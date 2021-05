Bị hủy show, thu nhập giảm mạnh, sao Việt lao đao giữa "bão" covid-19

Dân trí Hoa hậu H'Hen Niê, MC Vũ Mạnh Cường, Hoàng Rapper… cho biết, rất nhiều sự kiện đã bị hủy do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 mới bùng phát, thiệt hại kinh tế không nhỏ.

Sau khi Chính phủ ra quy định hạn chế các hoạt động tụ tập đông người do dịch covid-19 tái bùng phát, nhiều sự kiện, hoạt động giải trí đều bị thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nghệ sĩ.

Nghệ sĩ bị mất thu nhập do bị hủy lịch vì dịch bùng phát

Theo hoa hậu H'Hen Niê, từ cuối tháng 4, lịch công việc, sự kiện của cô cho đến ngày 20/5 đã bị hủy. Không thể thống kê thiệt hại kinh tế nhưng với giá cát-sê hiện tại thì người đẹp đã mất đi một số tiền không nhỏ.

"Công việc bị hủy thì mất tiền, nhưng Hen nghĩ an toàn thì vẫn hơn. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng dịch thì đáng sợ vô cùng...", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ.

Tuy khá buồn và lo lắng nhưng H'Hen Niê hy vọng mọi người nghiêm túc chấp hành cũng như tuân thủ các chỉ thị hướng dẫn từ chính phủ để sớm vượt qua những hệ lụy của dịch Covid-19.

MC Hoàng Rapper cũng cho biết, công việc của anh bị ảnh hưởng rất nặng. "Lúc đầu tôi cứ tưởng kín lịch hết lịch tháng 5 và tháng 6, vì hàng loạt các chuỗi sự kiện được tổ chức toàn quốc. Nhưng nay bất ngờ bị hủy, hoặc hoãn vô thời hạn. Thậm chí, có trường hợp tôi phải trả lại tiền cọc tạm ứng cho đơn vị tổ chức. Ai cũng khốn đốn, khó khăn đủ đường…", nam MC trải lòng.

Việc kinh tế bị ảnh hưởng nhưng các khoản sinh hoạt phí, như tiền điện, tiền nước, lãi ngân hàng, học phí cho các con… vẫn không được giảm nên anh nói vui là "tháng nào cũng căng hết cả đầu!".

MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ, anh thường dẫn chương trình lễ hội, cho các sự kiện với quy mô lớn. Khi dịch bùng phát thì sự kiện là bị ảnh hưởng đầu tiên và nghiêm trọng nhất. "Các hoạt động sự kiện đều phải ngừng hoặc thu hẹp quy mô, làm cầm chừng hoặc đối phó. Thu nhập của tôi bị thiệt hại không nhỏ qua mỗi đợt bùng dịch như thế này", nam MC chia sẻ.

Nghệ sĩ vượt qua khó khăn như thế nào?

Tuy bị hủy lịch hàng loạt, nhưng Hoàng Rapper cho rằng mình vẫn còn may mắn là chỉ bị mất show, chứ chưa bị lỗ vốn đầu tư như những đơn vị kinh doanh khác. "Tôi vẫn còn được hoạt động ở mảng truyền hình với quy mô ghi hình nhỏ gọn và thắt chặt an toàn phòng chống dịch. Và may mắn hơn là tôi vẫn còn lợi nhuận bản quyền âm nhạc hàng quý để xoay sở, dù khiêm tốn thôi nhưng cũng giúp tôi lo cho gia đình".

Hiện gia đình Hoàng Rapper có 3 cậu con trai vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi lớn.

"Con cái ngày càng lớn, vợ chồng tôi không thể tranh thủ thời gian giống như mấy đợt dịch trước để bán đồ ăn online kiếm thêm được. Chăm 3 bé thôi là hết ngày", anh trải lòng.

Hoàng Rapper chia sẻ thêm, anh luôn nhắc cả nhà không bao giờ được chủ quan với đại dịch này, nhưng cũng phải luôn lạc quan lên để cùng nhau cố gắng.

Về phía MC Vũ Mạnh Cường, tuy không có lịch tại các sự kiện, nhưng anh có những chương trình định kỳ ở đài, công tác biên tập, làm radio. Để vượt qua giai đoạn này, nam MC nhận thêm công việc biên tập, chuyển sang công việc online, nhận đọc voice, đọc quảng cáo tại nhà và hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

"Tôi thấy việc làm online cũng khá hiệu quả. Việc chi tiền để đầu tư cho chương trình cũng ít hơn nên cũng giảm bớt một phần chi phí. Tôi nghĩ thời điểm này chúng ta cần có bài toán chi tiêu hợp lý. Bản thân tôi thấy mình đã chi tiêu tinh giản và vừa vặn phù hợp", MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ thêm.

Diễn viên Cao Thái Hà cho biết, tình hình dịch đang căng thẳng nên việc quay phim bị ảnh hưởng, có lẽ đoàn của cô phải tạm ngưng quay hình theo yêu cầu của thành phố, không tụ tập quá 30 người. Riêng công việc kinh doanh của Cao Thái Hà đã phải tạm ngưng trong suốt một năm qua, cũng chưa biết thời điểm nào có thể quay trở lại khi dịch tạm ổn rồi lại bùng phát.

"Cả năm nay tôi đã phải sử dụng đến tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống. Do thu nhập nghệ thuật không có nhiều, việc kinh doanh cũng tạm ngưng hết, thời điểm mở cửa trở lại cũng chưa xác định lúc nào. Thật lòng tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao, chỉ biết tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch của chính phủ", Cao Thái Hà trải lòng.

