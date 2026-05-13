Những ngày qua, truyền thông Thái Lan xôn xao trước bê bối liên quan đến gia tộc Bhirombhakdi - gia đình sở hữu thương hiệu đồ uống nổi tiếng bậc nhất xứ chùa vàng.

Tâm điểm của vụ việc là thiếu gia Psi Scott khi anh bất ngờ công khai tố cáo anh trai ruột từng xâm hại mình trong nhiều năm thời niên thiếu. Giữa làn sóng tranh cãi dữ dội, nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan - chị dâu tương lai của Psi Scott - cũng liên tục bị réo tên và trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội.

Psi Scott đăng đàn chia sẻ câu chuyện cá nhân gây rúng động Thái Lan (Ảnh: Thairath).

Vụ việc bắt đầu từ ngày 10/5 khi Psi Scott đăng tải đoạn video đầy nước mắt trên mạng xã hội cá nhân. Trong video, hậu duệ thế hệ thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi nghẹn ngào kể lại quãng thời gian bị tổn thương kéo dài nhiều năm.

Psi Scott cho biết anh quyết định lên tiếng sau thời gian dài chịu đựng trong im lặng. Thiếu gia nổi tiếng bật khóc và khẳng định bản thân không còn muốn được gọi là người thừa kế của tập đoàn Singha.

“Tôi không muốn ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Suốt nhiều năm qua, không ai biết tôi đã phải trải qua điều gì. Anh trai tôi đã làm những điều tồi tệ với tôi khi tôi còn rất nhỏ. Không chỉ một lần mà nhiều lần”, Psi nói trong đoạn video gây chấn động dư luận Thái Lan.

Điều khiến công chúng càng bàng hoàng hơn là lời chia sẻ cho rằng nhiều thành viên trong gia đình đã biết về vụ việc từ trước. Theo Psi, người thân từng nghe đoạn ghi âm mà anh trai anh thừa nhận hành vi sai trái, nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Không dừng lại ở đó, Psi Scott còn tố mẹ ruột muốn thu hồi phần tài sản thừa kế mà ông ngoại để lại. Thiếu gia cho biết mẹ anh đã đệ đơn kiện với lý do anh “vô ơn” và “làm ảnh hưởng danh tiếng gia tộc”.

Sunit Scott - anh trai của Psi Scott - và vợ sắp cưới - nữ diễn viên Mild Lapassalan (Ảnh: IG).

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội tại Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với Psi Scott, đồng thời đặt câu hỏi về những góc khuất phía sau một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất xứ chùa vàng.

Tuy nhiên, bên cạnh những tranh luận xoay quanh lời tố cáo, nữ diễn viên Mild Lapassalan bất ngờ bị kéo vào tâm bão dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Mild Lapassalan là vợ sắp cưới của Sunit Scott - anh trai của Psi Scott, người bị nhắc đến trong lời tố cáo. Sau khi vụ việc nổ ra, trang cá nhân của nữ diễn viên nổi tiếng nhanh chóng tràn ngập bình luận chỉ trích và yêu cầu lên tiếng.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Mild cần đưa ra phản hồi về bê bối liên quan đến gia đình chồng tương lai. Thậm chí, có người để lại những lời lẽ gay gắt và công kích cá nhân nữ diễn viên.

Việc Mild Lapassalan trở thành “nạn nhân mạng xã hội” khiến nhiều người hâm mộ bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng việc công kích Mild là thiếu công bằng bởi cô chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tình tiết nào của vụ việc. Một số người kêu gọi cư dân mạng tỉnh táo, tránh biến những người ngoài cuộc thành mục tiêu của sự phẫn nộ.

Mild Lapassalan bất ngờ bị cộng đồng mạng "tấn công" trên các trang cá nhân (Ảnh: IG).

Hiện tại, phía Mild Lapassalan chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào liên quan đến cáo buộc của Psi Scott.

Mild Lapassalan (SN 1994) là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Thái Lan. Cô được khán giả biết đến với nghệ danh Mild và bắt đầu bước chân vào giới giải trí từ khi còn khá trẻ.

Ban đầu, Mild tham gia diễn xuất trong các video ca nhạc trước khi có cơ hội thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình. Năm 2013, cô gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim thanh xuân Nong Mai Rai Borisut. Thành công của dự án giúp tên tuổi của Mild nhanh chóng được khán giả trẻ biết đến.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Ugly Duckling Series: Don’t, Kiss: The Series, Love Songs Love Stories hay Love and Lies. Với ngoại hình nổi bật cùng phong cách trẻ trung, Mild trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức với vai trò ca sĩ. Năm 2016, cô phát hành ca khúc đầu tay, đồng thời là nhạc phim Kiss: The Series mà cô đóng chính.

Những năm gần đây, Mild Lapassalan được xem là một trong những mỹ nhân đắt show của làng giải trí Thái Lan. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, sự kiện thời trang và đại diện cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn.

Nhiều khán giả lên tiếng bảo vệ Mild Lapassalan và yêu cầu người hâm mộ nên bình tĩnh, theo dõi vụ việc một cách văn minh (Ảnh: IG).

Chuyện tình giữa Mild và thiếu gia Sunit Scott cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông. Cặp đôi hẹn hò kín tiếng trong nhiều năm trước khi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 11/2025.

Buổi lễ quy tụ đầy đủ thành viên gia tộc Bhirombhakdi và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu Thái Lan. Tuy nhiên, thời điểm đó, Psi Scott không xuất hiện cùng gia đình.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Mild Lapassalan thông báo đang mang thai con đầu lòng. Tin vui của nữ diễn viên từng nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ trước khi bê bối gia tộc chồng sắp cưới bùng nổ.

Hiện vụ việc liên quan tới Psi Scott vẫn tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trong dư luận Thái Lan. Trong khi công chúng chờ đợi phản hồi chính thức từ các thành viên gia tộc Bhirombhakdi, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là tránh công kích những cá nhân chưa được xác nhận có liên quan trực tiếp tới vụ việc.