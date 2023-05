Kim Tae Hee xuất hiện xinh đẹp, sắp tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án kinh dị

Mới đây, Kim Tae Hee đã tham dự một sự kiện ở Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc. Bà xã Bi (Rain) thu hút sự quan tâm của công chúng bởi đây là lần đầu tiên cô lộ diện kể từ ồn ào điều tra nộp thuế vào tháng 4.

Kim Tae Hee thu hút sự chú ý của phóng viên và người hâm mộ với vẻ ngoài thanh lịch. Cô diện váy trắng và giày cao gót mũi nhọn. Thần thái trẻ trung của Kim Tae Hee dường như không thay đổi hơn chục năm qua. Nữ diễn viên nở nụ cười tươi và vẫy chào phóng viên, người hâm mộ.

Kim Tae Hee xuất hiện rạng rỡ và xinh đẹp tại một sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 5 (Ảnh: News1).

Nữ diễn viên 43 tuổi trông rất thanh lịch và quyến rũ (Ảnh: News1).

Hồi tháng 3 vừa rồi, các trang báo xứ Hàn đồng loạt đưa tin Kim Tae Hee trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về thu nhập cá nhân. Kết quả, cô phải nộp bổ sung một khoản tiền thuế lớn, khoảng vài trăm triệu won (ít nhất 2 tỷ đồng).

Sau đó, công ty quản lý của Kim Tae Hee đã chính thức lên tiếng về tin tức này. Công ty Story J Company cho biết, nữ diễn viên luôn nộp thuế đầy đủ và việc nộp bổ sung này chỉ là do một sự cố nhỏ có liên quan đến công ty quản lý cũ của cô.

"Trong những năm qua, Kim Tae Hee luôn chăm chỉ và trung thực trong các hoạt động thanh toán và nộp thuế. Và năm nay cũng vậy, cô ấy đã tuân theo các quy định được đưa ra bởi cơ quan thuế quốc gia và nộp tất cả các khoản thuế bắt buộc đúng hạn. Chúng tôi xin nhấn mạnh không có hành động đáng hổ thẹn nào diễn ra trong quá trình kiểm toán. Kim Tae Hee chỉ bị yêu cầu nộp thêm thuế, vì cô ấy luôn chăm chỉ đóng thuế trước đó", công ty cho biết.

Kim Tae Hee sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong năm 2023 với dự án "Lies Hidden in My Garden" (Ảnh: Naver).

Dù được công ty lên tiếng giải thích nhưng ồn ào nộp thuế vẫn ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của nữ diễn viên xứ Hàn. Tháng 4 vừa rồi, Kim Tae Hee cũng bóng gió hé lộ dự định trở lại với điện ảnh sau thời gian dài nghỉ ngơi làm tròn vai trò người vợ, người mẹ.

Cô viết: "Đã lâu lắm rồi. Trong một thời gian, tôi chỉ tập trung vào cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ sớm trở lại với tác phẩm mới". Được biết, năm 2023, nữ diễn viên xinh đẹp sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong dự án Lies Hidden in My Garden đóng cùng Lim Ji-yeon, Kim Sung-oh và Choi Jae-rim.

Phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên, xoay quanh cuộc đời của hai người phụ nữ sống hai cuộc sống khác nhau. Trong phim, Kim Tae Hee vào vai Moon Joo Ran, một phụ nữ có cuộc sống hoàn hảo với chồng giàu, con khôn, khiến nhiều người ghen tị.

Kim Tae Hee hợp tác với Lim Ji-yeon trong dự án "Lies Hidden in My Garden" (Ảnh: Naver).

Cuộc sống hoàn mỹ của cô bất ngờ bị làm phiền bởi mùi lạ phát ra từ sân vườn nhà. Cùng Sang Eun (Lim Ji-yeon đóng), một phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, Joo Ran dần tìm ra những bí mật đen tối... Phim dự kiến phát sóng vào tháng 6 tới.

Dự án gần nhất mà Kim Tae Hee góp mặt là Hi Bye Mama từ năm 2020. Nói về diễn xuất của Kim Tae Hee trong dự án mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ - Lies Hidden in My Garden, nhà sản xuất của phim dành nhiều lời khen: "Kim Tae Hee thực sự đã sống với nhân vật Joo Ran. Cô ấy không chỉ phù hợp với ngoại hình của nhân vật Joo Ran mà còn lột tả xuất sắc nội tâm nhân vật. Mọi biểu cảm sợ hãi, lo lắng của cô đều hoàn hảo. Khán giả sẽ bất ngờ với diễn xuất của Kim Tae Hee và bị cuốn vào câu chuyện kỳ bí nhưng cũng đáng sợ trong phim".

Nhân vật của Kim Tae Hee trong "Lies Hidden in My Garden" (Ảnh: News).

Kim Tae Hee bắt đầu hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2000. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), cô phát triển công việc diễn viên. Cô dần khẳng định danh tiếng qua các bộ phim như Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Harvard... và duy trì vị trí ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn suốt nhiều năm qua.

Năm 2017, cô kết hôn cùng nam ca sĩ, diễn viên Bi (Rain) sau gần 5 năm hò hẹn tìm hiểu. Đám cưới diễn ra rất giản dị với sự góp mặt của bạn bè thân thiết hai bên gia đình. Sau khi kết hôn, Kim Tae Hee ngừng đóng phim, hạn chế tham gia các hoạt động của làng giải trí để tập trung sinh hai con, chăm sóc gia đình.

Nhiều năm qua, cùng Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee được xem là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn. Hiện tại, dù không đóng phim thường xuyên, ngôi sao 43 tuổi vẫn kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà. Theo truyền thông Hàn Quốc, tài sản của Kim Tae Hee ước tính khoảng 16 triệu USD và cô nằm trong Top 10 minh tinh giàu nhất làng giải trí xứ kim chi.

Kim Tae Hee và Bi (Rain) sở hữu gia đình nhỏ hạnh phúc đáng ngưỡng mộ (Ảnh: News).