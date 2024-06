"Anh trai say hi": Thùy Tiên xuất hiện chớp nhoáng, kết quả gây tranh cãi

Tối 22/6, tập 2 chương trình Anh trai say hi lên sóng, nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, 6 nhóm lần lượt trình diễn live các ca khúc mới với sân khấu được dàn dựng ấn tượng.

Khán giả trường quay chấm điểm trực tiếp từng cá nhân để chọn ra thứ hạng thi đấu của 6 đội.

Anh Tú Atus và Quang Trung trong tiết mục "10/10" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Một trong những tiết mục được chú ý trong tập 2 là phần trình diễn 10/10 do Phạm Đình Thái Ngân làm nhóm trưởng và các thành viên Anh Tú Atus, Quang Trung và Gemini Hùng Huỳnh.

Thử thách lớn với nhóm là phải trình diễn vũ đạo trên sân khấu ngập nước, trong đó có động tác nhảy lên ghế, đạp ghế vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Gemini Hùng Huỳnh vốn sở hữu thế mạnh vũ đạo vẫn không tránh khỏi sự cố trượt té trong lúc luyện tập. Dù vậy, các thành viên trong đội đều nỗ lực để mang đến tiết mục ấn tượng về thị giác cho khán giả.

Sau tiết mục này, Thái Ngân bật khóc chia sẻ: "Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã gặp khó khăn rồi. Anh Tú Atus, Quang Trung chưa từng nhảy nhiều như vậy. Không biết Gemini Hùng Huỳnh như thế nào, chưa bao giờ thấy em ấy than hết. Lên sân khấu anh em làm rất tốt, khiến cho tôi cảm thấy mình đã trải qua một quá trình tuy ngắn ngủi nhưng ai cũng vượt lên chính mình".

Thùy Tiên làm khách mời đặc biệt trong tiết mục của HIEUTHUHAI, Đức Phúc và Công Dương (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sự xuất hiện của Hoa hậu Thùy Tiên trong tiết mục Nỗi đau ngây dại của đội Đức Phúc, HIEUTHUHAI và Công Dương cũng gây "sốt" mạng xã hội.

Tiết mục này kể câu chuyện 3 chàng hoàng tử cùng yêu một nàng công chúa. Sự xuất hiện của nữ khách mời bí ẩn đóng vai công chúa khiến nhiều khán giả hồi hộp, tò mò.

Vào phút cuối tiết mục, Hoa hậu Thùy Tiên bước ra, nhận tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả. Khi được MC Trấn Thành hỏi rằng sẽ chọn ai trong 3 chàng hoàng tử, Thùy Tiên hài hước đáp: "Chỉ có con nít mới chọn thôi, chứ mình chọn hết".

Trong tập 2, những "anh trai" nổi tiếng hút fan như Isaac, Song Luân đều có những tiết mục được đánh giá cao.

Song Luân làm đội trưởng của các thành viên Rhyder, Captain, Hurrrykng, Tage, Đỗ Phú Quí. Nhóm mang đến sân khấu No far no star sôi động, dàn dựng công phu.

Đặc biệt, các thành viên còn khoe kỹ năng chơi nhạc cụ: Song Luân đánh đàn piano, Tage đánh trống, Captain chơi guitar, Rhyder đánh trống, tạo nên tiết mục "đã mắt, đã tai" cho người hâm mộ.

Sân khấu bùng nổ của đội "No far no star" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sân khấu của đội "Don't care" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong khi đó, Isaac làm nhóm trưởng của các thành viên Negav, Gin Tuấn Kiệt, Vũ Thịnh, Quang Hùng MasterD và khách mời đến từ Thái Lan - ca sĩ Nanon. Đội trình diễn tiết mục Don't care, ghi điểm bởi giai điệu bắt tai, dễ nhớ. Mặc dù nhiều thành viên không có thế mạnh vũ đạo, nhóm vẫn đảm bảo đội hình nhảy tương đối đồng đều.

Sau khi khép lại 6 tiết mục, 300 khán giả có mặt tại trường quay bắt đầu bình chọn. Mỗi khán giả được bình chọn cho 2/6 nhóm mà họ yêu thích.

Kết quả, tiết mục No far no star của nhóm Song Luân xếp hạng nhất, tiết mục 10/10 của đội Phạm Đình Thái Ngân xếp hạng 6.

Video tập 2 đăng trên YouTube chương trình nhận 1,1 triệu lượt xem cùng gần 10.000 bình luận, trong đó có nhiều ý kiến tranh cãi về thứ hạng các đội.

Dân mạng cho rằng tiết mục 10/10 đầu tư công phu, có chất lượng tốt về âm nhạc và hình ảnh nên việc bị xếp chót là điều không thuyết phục, làm dấy lên nghi vấn chương trình cố ý dàn xếp để "câu view". Một số tiết mục như Don't care cũng gây phản ứng vì xếp hạng 2 dù bị cho là không có nhiều đặc sắc.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng tiết mục No far no star mang thông điệp rõ ràng, các thành viên trổ tài chơi nhạc cụ nên vị trí đầu bảng hoàn toàn xứng đáng.