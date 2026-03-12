Bích Phương tuổi U40 mặc gợi cảm, khoảnh khắc bên bạn trai tin đồn gây sốt

Gần đây, ca sĩ Bích Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một đêm nhạc. Trong màn trình diễn đầu tiên của năm mới, ca sĩ diện váy đỏ bằng chất liệu ren ôm sát, tôn đường cong gợi cảm.

Hôm 11/3, cô chia sẻ loạt ảnh về màn trình diễn trên trang cá nhân, hút hàng chục ngàn lượt tương tác. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi ngoại hình nổi bật “như thần tượng Hàn Quốc” của Bích Phương, vẫn có nhiều bình luận trái chiều xung quanh diện mạo nữ ca sĩ.

Một số ý kiến cho rằng Bích Phương hiện tại có nhan sắc ngày một khác lạ khi gương mặt đầy đặn nhưng các đường nét đơ cứng, đôi môi trở nên dày hơn.

Nhiều khán giả cũng tranh luận về trang phục mà Bích Phương chọn mặc. Những ý kiến trái chiều cho rằng bộ váy xuyên thấu khá ngắn, dễ hớ hênh. Ngoài ra, bộ đồ phối cùng tất kèm dây đai dễ liên tưởng đến nội y có phần phản cảm, được cho là không phù hợp để biểu diễn trên sân khấu âm nhạc.

Ngoài sự chú ý dành cho vẻ ngoài của Bích Phương, khán giả cũng dồn sự quan tâm đối với tương tác giữa nữ ca sĩ và "bạn trai tin đồn" - nhạc sĩ Tăng Duy Tân - tại đêm nhạc. Trên sân khấu, Tăng Duy Tân mang bó hoa lớn, chia sẻ rằng anh muốn đại diện cho “cánh mày râu” gửi lời chúc tới phụ nữ nhân dịp Quốc tế phụ nữ.

Nhạc sĩ hướng ánh mắt về Bích Phương: "Chúc mọi người mà không chúc em thì không được, anh cũng bị ngại". Nữ ca sĩ đáp: "Thôi anh, về nhà anh chúc em sau". Nam ca sĩ nói thêm: “Bây giờ xin phép cho Tân đưa Phương về để Tân nói lời chúc”. Sau màn tung hứng, cả hai cùng rời sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả. Khoảnh khắc này gây sốt với nhiều bình luận cho rằng không khác gì một màn cầu hôn bất ngờ.

Trưa 11/3, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh chụp chung của Tăng Duy Tân và Bích Phương. Trong ảnh, Tăng Duy Tân và Bích Phương đứng gần nhau, thoải mái tạo dáng, khoác tay thân mật. Người hâm mộ cho rằng mối quan hệ của họ vượt mức đồng nghiệp nhưng người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai được bắt gặp về quê của nhau, dùng đồ đôi... Hôm 28/1, Tăng Duy Tân khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng ảnh đi du lịch cùng Bích Phương.

Tại chương trình Em xinh say hi 2025, những màn tương tác của Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục trở thành đề tài bàn tán. Nếu như Tăng Duy Tân thường xuyên thổ lộ sự quan tâm đối với Bích Phương trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ có phần e ngại và hay né tránh.

Vài tháng gần đây, Bích Phương và Tăng Duy Tân dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh chung hoặc xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Cả hai cũng thể hiện sự đồng điệu trong phong cách thời trang khiến khán giả thích thú. Người hâm mộ cho rằng đây là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ của hai nghệ sĩ trước công chúng.

Bích Phương trước nay kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn, cô nói về việc khán giả "đẩy thuyền" cùng Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm.

Nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi không phủ nhận nhưng để đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Về sự nghiệp, Bích Phương từng có thời gian "ở ẩn" trong hai năm 2021 và 2022. Thời điểm đó, ca sĩ không ra mắt sản phẩm mới, ít xuất hiện trước truyền thông, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Hai năm gần đây, ca sĩ trở lại, ra mắt công ty mới, thay đổi hình tượng ngày một gợi cảm hơn, tuy nhiên âm nhạc được nhận xét không bùng nổ như thời đỉnh cao 10 năm trước.

Ở tuổi 37, Bích Phương cho biết cô đang bước vào chu kỳ mới của cuộc đời. Từng mang tâm thế lười biếng, "thích ở nhà", việc tham gia Em xinh say hi năm ngoái đã giúp nữ ca sĩ chuyển mình, chủ động hơn.

"Tôi vẫn hay nói với mọi người là tôi tưởng tượng đường đi của cuộc đời mình như hình lò xo. Có lên, có xuống, có sự lặp lại. Tôi tin là trong chu kỳ mới này của mình, mọi thứ vẫn sẽ có những lúc lên xuống và lặp lại đó. Khi bước chân vào chu kỳ mới, tôi mong nếu gặp lại những bài học cũ thì mình sẽ có một tâm thế khác để đối diện và học sang bài học mới", Bích Phương chiêm nghiệm về hành trình của bản thân trong cuộc phỏng vấn năm 2025.

Bích Phương (SN 1989), bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2010. Dù dừng chân sớm nhưng cô để lại ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Sau đó, Bích Phương theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt bản hit như Có khi nào rời xa, Gửi anh xa nhớ, Bùa yêu, Đi đu đưa đi… Tăng Duy Tân (SN 1995) là cháu họ của cố nhạc sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Trần Hoàn (tên thật của ông là Nguyễn Tăng Hích) và là em họ của nam ca sĩ Tùng Dương. Năm 2022, anh gây chú ý với bản hit Bên trên tầng lầu, ca khúc nhanh chóng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng và mạng xã hội, giúp anh trở thành cái tên nổi bật trong làng nhạc Việt. Năm 2024, Bích Phương và Tăng Duy Tân hợp tác trong ca khúc Nâng chén tiêu sầu - bản hit đạt 23 triệu lượt xem trên YouTube.

Ảnh: Facebook nhân vật