Ảnh chụp tại một nhà hàng Việt Nam của Jennie hút gần 3 triệu lượt "thích"

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội có 82,1 triệu người đăng ký theo dõi của Jennie, nữ ca sĩ đã đăng loạt ảnh dùng bữa tại một nhà hàng Việt Nam. Được biết, địa điểm nữ ca sĩ Hàn Quốc ghé thăm là một nhà hàng Việt Nam tại London (Anh).

Jennie đăng ảnh tới dùng bữa tại một nhà hàng Việt Nam tại London (Anh) trên trang cá nhân có 82,1 triệu người đăng ký theo dõi (Ảnh: Instagram).

Giọng ca nổi tiếng của Blackpink để mặt "mộc", mặc giản dị (Ảnh: Instagram).

Bức ảnh đi chơi của Jennie hút gần 3 triệu lượt người "thích" và gần 18.000 bình luận từ người hâm mộ trong vòng một ngày đăng tải (Ảnh: Instagram).

Loạt ảnh được cô chụp trong thời gian tới Anh dự tiệc của hoàng gia Anh và nhận huân chương danh dự. Được biết, huân chương này được trao cho những cá nhân có đóng góp cho nước Anh hoặc đạt được thành tựu trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, khoa học và thể thao.

Trong loạt hình được chia sẻ, Jennie gây ấn tượng với mặt "mộc" xinh đẹp, phong cách thời trang giản dị. Chỉ sau hơn một giờ đăng tải, tấm hình đã hút về tới gần 1,5 triệu lượt "thả tim" và hiện tại con số đã đạt gần 3 triệu lượt "thích".

Theo một nguồn tin, trong thời gian tới Anh, Jennie tranh thủ tới thăm nhiều địa điểm du lịch, mua sắm.

Sinh ra tại Hàn Quốc nhưng Jennie lớn lên chủ yếu tại New Zealand. Vẻ đẹp pha trộn giữa sự quyến rũ và đáng yêu của Jennie được coi là tiêu chuẩn nhan sắc mới trong làng giải trí xứ Hàn.

Jennie và các thành viên của Blackpink dự tiệc của hoàng gia Anh, tháng 11 (Ảnh: Naver).

Nữ ca sĩ ký hợp đồng với tập đoàn giải trí xứ Hàn - YG Entertainment - khi mới 15 tuổi. Cô quyết định từ bỏ cơ hội du học tại một ngôi trường danh giá ở Mỹ để theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao giải trí.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt khán giả toàn cầu với tư cách thành viên nhóm Blackpink và giữ vai trò rapper chính. Ngoài âm nhạc, Jennie cũng là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang khi trở thành con cưng của nhiều nhãn hiệu thời trang danh tiếng.

Năm 2023, Jennie thử sức lần đầu với diễn xuất trong bộ phim truyền hình The Idol.

Cuối tháng 9 vừa rồi, một số thông tin cho rằng, Jennie rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Nữ ca sĩ người Hàn Quốc dự định thành lập công ty riêng, chủ động quản lý hoạt động nghệ thuật. Trước thông tin này, phía YG Entertainment đáp lại: "Mọi việc vẫn trong quá trình thảo luận".

Đầu tháng 10, Jennie ra mắt MV cá nhân mang tên You & Me và công bố các hoạt động cá nhân. You & Me là sản phẩm âm nhạc riêng thứ hai của Jennie sau ca khúc đình đám Solo và được phát hành ngay sau chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink của nhóm.

Hợp đồng gia hạn giữa Jennie và công ty chủ quản YG Entertainment vẫn chưa được công bố (Ảnh: News).

Theo Naver, ca khúc này được nữ ca sĩ thu âm cách đây 4 năm nhưng tới tháng 10 mới được phát hành chính thức.

Theo YG Entertainment, You & Me là sản phẩm âm nhạc Jennie tri ân người hâm mộ đã theo dõi, ủng hộ chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm. Ngoài ra, bìa You & Me được vẽ minh họa bởi Naoko Takeuchi - họa sĩ nổi tiếng của bộ truyện Thủy thủ mặt trăng.

You & Me được phát hành dưới nhiều phiên bản khác nhau như video trình diễn vũ đạo, video trình diễn được dựng lại khi kết hợp tất cả sân khấu solo của Jennie trong chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink và video phiên bản Coachella bên cạnh bản gốc.

Ngay khi trình làng, You & Me nhanh chóng vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của 53 quốc gia, xếp hạng một trên bảng xếp hạng iTunes toàn cầu. MV đạt 14 triệu lượt xem và 1,9 triệu lượt "thích" trên Youtube, đồng thời trở thành top 1 trending (xu hướng) ở 57 quốc gia, chỉ sau một ngày trình làng.

Ca khúc mới của Jennie giữ vị trí số một trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc như Vibe, Bugs, Melon, Genie, Flo của xứ kim chi chỉ trong vài giờ trình làng.

Hiện, người hâm mộ chờ đợi kết quả gia hạn hợp đồng giữa Jennie và công ty YG Entertainment cùng tương lai của nhóm Blackpink. Theo nhiều trang tin của Hàn Quốc, các thành viên của Blackpink được cho là tiếp tục hợp tác với YG Entertainment dưới vai trò nhóm. Song, hợp đồng cá nhân của các thành viên và YG Entertainment vẫn chưa được thống nhất.

Jennie đẹp dịu dàng khi tới dự sự kiện tại cung điện Buckingham, Anh (Ảnh: Instagram).

Từ sau khi trình làng MV "You & Me", Jennie chưa có kế hoạch làm việc tiếp (Ảnh: Instagram).