Ảnh hiếm về căn hộ cao cấp 30 triệu USD của vợ chồng David Beckham

Victoria Beckham đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 50. Thời điểm này, cô lưu lại căn hộ siêu sang của gia đình nằm ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Trước nay, cựu danh thủ David Beckham và vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham - đều rất hiếm khi chia sẻ ảnh chụp bên trong căn hộ này.

Mới đây, Victoria đã chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân một bức ảnh chụp tại phòng khách của căn hộ đẳng cấp. Trong bức ảnh mà Victoria chia sẻ mới đây, có thể thấy người đẹp 49 tuổi rất thích đọc báo giấy.

Victoria trong bức ảnh mới đăng tải (Ảnh: Daily Mail).

Xuất hiện trong khuôn hình là ấn bản báo in của tờ tin tức New York Times (Mỹ). Trong ấn bản này có hình ảnh quảng cáo của thương hiệu thời trang do Victoria làm chủ.

Dù khuôn hình được chụp với góc hẹp và không để lộ nhiều không gian nội thất bên trong phòng khách, nhưng công chúng vẫn có thể thấy phong cách nội thất tối giản, hiện đại mà vợ chồng nhà Beckham theo đuổi.

Xuất hiện trong khuôn hình là mặt sàn gỗ sáng bóng, chiếc bàn dùng để chơi bóng bàn, một tác phẩm nghệ thuật được treo trên một mảng tường. Victoria ngồi trên một chiếc ghế sofa nhung êm ái, uống cà phê và đọc báo.

Căn hộ nằm ở tầng thứ 59 trong một tòa tháp có 62 tầng. Tòa tháp One Thousand Museum là một trong những công trình cao nhất tại thành phố Miami. Căn hộ cao cấp của nhà Beckham có 5 phòng ngủ, một bể bơi. Dịch vụ tiện ích đi kèm với căn hộ siêu sang này là chỗ đỗ máy bay nằm trên tầng mái của tòa tháp.

Căn hộ này được sử dụng làm nơi ở của gia đình Beckham mỗi khi họ cần lưu lại thành phố Miami. Hiện tại, nhà Beckham thường xuyên có mặt tại thành phố này, bởi David Beckham là chủ tịch kiêm người đồng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Inter Miami.

Vợ chồng Beckham bên 4 người con (Ảnh: Daily Mail).

Căn hộ của nhà Beckham nằm ở tầng thứ 59 trong một tòa tháp có 62 tầng (Ảnh: Daily Mail).

Tòa tháp One Thousand Museum cung cấp nhiều không gian phục vụ cho các mục đích khác nhau. Những người sinh sống ở đây có thể sử dụng quán bar chỉ phục vụ riêng các cư dân sinh sống tại tòa tháp. Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm còn có bể bơi vô cực, trung tâm tập luyện thể hình, spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp...

Dịch vụ an ninh được đảm bảo 24/7. Các cư dân sinh sống tại đây cũng có thể tận hưởng dịch vụ của một rạp chiếu phim cao cấp chỉ phục vụ các đối tượng khán giả giới hạn.

Trước đây, Victoria mới chỉ chia sẻ không gian phòng thay đồ và phòng tập gym bên trong căn hộ. David và một số thành viên trong gia đình cũng từng chia sẻ ảnh "tự sướng" cho thấy góc nhìn tuyệt đẹp mở ra từ căn hộ.

Nhân dịp bước sang tuổi 50, Victoria đã có đăng tải khá dài để cảm ơn chồng và các con, vì đã luôn "yêu thương và cổ vũ" cô vô điều kiện.

Phòng thay đồ của căn hộ 30 triệu USD (Ảnh: Daily Mail).

Phòng gym bên trong căn hộ (Ảnh: Daily Mail).

Một bức ảnh "tự sướng" của "cậu ba" Cruz Beckham chụp từ căn hộ cao cấp (Ảnh: Daily Mail).

Trong đăng tải, Victoria còn viết: "Khi chuẩn bị bước sang tuổi 50, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể chạm được tới mốc này trong cuộc đời. Ngoài việc cảm thấy mình may mắn, tôi cũng cảm thấy mình đã đạt được nhiều điều. Tôi thực sự hài lòng với cuộc sống của bản thân.

Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã có, xét từ khía cạnh một người phụ nữ. Tôi cũng tự hào vì thương hiệu thời trang và mỹ phẩm do bản thân gây dựng đã đạt được những bước tiến. Mong muốn của tôi là có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác để họ cảm thấy mạnh mẽ, không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đối với tôi, để làm được điều ấy, phụ nữ cần tin vào trực giác, bản năng và không bao giờ thỏa hiệp... Hãy mơ ước những điều lớn lao và tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm thấy người còn tin tưởng vào bạn hơn chính bạn tin tưởng vào mình".

Bên trong căn hộ 30 triệu USD của nhà Beckham ở Miami (Video: Miami New Luxury Developments).

Victoria cũng dành những lời ngọt ngào để nói về các con của mình: "Cảm ơn 4 người con đẹp đẽ của mẹ. Các con đã giúp mẹ trở thành phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Mẹ rất tự hào về các con. Các con của mẹ nay đều đã trở thành những con người nhân hậu, chăm chỉ và tài năng".

Victoria khẳng định việc bước sang tuổi 50 là khởi đầu của một "chương mới đầy thú vị" trong cuộc đời cô. Đối với cô, mọi thứ mới chỉ bắt đầu ở tuổi 50.