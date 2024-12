Vụ kiện quấy rối tình dục gây chấn động Hollywood

Trong hồ sơ được gửi lên Sở Dân quyền California (Mỹ), nữ diễn viên Blake Lively cho biết cô và bạn diễn Justin Baldoni cùng nhà sản xuất Jamey Heath từng họp để giải quyết tình trạng căng thẳng.

Sau cuộc họp, Lively nói tất cả đồng ý với một số điều khoản sau: Thuê điều phối viên thân mật, không đề cập chứng nghiện phim khiêu dâm của Baldoni trước mặt Lively, không chiếu video hoặc hình ảnh khỏa thân của phụ nữ trước mặt Lively hoặc nhân viên của cô...

Blake Lively (phải) đâm đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục và cố tình hủy hoại danh tiếng của cô (Ảnh: News).

Nữ diễn viên còn tố bạn diễn Justin Baldoni thuê công ty xử lý khủng hoảng truyền thông thực hiện chiến dịch hạ bệ cô sau khi bộ phim It Ends With Us ra mắt.

Blake Lively chia sẻ trên tờ New York Times: "Hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm gây tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới".

Tờ Business Insider nhận định, những chia sẻ của Blake Lively về việc nam diễn viên Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us đang gây chấn động Hollywood.

Vợ tài tử Ryan Reynolds đâm đơn kiện sau 4 tháng dính lùm xùm với ê-kíp phim It Ends With Us. Hồi tháng 8, nữ diễn viên không tham gia quảng bá bộ phim cùng đạo diễn và bạn diễn Justin Baldoni.

Justin Baldoni và Blake Lively trong dự án "It Ends With Us" (Ảnh: News).

Theo truyền thông, nữ diễn viên bất đồng quan điểm với bạn diễn Justin Baldoni nên tự ý đổi kịch bản, trang phục mà không hỏi ý kiến. Trong các bài phỏng vấn, ngôi sao xinh đẹp cũng không nhắc đến bộ phim. Điều này khiến cô bị khán giả tẩy chay.

Đơn kiện dài 80 trang của Blake Lively cũng đề cập tới làn sóng phản đối trực tuyến mà nữ diễn viên phải chịu đựng suốt mùa hè vừa qua. Cô cho rằng đây là hệ quả của một kế hoạch truyền thông mà Justin đã thực hiện nhằm bôi nhọ hình ảnh, danh tiếng của nữ diễn viên.

Trong hồ sơ đơn kiện, Blake cung cấp ảnh chụp màn hình những tin nhắn giữa Justin Baldoni và người phát ngôn của anh - Jennifer Abel, và chuyên gia truyền thông Melissa Nathan, về chiến lược hủy hoại danh tiếng của nữ diễn viên.

Tính tới ngày 28/12, nhiều nghệ sĩ tại Hollywood như Amber Heard, Gwyneth Paltrow, Amy Schumer, đạo diễn Shawn Levy, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) đều lên tiếng ủng hộ nữ diễn viên Blake Lively.

Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn đúng 4 tháng sau khi giữ im lặng về vụ việc (Ảnh: Getty Images).

Theo truyền thông quốc tế, nam diễn viên Justin Baldoni đang gặp nhiều bất lợi. Anh hiện bị công ty quản lý tài năng WME sa thải. Trên X (Twitter cũ), làn sóng chỉ trích nam diễn viên rộ lên. Những người ủng hộ phong trào #MeToo hy vọng tòa án sớm làm sáng tỏ mọi việc.

Ngày 27/12, luật sư đại diện của Justin lên tiếng: "Những chia sẻ của Blake là hoàn toàn sai sự thật, vô lý và tục tĩu nhằm mục đích làm tổn thương thân chủ của chúng tôi". Luật sư của nam diễn viên còn cho rằng, đơn kiện của Blake chỉ là nỗ lực cứu vớt danh tiếng của nữ diễn viên.

Blake Lively (SN 1987) được biết tới là một trong những nữ diễn viên gợi cảm nhất thế giới. Sau 4 lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng hoàn hảo nhiều người mê.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1,78m được coi là một trong những ngôi sao phong cách nhất Hollywood, một biểu tượng thời trang đích thực.

Nữ diễn viên nhiều lần lọt vào các cuộc bình chọn dành cho những gương mặt đẹp nhất thế giới. Năm 2011, Blake được chọn vào vị trí đầu bảng trong danh sách 99 phụ nữ được khao khát nhất thế giới của tạp chí Ask Men.

Blake Lively có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên tài tử Ryan Reynolds. Họ có 4 con chung và được xem là cặp đôi kiểu mẫu tại Hollywood.