Ba kiệt tác nhạc kịch thế giới cùng hội tụ tại Nhà hát Hồ Gươm

Đêm diễn khép lại trọn vẹn nhờ sự thăng hoa của các nghệ sĩ và điểm tựa vững vàng từ MSB - thương hiệu thầm lặng ủng hộ các giá trị tinh thần bền vững.

“Musical Night” không thuần túy là một đêm diễn trích đoạn, mà là sự táo bạo trong thử nghiệm nghệ thuật khi cấu trúc và xâu chuỗi ba kiệt tác kinh điển thế giới bao gồm: The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát), Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức Bà Paris) và Les Misérables (Những người khốn khổ) thành một chỉnh thể nghệ thuật hoàn chỉnh.

Ở đó, âm nhạc đóng vai trò là sợi chỉ đỏ, kết nối mọi xung đột, mâu thuẫn mang tính thời đại thành một cuốn nhật ký nhân sinh sống động.

Hành trình từ tâm hồn, bản năng đến lý tưởng

Vở diễn được chia làm ba phần với các thông điệp nối tiếp, dẫn dắt người xem đi qua nhiều tầng cảm xúc khác nhau. Mở màn với phần một mang tên “Tâm hồn”, khán giả được đưa trở lại không gian huyền bí của Nhà hát Opera Garnier từ câu chuyện của vở The Phantom of the Opera.

Những giai điệu lãng mạn nhưng đầy ám ảnh qua các khúc ca như Think of Me, The Music of the Night khắc họa tình yêu đơn phương và thiên tài ẩn dật trong bóng tối, tạo nên một sự khởi đầu giàu chất thơ.

Ngay sau đó, phần hai với chủ đề “Bản năng” - lấy cảm hứng từ Notre-Dame de Paris lại là một bản anh hùng ca về tình yêu, đức tin và sự cứu rỗi. Ê-kíp thực hiện đã khéo léo vẽ nên một không gian đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa vẻ ngoài khiếm khuyết của nhân vật và tâm hồn cao thượng bên trong. Sự tương phản này được đẩy lên cao trào qua bản hòa ca Belle hay nỗi đau xé lòng trong Danse Mon Esmeralda.

Hành trình nghệ thuật khép lại trọn vẹn ở phần ba mang tên “Lý tưởng” dựa trên kiệt tác Les Misérables. Tinh thần nhân văn sâu sắc được truyền tải qua I Dreamed a Dream, Do You Hear the People Sing và bản hợp xướng hùng tráng One Day More. Đây là nơi khát vọng tự do, tình yêu thương được tôn vinh, hướng người nghe tới chân - thiện - mỹ.

Để làm nên sự thăng hoa này, chương trình quy tụ những giọng ca opera tên tuổi hàng đầu Việt Nam hiện nay như NSƯT Huy Đức, Đào Tố Loan, Bùi Trang, Trường Linh... cùng sự phối hợp của dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) và Hanoi Voices, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Đi cùng với đó là sự hỗ trợ từ công nghệ kỹ thuật sân khấu tiên tiến, Visual và 3D mapping, xóa nhòa khoảng cách giữa thực và ảo.

Điểm tựa từ những giá trị bền bỉ và sự tiếp nối di sản

Để những tác phẩm đỉnh cao có thể tiếp cận công chúng một cách trọn vẹn, vai trò của người đồng hành là quan trọng. Đêm nhạc "Musical Night" một lần nữa chứng kiến sự gắn kết giữa Nhà hát Hồ Gươm và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - một cái tên đang dần trở nên quen thuộc trong các dự án nghệ thuật mang chiều sâu tại Việt Nam.

Đối với MSB, việc đồng hành cùng những không gian âm nhạc hàn lâm không dừng lại ở câu chuyện thương hiệu, mà nằm trong mạch ngầm triết lý của một tổ chức đang bước sang tuổi 35 phát triển bền vững. 35 năm là một chặng đường dài để một định chế tài chính khẳng định vị thế, và cũng là khoảng thời gian để tích lũy sự thấu hiểu về giá trị của những di sản thời gian.

Có một sự tương đồng vô hình nhưng sâu sắc giữa nghệ thuật hàn lâm và hành trình xây dựng một thương hiệu chuẩn mực: Cả hai đều đòi hỏi sự kiên trì, đầu tư nghiêm túc và một nội lực đủ vững vàng để vượt qua thử thách của thời gian.

Sự cộng hưởng giữa nơi hội tụ nghệ thuật đẳng cấp của Nhà hát Hồ Gươm và triết lý hướng tới chiều sâu của MSB đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn.

Những dư âm đẹp đẽ khép lại sau đêm diễn không chỉ khẳng định một tầm nhìn chung trong việc tôn vinh các giá trị mang dấu ấn thời gian, mà còn là lời cam kết bền bỉ của MSB trên hành trình mang những giá trị nghệ thuật tinh hoa chạm đến trái tim của mỗi khách hàng cũng như người yêu nghệ thuật nói chung.