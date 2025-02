Ariana Grande bất ngờ diện váy hoa lan của nhà thiết kế Việt

Mới đây, ca sĩ Ariana Grande xuất hiện trong bộ váy màu hồng ngọt ngào, mang thiết kế hoa lan độc đáo. Điều đặc biệt là trang phục này do nhà thiết kế Việt sáng tạo.

Mẫu váy nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của nhà thiết kế Trần Hùng, từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang London (Anh) vào tháng 9/2024. Thiết kế được nữ ca sĩ nổi tiếng lựa chọn để quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Ariana Grande lựa chọn sáng tạo của Trần Hùng cho dự án mới. Trước đó, giọng ca 32 tuổi từng xuất hiện trong trang phục của nhà thiết kế Việt để quảng bá album Eternal Sunshine và MV we can't be friends (wait for your love) trong chương trình Saturday Night Live trên đài NBC (Mỹ) vào tháng 3/2024.

Ariana Grande diện váy lấy cảm hứng từ hoa lan của nhà thiết kế Việt (Ảnh: IGNV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà thiết kế Trần Hùng tiết lộ: "Sau show diễn Xuân Hè 2025 tại Tuần lễ Thời trang London, chúng tôi nhận được lời chúc mừng từ phía ê-kíp Ariana Grande.

Mimi Cuttrell - stylist của Ariana Grande - đã ngỏ ý muốn nữ ca sĩ diện thiết kế hoa lan màu hồng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mỹ phẩm. Chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào việc thực hiện trang phục đúng với số đo của giọng ca Eternal Sunshine".

Nói về lần hợp tác thứ hai, nhà thiết kế Trần Hùng bộc bạch, điều khiến anh tự hào nhất chính là những thiết kế của mình hoàn toàn được nghệ sĩ quốc tế tôn trọng và không yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ chi tiết nào trên trang phục.

Nữ ca sĩ 32 tuổi khoe nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng mảnh mai trong mẫu đầm hồng được chế tác hoàn toàn thủ công, mang thông điệp về hoa lan và tình yêu với môi trường.

Từng cánh hoa trên mẫu váy đều làm từ chất liệu lụa satin cao cấp, đòi hỏi hàng trăm giờ lao động của các nghệ nhân lành nghề, tạo nên tổng thể bộ trang phục bắt mắt, trẻ trung.

Ariana Grande từng diện thiết kế của Trần Hùng vào năm 2024 (Ảnh: NVCC).

Ariana Grande (SN 1993) là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp tại Broadway, sau đó tham gia các phim truyền hình. Năm 2013, Ariana ra mắt album đầu tay Yours Truly. Cô từng nhận các giải thưởng Grammy, MTV Video Music Award, AMA... Năm 2016, Ariana Grande góp mặt trong danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" của tạp chí TIME.

Trần Hùng (SN 1988, Yên Bái) là nhà thiết kế Việt đầu tiên đảm nhận vai trò thành viên của British Fashion Council (Hiệp hội Thời trang Anh). Anh được công chúng biết đến khi tham gia Project Runway Vietnam: Nhà thiết kế Thời trang Việt Nam 2015 và giành vị trí á quân 1.

Trang phục của Trần Hùng từng được nhiều ngôi sao lựa chọn như Nicola Coughlan, Leigh-Anne, Heart Evangelista, Vick Hope, AJ Odudu, Tom Daley, Phạm Thừa Thừa, Tống Uy Long...