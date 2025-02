"Bạch khổng tước" Hoàng Mỹ An và phong cách biến hóa trên thảm đỏ

Gần đây, Hoàng Mỹ An gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim concert Anh trai say hi ở TPHCM. Cô diện thiết kế da bắt mắt, kết hợp bốt cao cổ và áo choàng lông. Trang phục giúp nữ ca sĩ thể hiện nét cá tính đồng thời khoe vóc dáng thon gọn.

Hoàng Mỹ An diện trang phục cá tính tại buổi ra mắt phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, tại Lễ trao giải SR Fashion Awards - Giải thưởng tôn vinh giá trị Việt, Hoàng Mỹ An khoe vẻ đẹp quyến rũ khi diện thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 25 Peacedream của She By Hoa Nguyen.

Điểm nhấn độc bản của thiết kế là chi tiết hoa hồng 3D như đang nở rộ trong màn đêm bí ẩn. Sự cầu kỳ trong từng chi tiết thủ công, từ chất liệu được xử lý tinh xảo đến những họa tiết đính kết táo bạo, gợi mở một thế giới đầy chiều sâu.

"Bạch khổng tước" cũng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Ngôi Sao Xanh hồi tháng 1 với trang phục của NTK Adrian Anh Tuấn. Nữ ca sĩ hóa quý cô kiêu kỳ khi diện thiết kế bay bổng, tạo cảm giác vừa phóng khoáng hiện đại, lại vừa thanh lịch quyến rũ.

Hoàng Mỹ An biến hóa nhiều phong cách trên thảm đỏ SR Fashion Awards (trái) và thảm đỏ lễ trao giải Ngôi Sao Xanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi dự lễ trao giải Mai Vàng hồi tháng 1 tại Nhà hát TPHCM, Hoàng Mỹ An cũng gây chú ý với trang phục cắt cúp độc đáo. Thiết kế bắt nguồn từ các phác thảo hình học rồi phát triển trên tinh thần thanh lịch thông qua những đường cong uyển chuyển.

Dự thảm đỏ Miss Charm hồi tháng 12/2024, Hoàng Mỹ An xuất hiện trong trang phục quyến rũ cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn của "mỹ nhân dancer sport Việt Nam".

Hoàng Mỹ An tại thảm đỏ Miss Charm hồi tháng 12/2024 (trái) và khi chụp ảnh cùng mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mẹ của Hoàng Mỹ An tiết lộ, con gái rất cá tính. Vốn được mặc định là tiểu thư, nhưng nữ ca sĩ lại tự lập từ nhỏ và có chính kiến riêng trong phong cách ăn mặc lẫn con đường sự nghiệp.

Sau MV "Wanna hear you say" hợp tác với nghệ sĩ quốc tế Samuel (Hàn Quốc), Hoàng Mỹ An tiếp tục có nhiều dự án với các nghệ sĩ quốc tế. Đây cũng là hướng đi mà cô kiên định theo đuổi sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.