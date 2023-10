Ngày 8/10, Angelababy thông báo trên trang cá nhân, cô sẽ không tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running vào ngày 12-15/10 tới đây, do xung đột lịch trình. Đây cũng là đăng tải đầu tiên của nữ diễn viên trên trang cá nhân kể từ khi cô đối diện với làn sóng tẩy chay của khán giả Trung Quốc.

Angelababy thông báo không ghi hình cho chương trình "Keep Running" mùa mới (Ảnh: Weibo).

Suốt những ngày qua, thông tin hai ngôi sao Trung Quốc Angelababy và Trương Gia Nghê đến xem buổi biểu diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp) ngày 29/9, khiến công chúng tại Trung Quốc phẫn nộ.

Phần lớn khán giả chỉ trích Angelababy cổ xúy cho múa thoát y, một hoạt động bị đánh giá là khiêu dâm tại Trung Quốc. Dù phía câu lạc bộ thoát y Crazy Horse, nơi Lisa biểu diễn, lên tiếng bênh vực Angelababy, khẳng định cô không có mặt tại các buổi diễn của Lisa nhưng làn sóng chỉ trích nữ diễn viên Trung Quốc không giảm sút.

Ngay khi nghi vấn Angelababy tới xem Lisa biểu diễn xuất hiện, một số hoạt động được cho là phong sát với nữ diễn viên tại Trung Quốc đã diễn ra. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV lập tức xóa hoặc gỡ video có liên quan tới Angelababy trên trang thông tin của đài.

Chương trình Keep Running đã tạm hoãn kế hoạch ghi hình. Một số nhãn hàng mời Angelababy làm gương mặt quảng cáo được cho là đang xem xét lại hợp đồng hợp tác. Về phía Angelababy, cô không lên tiếng bình luận về vụ việc suốt thời gian qua.

Angelababy vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả Trung Quốc sau nghi vấn có mặt tại show diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse (Ảnh: News).

Chỉ vài giờ kể từ khi được đăng tải, thông báo không tham gia ghi hình cho chương trình Keep Running của Angelababy khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Angelababy được xem là thành viên chính thức của chương trình truyền hình thực tế ăn khách Keep Running từ năm 2014 đến nay.

Keep Running cũng giúp Angelababy nhận được sự quan tâm của công chúng khi sự nghiệp diễn xuất của cô bị đánh giá "không có điểm nhấn". Do vậy, việc cô đột ngột chia tay chương trình với lý do xung đột lịch trình khiến nhiều người bàn tán.

Nữ diễn viên vừa kết thúc hoạt động tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) và được cho là không vướng lịch ghi hình nào trong thời gian tới.

Trước khi sang Pháp tham dự Tuần lễ thời trang Paris và vướng nghi vấn có mặt tại buổi diễn của Lisa, Angelababy được ấn định là thành viên chính thức của đội hình Keep Running mùa này cùng Lý Thần, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Phạm Thừa Thừa, Châu Thâm. Cô thông báo vắng mặt chỉ vài ngày trước lịch ghi hình chính thức.

Angelababy chưa lên tiếng về vụ việc vướng nghi vấn có mặt tại câu lạc bộ Crazy Horse (Ảnh: Sina).

Dù phía Crazy Horse phủ nhận việc Angelababy tới xem chương trình, người hâm mộ vẫn không tin, liên tục tìm bằng chứng để khẳng định nữ diễn viên Trung Quốc không nói thật.

Vài ngày qua, làn sóng chỉ trích Angelababy không có dấu hiệu giảm nhiệt, nhiều người đồng loạt kêu gọi "phong sát" nữ diễn viên. Việc đột ngột vắng mặt trong chương trình ăn khách Keep Running khiến vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh được cho là đang chịu cảnh "phong sát ngầm".

Bạch Lộc cũng là nữ nghệ sĩ bị nghi ngờ có mặt tại buổi diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận và nhận được sự tin tưởng của người hâm mộ. Hiện, cô vẫn tiếp tục tham gia ghi hình cho Keep Running.

Keep Running là chương trình truyền hình thực tế ăn khách và có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc. Trước đây, Keep Running mùa 11 đã phải xóa toàn bộ hình ảnh của nam ca sĩ Thái Từ Khôn trong những tập đã ghi hình khi anh vướng scandal ép bạn gái cũ phá thai.

Tại Trung Quốc, việc các nghệ sĩ vướng bê bối đời tư, vi phạm pháp luật được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của họ. Ngoài việc bị cấm sóng trên các phương tiện truyền thông, họ còn chịu sự "ghẻ lạnh" của người hâm mộ. Điều này đồng nghĩa với việc họ không có cơ hội tiếp tục làm việc trong làng giải trí.

Angelababy (SN 1989) mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Đức. Dòng máu lai giúp Angelababy có vẻ ngoài xinh đẹp và cuốn hút. Cô khởi nghiệp là một người mẫu tại Hong Kong trước khi chuyển hướng làm diễn viên điện ảnh.

Sự nghiệp trong làng giải trí của Angelababy đang gặp khó khăn (Ảnh: Instagram).

Angelababy từng góp mặt trong các dự án lớn như Cô phương bất tự thưởng, Vân Trung Ca, Người bạn thật sự của tôi... Nữ diễn viên từng hợp tác với các ngôi sao lớn như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa.

2 năm trở lại đây, cô chỉ có thể tham gia các dự án nhỏ, phim chiếu mạng hay đóng vai phụ. Các bộ phim có sự góp mặt của "mỹ nhân lai" như Dáng vẻ nên có của tình yêu, Trần Duyên, Mạn ảnh tầm tung... đều không gây được ấn tượng với khán giả hoặc chưa lên sóng.

Đầu năm 2022, người đẹp xác nhận ly hôn với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh sau 7 năm gắn bó và có một cậu con trai chung. Họ thông báo chia tay trong hòa bình nhưng nhanh chóng đặt ra những giới hạn trong công việc, cuộc sống riêng.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, Angelababy không còn tài nguyên đóng phim như trước khi thiếu sự hậu thuẫn của chồng cũ. Bên cạnh đó, diễn xuất hạn chế cũng khiến Angelababy không được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất lựa chọn.

Hậu chia tay nam diễn viên họ Huỳnh, sự nghiệp của Angelababy có dấu hiệu giảm sút. Hơn một năm qua, cô không được mời tham dự nhiều sự kiện, vắng bóng trên các tạp chí thời trang và bị các nhãn hàng quốc tế dừng hợp đồng.

Theo Sina, scandal nghi vấn tới câu lạc bộ thoát y lần này càng khiến sự nghiệp trong làng giải trí của mỹ nhân sinh năm 1989 thêm khó khăn. Sắp tới, nữ diễn viên có 2 dự án phim ảnh lên sóng nhưng "ồn ào" tới câu lạc bộ thoát y có thể khiến các dự án bị ảnh hưởng, chịu cảnh "đắp chiếu" dài ngày.