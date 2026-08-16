Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez tổ chức hôn lễ dân sự tại Cascais (Bồ Đào Nha), ngày 11/8. Buổi lễ diễn ra riêng tư sau gần 10 năm cặp đôi đồng hành. Ronaldo và Georgina bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, có 2 con chung và cùng chăm sóc các con riêng của nam cầu thủ.

Ngay sau khi thông tin về hôn lễ được công bố, sự chú ý của truyền thông chuyển sang thỏa thuận tiền hôn nhân được cho là đã được hai người chuẩn bị từ trước.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã chính thức kết hôn sau 10 năm bên nhau (Ảnh: Instagram).

Theo truyền thông Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ronaldo và Georgina lựa chọn chế độ phân chia tài sản, theo đó tài sản riêng của mỗi người về cơ bản được bảo toàn thay vì mặc nhiên trở thành tài sản chung sau khi kết hôn. Thỏa thuận được cho là đã được thiết lập trước hôn lễ.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Ronaldo sở hữu khối tài sản khổng lồ từ bóng đá, quảng cáo, bất động sản và các hoạt động kinh doanh. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Arabia và vẫn nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Georgina có thể nhận bao nhiêu nếu hai người chia tay?

Theo TV Guia của Bồ Đào Nha và một số cơ quan truyền thông dẫn lại, Georgina có thể nhận khoảng 100.000 euro (hơn 3 tỷ đồng) mỗi tháng nếu hai người chia tay. Khoản tiền được mô tả như một khoản đảm bảo tài chính lâu dài dành cho Georgina và các con.

Georgina sẽ nhận được một khoản trợ cấp cố định nếu hai người chia tay (Ảnh: Instagram).

Nếu tính theo mức 100.000 euro mỗi tháng, Georgina có thể nhận khoảng 1,2 triệu euro, tương đương hơn 36 tỷ đồng mỗi năm.

Một số nguồn khác đưa ra con số khác. Tờ Telecinco từng dẫn thông tin từ TV Guia rằng Georgina có thể nhận khoảng 114.000 euro (hơn 3,4 tỷ đồng) mỗi tháng, trong khi một số nguồn khác đề cập mức hơn 97.000 euro (2,9 tỷ đồng).

Ngoài khoản tiền định kỳ, Georgina được cho là có thể được hưởng quyền sở hữu đối với căn biệt thự của gia đình tại khu La Finca, Madrid. Tuy nhiên, giống như mức trợ cấp hàng tháng, chi tiết này chưa được Ronaldo hay Georgina công khai xác nhận.

Tờ People nhận định, nếu các thông tin được tiết lộ là chính xác, Georgina sẽ được đảm bảo một nguồn tài chính đáng kể trong trường hợp cuộc hôn nhân kết thúc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa cô sẽ được chia một phần toàn bộ khối tài sản của Ronaldo.

Lý do Ronaldo cần thỏa thuận tiền hôn nhân

Ronaldo và vợ đang cùng chăm sóc 5 đứa con (Ảnh: Instagram).

Thỏa thuận được cho là đã được xây dựng từ nhiều năm trước, khi Ronaldo và Georgina chưa chính thức kết hôn. Một số nguồn tin cho rằng hai người bắt đầu thảo luận về các điều khoản sau khi con gái Alana Martina chào đời vào năm 2017.

Với những người sở hữu khối tài sản đặc biệt lớn, thỏa thuận tiền hôn nhân là công cụ pháp lý nhằm xác định trước quyền lợi và nghĩa vụ tài chính của mỗi bên. Trong trường hợp xảy ra ly hôn, việc có thỏa thuận từ trước có thể giúp giảm bớt những tranh chấp liên quan đến tài sản.

Điều này không đồng nghĩa cuộc hôn nhân đang gặp vấn đề. Ronaldo và Georgina đã ở bên nhau gần một thập kỷ trước khi tiến tới hôn nhân. Việc chuẩn bị các điều khoản tài chính có thể đơn giản là cách hai người bảo vệ quyền lợi của bản thân và các con.

Georgina cũng không phải người phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản của Ronaldo. Cô có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo, mạng xã hội và truyền hình. Người đẹp là nhân vật chính của chương trình thực tế I Am Georgina, qua đó xây dựng thương hiệu cá nhân và nguồn thu nhập riêng.

Hôn lễ kín đáo và sự vắng mặt của mẹ Ronaldo

Bên cạnh thỏa thuận tiền hôn nhân, hôn lễ của Ronaldo và Georgina cũng gây chú ý bởi quy mô đặc biệt nhỏ. Ngoài các con, cặp đôi chỉ mời 4 người làm chứng.

Ronaldo bên vợ, con trai cùng mẹ và các chị em gái tại sự kiện năm 2017 (Ảnh: Getty).

Những người có mặt gồm Ivana Rodríguez - chị gái Georgina; Miguel Paixão - bạn thân lâu năm của Ronaldo từ thời anh còn ở học viện Sporting Lisbon; cùng vợ chồng chuyên gia trang sức José Rodríguez Sangil và Mónica González Martínez.

Đáng chú ý, bà Dolores Aveiro - mẹ Ronaldo - không xuất hiện trong hôn lễ. Ba anh chị em của nam cầu thủ gồm Hugo, Elma và Katia cũng không có mặt.

Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận bởi Ronaldo vốn có mối quan hệ rất gần gũi với mẹ. Trong nhiều năm, bà Dolores cũng từng lên tiếng phủ nhận những tin đồn về bất hòa giữa bà và Georgina.

Trên chương trình Dois às 10 của đài TVI, MC Cristina Ferreira thậm chí cho rằng gia đình Ronaldo có thể chỉ biết về hôn lễ ngay trước khi buổi lễ diễn ra. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các thành viên trong gia đình Ronaldo xác nhận.

Sau khi Ronaldo và Georgina công bố hình ảnh đeo nhẫn cưới trên mạng xã hội, bà Dolores vẫn để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng của con trai. Katia cũng có động thái trên mạng xã hội nhưng cả hai không giải thích lý do vắng mặt.

Hôn lễ của Ronaldo và Georgina nhìn chung diễn ra theo cách khá khác biệt so với hình dung về đám cưới của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới: Kín đáo, ít khách mời và gần như không có sự phô trương.