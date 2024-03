Victoria Beckham vẫn cười dù phải chống nạng và bị phá đám trong show diễn

Nhóm những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật quyết định "tấn công" show của Victoria Beckham bởi trong các thiết kế thời trang của mình, Victoria có sử dụng da thật. Vì vậy, họ xuất hiện và đưa ra thông điệp phản đối, mong Victoria sẽ sử dụng da giả thay cho da thật.

Nhóm người này đi lại trên sàn catwalk bên cạnh các người mẫu và trưng ra các thông điệp. Tại Tuần lễ Thời trang Paris năm nay, nhà thiết kế người Anh Victoria Beckham - vợ của cựu danh thủ David Beckham - gặp phải nhiều khó khăn.

Trước khi đến Paris, cô đã bị chấn thương nặng ở chân trong quá trình tập luyện thể hình. Vì vậy, những ngày này, Victoria phải di chuyển bằng cách chống nạng. Việc show diễn bị những nhà hoạt động vì quyền lợi động vật làm gián đoạn chắc chắn cũng khiến Victoria không vui.

Hoạt động "livestream" trực tuyến buổi trình diễn đã bị gián đoạn. Các người mẫu phải trình diễn lại lần thứ hai, sau khi nhóm những người bảo vệ quyền lợi động vật bị nhân viên an ninh đưa ra ngoài.

Dù vậy, khi xuất hiện ở cuối buổi trình diễn cùng với đôi nạng, Victoria vẫn thể hiện sự bình tĩnh, vui vẻ. Cô cảm ơn người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các vị khách vì đã có mặt cổ vũ cô, khi cô cho ra mắt bộ sưu tập mới.

Các thành viên trong gia đình Beckham đã có mặt tương đối đông đủ tại Paris để cổ vũ Victoria giới thiệu bộ sưu tập mới trong ngày thứ 6 vừa qua. David Beckham (48 tuổi) ngồi ở hàng ghế đầu cùng với các con, gồm cô con gái út Harper (12 tuổi), vợ chồng "cậu cả" - Brooklyn (24 tuổi) và Nicola (29 tuổi), "cậu ba" Cruz (19 tuổi).

Thành viên duy nhất của nhà Beckham vắng mặt tại sự kiện là "cậu hai" - cầu thủ Romeo (21 tuổi). Romeo vẫn ở lại London (Anh), không cùng gia đình tới Paris (Pháp). Cậu vừa chia tay bạn gái lâu năm - người mẫu Mia Regan.

Vì Mia chắc chắn có mặt tại Tuần lễ Thời trang Paris, nên có thể Romeo đã lựa chọn vắng mặt để hai người không gặp phải những tình huống khó xử hoặc thu hút sự chú ý không cần thiết tại thời điểm nhạy cảm này. Trên mạng xã hội, Romeo vẫn đăng ảnh mới khoe hình thể săn chắc. Cầu thủ trẻ thể hiện phong độ vững vàng sau khi chia tay bạn gái từng gắn bó 5 năm.

Trước khi chia tay Romeo, Mia Regan vốn có mối quan hệ rất tốt đẹp với mẹ của bạn trai. Hai người phụ nữ thường cùng nhau đi dự sự kiện. Mia thường mặc đồ của thương hiệu thời trang Victoria Beckham. Cô còn hợp tác với Victoria tung ra một số sản phẩm thời trang hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Mia từng cho biết chính Victoria đã tư vấn để cô có được tâm thế tốt nhất khi xuất hiện tại các sự kiện. Victoria đã chia sẻ các kinh nghiệm để giúp Mia giữ bình tĩnh và có được phong thái tốt nhất mỗi khi tham gia sự kiện. Những sự hỗ trợ này của Victoria rất có ý nghĩa với Mia.

Ngược lại, Victoria cũng chia sẻ rằng Mia khiến cô cảm thấy rất thú vị, xét cả về cách sống và cách thức tiếp cận với thời trang. Một số nguồn tin cho biết dù Mia và Romeo đã chia tay, nhưng Mia sẽ giữ nguyên tình cảm dành cho mẹ của bạn trai. Victoria cũng quyết định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ công việc với Mia trong tương lai.

Tại show trình diễn bộ sưu tập mới của Victoria, Mia cũng xuất hiện để thể hiện sự cổ vũ dành cho Victoria. Nhìn chung Victoria đã giới thiệu bộ sưu tập mới thành công. Gia đình Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý lớn khi họ xuất hiện tại Paris. Trong giới thời trang, nhiều khi chỉ cần thu hút được sự chú ý là đã đạt được thành công bước đầu.

Kể từ năm 2022, sau 13 năm gánh lỗ trong hoạt động kinh doanh thời trang, Victoria bắt đầu chứng kiến thương hiệu thời trang Victoria Beckham đưa về cho cô những khoản tiền lãi đầu tiên. Victoria coi đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc cô đã hoàn thành giai đoạn xây dựng nền móng cho thương hiệu thời trang của riêng mình.

Chính từ thời điểm hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi, Victoria cho rằng đã tới lúc để mình thực sự sải cánh, làm những điều mình ấp ủ trong lĩnh vực mốt. Sự kiên trì và mức độ thành công của Victoria trong giới thời trang tính tới thời điểm này là điều khiến làng mốt quốc tế bất ngờ. Trước đây, nhiều người cho rằng Victoria không có thực lực và sẽ phải rút khỏi cuộc chơi này.

Victoria Caroline Beckham (SN 1974) là nhà thiết kế thời trang người Anh. Cô bắt đầu được biết đến hồi thập niên 1990 với vai trò là thành viên trong nhóm nhạc nữ Spice Girls. Trong nhóm, Victoria được biết tới với biệt danh "Posh Spice" (tạm hiểu là "gia vị sang chảnh") bởi Victoria là người có nền tảng xuất thân giàu có nhất trong nhóm.

Với hơn 100 triệu đĩa hát đã bán ra, Spice Girls là nhóm nhạc nữ ăn khách nhất mọi thời đại. Sau khi Spice Girls tan rã trong năm 2001, Victoria từng có giai đoạn theo đuổi sự nghiệp ca hát solo, trước khi khép hẳn sự nghiệp ca hát.

Victoria từng xuất hiện trong 5 loạt phim tài liệu và chương trình truyền hình thực tế xoay quanh cô và gia đình, bao gồm Victoria's Secrets (2000), Being Victoria Beckham (2002), The Real Beckhams (2003), Victoria Beckham - A Mile In Their Shoes (2004) và Victoria Beckham: Coming to America (2007).

Victoria vốn được truyền thông và công chúng quốc tế biết tới như một biểu tượng phong cách. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp. Đến năm 2008, Victoria tung ra thương hiệu thời trang của riêng mình.

Thương hiệu thời trang Victoria Beckham rất thu hút sự quan tâm và là một hoạt động nổi bật trong chuỗi hoạt động kinh doanh của vợ chồng nhà Beckham, nhưng họ cũng phải gánh lỗ tới 13 năm trước khi bắt đầu thu về lợi nhuận trong năm 2022 từ địa hạt thời trang.

Victoria đã gắn bó trong hôn nhân với cựu danh thủ David Beckham kể từ năm 1999 đến nay, họ có 4 người con chung. Tính tới thời điểm tháng 5/2019, vợ chồng David Beckham có khối tài sản chung ước tính vào khoảng 450 triệu USD.