình là hệ thống cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào các khu vực sinh hoạt. Không gian bên trong được kết nối với sân vườn và khu vực hồ bơi, tạo cảm giác căn nhà mở rộng ra cảnh quan bên ngoài.

Nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp, kết hợp giữa đá, kính, gỗ và các gam màu trung tính. Phong cách thiết kế hướng đến sự tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Đây cũng là không gian phù hợp với lối sống đề cao sự riêng tư của gia đình Ronaldo.

Trong ngày cưới, phòng khách trở thành nơi diễn ra nghi lễ chính. Không gian vốn dành cho những sinh hoạt thường ngày của gia đình được biến thành địa điểm đặc biệt cho một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời Ronaldo và Georgina.

Cascais từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến giàu có và yên tĩnh ở Bồ Đào Nha. Quinta da Marinha, nơi căn nhà tọa lạc, nằm gần bờ biển và được bao quanh bởi các khu nghỉ dưỡng, sân golf cùng những biệt thự cao cấp.

Việc lựa chọn nơi đây làm nơi ở lâu dài cũng cho thấy Ronaldo muốn duy trì mối liên hệ với quê nhà. Nam cầu thủ sinh ra tại Madeira và từng nhiều lần thể hiện mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như cuộc sống tại Bồ Đào Nha sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá.

Ngoài căn nhà ở Cascais, Ronaldo và Georgina còn sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Italy, Anh và UAE, với tổng giá trị ước tính khoảng 65 triệu bảng Anh (hơn 2.300 tỷ đồng).

Riêng Ronaldo hiện có penthouse tại Lisbon (Bồ Đào Nha), biệt thự ven biển ở Madeira (Bồ Đào Nha), nhà nghỉ dưỡng tại Marbella (Tây Ban Nha) cùng nhiều bất động sản sang trọng ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) và Dubai.

Cristiano Ronaldo (SN 1985) lớn lên tại Madeira và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Song song với sự nghiệp sân cỏ, Ronaldo xây dựng thành công “đế chế CR7” trải rộng ở các lĩnh vực thời trang, nước hoa, khách sạn, phòng gym và bất động sản.

Anh hiện là một trong những vận động viên có thu nhập cao hàng đầu thế giới, với nguồn thu lớn từ lương thi đấu, quảng cáo và hợp đồng tài trợ. Theo các ước tính quốc tế, tài sản ròng của Cristiano Ronaldo hiện hơn 1,2 tỷ USD. Trong khi vợ anh, Georgina, sở hữu khối tài sản khoảng 10 triệu USD từ hoạt động kinh doanh, làm người mẫu và sáng tạo nội dung số.

Ảnh: Vogue/Instagram