Bê bối tình dục chấn động thế giới của tác giả "Người cát" Neil Gaiman

Neil Gaiman trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế khi tờ New York Magazine đăng bài về góc tối đời tư của nam nhà văn, ngày 13/1. Bài viết có tên There Is No Safe Word (Không có lời nào an toàn) được viết dựa trên cuộc phỏng vấn với 8 phụ nữ, trong đó có cựu bảo mẫu gia đình Gaiman và người hâm mộ nhà văn.

Đây không phải lần đầu Neil Gaiman vướng vào những cáo buộc tình dục. Tháng 7/2024, 2 người nhận là nạn nhân của nam nhà văn từng chia sẻ việc bị Neil xâm hại trong podcast Master của Tortoise Media. Sau vụ việc, nhiều phụ nữ khác cũng lần lượt lên tiếng.

Tác giả Neil Gaiman (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, phải đến khi một số nạn nhân công khai danh tính, bằng chứng trên số mới nhất của New York Magazine, sự kiện mới thực sự gây chấn động văn đàn thế giới.

Một trong những cáo buộc nổi bật nhất đến từ người phụ nữ tên là Scarlett Pavlovich. Cô từng là bảo mẫu trong gia đình Gaiman và vợ cũ của ông, Amanda Palmer.

Scarlett Pavlovich tiết lộ, cô tình cờ quen bà Amanda Palmer và thường xuyên giúp bà những việc vặt trong nhà. Cô coi trọng gia đình Gaiman và mong muốn có cơ hội làm việc.

Tuy nhiên, cô bàng hoàng phát hiện, vợ cũ của nhà văn chỉ lợi dụng cô để phục vụ nhu cầu tình dục của chồng. Scarlett Pavlovich chia sẻ lần đầu cô gặp Neil Gaiman là vào tháng 2/2022 tại nhà riêng của ông ở New Zealand với nhiệm vụ trông trẻ.

Trong trí nhớ của Scarlett, Gaiman rất lịch sự, mời cô tham quan nhà, trải nghiệm bồn tắm ngoài trời nhưng sau đó bất ngờ xuất hiện khỏa thân khi cô đang tắm. Scarlett Pavlovich kể lại, lúc đầu, cô có sự đồng thuận nhưng hành động của Neil Gaiman ngày càng táo bạo và cô đã phản kháng.

"Ông ta bắt tôi phải gọi là chủ nhân, gọi tôi là nô lệ", Scarlett Pavlovich chia sẻ với New York Magazine. Cựu bảo mẫu còn cung cấp cho tờ New York Magazine những hình ảnh mình nằm trên giường tại nhà Neil Gaiman và những tin nhắn ông gửi cho cô.

Những người phụ nữ khác tố cáo Neil Gaiman gồm người giúp việc, bảo mẫu và người hâm mộ nam nhà văn. Các nạn nhân cho hay, sau khi bị nhà văn nổi tiếng quấy rối, họ được bồi thường hàng nghìn USD và ký hợp đồng không tiết lộ.

Neil Gaiman phủ nhận việc xâm hại 8 phụ nữ (Ảnh: News).

Scarlett Pavlovich cũng thừa nhận, cô ký hợp đồng bảo mật trị giá 9.200 USD với nhà văn nổi tiếng. Tháng 1/2023, Pavlovich trình báo mọi việc với sở cảnh sát New Zealand nhưng cuộc điều tra sớm bị hủy.

Caroline - một cựu bảo mẫu khác - cũng tiết lộ về hợp đồng bảo mật giữa cô và Neil Gaiman. Cô từng có quan hệ với Neil vào năm 2017. Cô tố cáo nam nhà văn quấy rối và nhận 5.000 USD bồi thường khi rời khỏi nhà tác giả. Sau đó, cô yêu cầu 300.000 USD từ nhà văn và Gaiman đồng ý.

Nạn nhân tên Katherin Kendall kể lại việc Gaiman cố tấn công tình dục cô trên xe bus vào năm 2012. Sau đó, cô nhận 60.000 USD từ Neil như phí điều trị tâm lý. Một nạn nhân tên Kendra Stout kể lại việc bị nhà văn xâm hại vào năm 2007.

Những cáo buộc xâm hại tình dục của Neil Gaiman đang khiến giới văn chương chấn động bởi trước đó, nam nhà văn được yêu mến bởi hình ảnh lịch thiệp, sang trọng và lối sống sạch.

J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, là một trong những người đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Bà bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội trước hành động của Neil Gaiman và chỉ trích những người xung quanh ông vì che giấu tội ác.

J.K. Rowling so sánh Neil Gaiman với Harvey Weinstein, nhà sản xuất kiêm tội phạm tình dục khét tiếng nhất Hollywood. Harvey Weinstein từng bị nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới tố cáo hành vi xâm hại tình dục, đổi tình lấy vai diễn...

Không chỉ đồng nghiệp, người hâm mộ Neil cũng bày tỏ sự thất vọng trước những thông tin liên quan tới ông. Một người hâm mộ viết: "Hàng chục năm nay, những tác phẩm của Neil Gaiman đều cho tôi cảm giác rất gần gũi, làm tôi đồng cảm. Vì vậy, khi đọc những chia sẻ của nạn nhân, tôi thực sự choáng váng và cảm giác mình bị phản bội".

Trước những cáo buộc gây xôn xao, đại diện của Neil Gaiman đã phủ nhận và khẳng định, mối quan hệ giữa ông và những người lên tiếng tố cáo ông đều xuất phát từ sự đồng thuận.

"Một số những câu chuyện khủng khiếp đang được kể thực sự chưa từng xảy ra trong khi một số khác được nhào nặn từ những việc đã xảy ra. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm vì những sai lầm mình từng gây ra.

Tôi không phủ nhận sự thật nhưng tôi không chấp nhận việc mình đang được mô tả như một kẻ khác xa con người thật của tôi. Tôi không thể và sẽ không nhận những việc mà bản thân chưa từng làm", Gaiman lên tiếng.

Neil Gaiman (SN 1960) là một trong những cây viết nổi tiếng nhất của thể loại văn học kỳ ảo, khoa học viễn tưởng, với những tác phẩm kinh điển từng được xuất bản tại Việt Nam như: Coraline, Thần thoại Bắc Âu, Bụi sao, Những vị thần nước Mỹ…

Ngoài ra, ông còn là tác giả của một trong những truyện tranh xuất sắc nhất của DC Comics - Sandman (Người cát). Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình ăn khách.

Trong suốt sự nghiệp văn chương, Neil Gaiman giành nhiều giải thưởng văn học uy tín như giải Hugo, Nebula, Bram Stoker. Ông cũng là tác giả đầu tiên giành giải Newbery và Carnegie cho tác phẩm The Graveyard Book (2008).