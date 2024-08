Theo truyền thông quốc tế, Leonardo DiCaprio đang có chuyến nghỉ mát tại Italy cùng bạn gái 26 tuổi Vittoria Ceretti. Giới săn tin ghi lại nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trên bãi biển.

Ngày 1/8, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti được nhìn thấy dùng bữa cùng một số người bạn trong nhà hàng. Tài tử Hollywood mặc giản dị, đội mũ lưỡi trai, ngồi cạnh người yêu. Hai người có nhiều cử chỉ tình tứ.

Tài tử Leonardo DiCaprio và người mẫu Vittoria Ceretti đang hẹn hò tại Italy (Ảnh: DM).

Bạn gái Leonardo gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương hình trái tim ở ngón áp út. Món trang sức này từng khiến cặp sao vướng tin đồn đính hôn, song một nguồn tin thân cận của cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận.

Một người bạn của Leonardo nói với tờ Page Six: "Hai người dành nhiều thời gian bên nhau trong những tháng gần đây và mối quan hệ của họ ngày càng sâu sắc".

Tháng 7 vừa rồi, cặp tình nhân cũng bị bắt gặp đi xem ca nhạc, ăn tối cùng nhau ở Los Angeles (Mỹ). Kể từ khi hẹn hò Leonardo, chân dài người Italy thường xuyên đến Mỹ thăm bạn trai. Cả hai cố gắng thu xếp lịch trình để có thể gặp gỡ, dành nhiều thời gian bên nhau.

Leonardo DiCaprio và Ceretti bén duyên từ hè năm ngoái sau khi gặp gỡ tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp vào tháng 5/2023. Trước sự tò mò của công chúng và truyền thông, họ không ngại công khai mối quan hệ.

Vittoria Ceretti lộ nhẫn kim cương trên ngón tay áp út (Ảnh: DM).

Chân dài sinh năm 1998 kém tài tử Hollywood 24 tuổi và là một trong những bóng hồng nổi tiếng xuất hiện trong cuộc đời của ngôi sao Titanic. Trước khi hẹn hò với Vittoria Ceretti, Leonardo đã có tình trường rất ồn ào.

Danh sách bạn gái của anh toàn người mẫu nổi tiếng trẻ đẹp như Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Camila Morrone… Họ đều dưới 25 tuổi ở thời điểm hẹn hò Leonardo.

Vittoria Ceretti là người mẫu gốc Italy, nổi tiếng sau cuộc thi Elite Model Look Model 2012. Thời điểm này, cô mới 14 tuổi. Trang Models.com xếp hạng Ceretti là một trong những Người mẫu mới của thế hệ. Cô sở hữu chiều cao 1,76m, thân hình gợi cảm và làn da nâu khỏe khoắn.

Vittoria Ceretti là con gái của nhà thiết kế Francesca Lazzari. Người đẹp thế hệ 9X là gương mặt quảng cáo được các thương hiệu thời trang và làm đẹp yêu thích. Đến năm 2024, cô đã tham gia hơn 400 buổi trình diễn, trong đó có nhiều nhà mốt lớn như Alexander McQueen, Versace, Balenciaga, Fendi...

Vittoria Ceretti nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông sau khi công khai hẹn hò với tài tử Leonardo DiCaprio (Ảnh: Instagram).

Trước khi hẹn hò với tài tử Leonardo, cô có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với DJ Matteo Milleri. Hai người chung sống từ năm 2020 đến năm 2023.

Sau khi trở thành bạn gái của một trong những tài tử nổi tiếng và đào hoa nhất thế giới, Vittoria Ceretti nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Song, mỹ nhân người Italy rất kín tiếng.

Trên trang cá nhân có hơn 1,7 triệu người đăng ký theo dõi của cô, Vittoria Ceretti chỉ cập nhật thường xuyên thông tin về công việc và sở thích cá nhân.

Ngôi sao Hollywood đã bí mật đi khắp thế giới cùng bạn gái trong suốt mùa hè này. Bạn bè của Leonardo tiết lộ, nam diễn viên dường như muốn sớm từ bỏ cuộc sống đa tình khi bước vào mối quan hệ với Vittoria Ceretti.

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là ngôi sao hiếm hoi luôn duy trì được phong độ trên màn ảnh dù không tham gia vào những bộ phim thị trường.

Leonardo DiCaprio được cho là khá nghiêm túc trong mối quan hệ với Vittoria Ceretti (Ảnh: DM).

Đạo diễn Quentin Tarantino nói về Leonardo: "Một trong những điều tôi thích ở Leo là cậu ấy không tham gia hai bộ phim mỗi năm". Nhà làm phim quyền lực so sánh nam diễn viên với các ngôi sao kỳ cựu như Al Pacino hay Robert De Niro ở những năm 1970. Họ không cố gắng xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như những ngôi sao khác mà dành trọn tâm sức vào một tác phẩm.

Còn đạo diễn tài danh Martin Scorsese gọi Leonardo DiCaprio là "chàng thơ" hoàn hảo của mình. Ông nhận xét: "Có một điều quan trọng về cậu ấy mà tôi vẫn luôn muốn nói đó chính là Leonardo sinh ra để làm một diễn viên điện ảnh. Cậu ấy có thể đóng tốt cả những bộ phim không lời bởi nét mặt, ánh mắt đều có hồn mà không cần phải cất tiếng".

Hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Leonardo DiCaprio thành công với nhiều dự án đình đám như Catch Me If You Can, Gangs of New York (Băng đảng New York), The Aviator (Phi công tỉ phú), The Departed (Điệp vụ Boston), Blood Diamond (Kim cương máu), Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ), The Great Gatsby (Đại gia Gatsby), The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood)…

Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận được tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Vai diễn Hugh Glass - người thợ săn bị đồng đội bỏ rơi trong bộ phim The Revenant (2015) đã khiến giới mộ điệu thán phục. Chiến thắng của Leonardo gây "bão" trên mạng xã hội X khi có hơn 440.000 bài viết liên quan tới anh được đăng mỗi phút.

Vittoria Ceretti bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi (Ảnh: Instagram).

Vittoria Ceretti sở hữu chiều cao 1,76m, thân hình gợi cảm và làn da nâu khỏe khoắn (Ảnh: DM).

Vittoria Ceretti từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi hẹn hò với Leonardo DiCaprio (Ảnh: Vogue).