Cuối tháng 9 vừa rồi, Lisa đã có 5 buổi trình diễn tại hộp đêm thoát y Crazy Horse nổi tiếng ở Paris (Pháp). Trên mạng xã hội Trung Quốc và Hàn Quốc, khán giả chỉ trích Lisa làm xấu hình ảnh một ngôi sao thần tượng châu Á.

Nhiều ý kiến cho rằng, show diễn thoát y ở Crazy Horse mang mác nghệ thuật, nhưng thực chất là tình dục hóa công việc của phụ nữ và ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ.

Đáp lại phản ứng tiêu cực từ dư luận, đại diện của hộp đêm Crazy Hore khẳng định, việc Lisa trình diễn là "đại diện cho sự kiêu hãnh và tự do của phụ nữ".

Người hâm mộ Trung Quốc đang tẩy chay Angelababy và đòi cơ quan chức năng phong sát nữ diễn viên (Ảnh: Sina).

Khi Lisa thông báo kế hoạch tham gia trình diễn tại hộp đêm Crazy Horse, cô đã mất 50.000 người hâm mộ tại Trung Quốc. Hội nhóm này thông báo dừng hoạt động và không ủng hộ thần tượng vì quyết định táo bạo. Bất chấp những làn sóng phản đối, Lisa đã thực hiện trọn vẹn và thành công 5 đêm diễn tại Crazy Horse.

Buổi trình diễn của Lisa có sự ủng hộ từ một số đồng nghiệp trong làng giải trí. Ngoài các thành viên của nhóm Blackpink, gia đình bạn trai tỷ phú, một số ngôi sao quốc tế, nữ diễn viên Trung Quốc Angelababy và Trương Gia Nghê cũng là khán giả của chương trình.

Sau đêm diễn đầu tiên, hình ảnh Angelababy và Trương Gia Nghê tại sự kiện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và trở thành tâm điểm bàn tán không kém show diễn thoát y của Lisa. Trên mạng xã hội Trung Quốc, các thông tin liên quan tới Angelababy, Trương Gia Nghê nhanh chóng lọt từ khóa tìm kiếm hot.

Chương trình truyền hình thực tế "Keep Running" và 2 bộ phim mà Angelababy góp mặt đều chịu cảnh tẩy chay (Ảnh: Sina).

Angelababy và Trương Gia Nghê hiện hứng chịu làn sóng chỉ trích, tẩy chay của khán giả ở Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động của Angelababy và Trương Gia Nghê cổ súy cho khán giả trẻ tới xem các chương trình diễn thoát y, gây hệ lụy không tốt.

Trước làn sóng phản đối của khán giả Trung Quốc, tài khoản Weibo của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phải ẩn video chương trình trung thu có mặt Angelababy.

Một chương trình truyền hình thực tế cũng chịu ảnh hưởng, khi vừa công bố Angelababy là khách mời trong tập tiếp theo. Nhiều khán giả đã lao vào phê phán và phản đối việc nữ diễn viên 8X góp mặt.

Theo Sohu, chương trình truyền hình thực tế gắn liền với tên tuổi của Angelababy - Keep Running, 2 bộ phim mới có sự tham gia của cô gồm Everlasting Longing và Back For You cũng không có tương lai tốt đẹp.

Trong bài đăng quảng cáo cho 2 dự án truyền hình, khán giả đã ùa vào bình luận kêu gọi tẩy chay. Những ồn ào trong quá khứ của Angelababy cũng bất ngờ bị nhắc lại. Ngoài ra, một số nguồn tin tiết lộ, các hợp đồng quảng cáo của Angelababy tại Trung Quốc đang bị xem xét.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã phải xóa video có liên quan tới Angelababy vì sự phản ứng của khán giả (Ảnh: Sina).

Một số khán giả còn lên tiếng yêu cầu phong sát vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh với lý do gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ, tuyên truyền biểu diễn thoát ý.

Theo luật pháp và quy định của Trung Quốc, các hoạt động mang tính chất khiêu dâm hoặc có liên quan hoàn toàn bị nghiêm cấm. Trình diễn thoát y được xếp vào hoạt động có tính chất khiêu dâm tại Trung Quốc.

Angelababy là một trong những ngôi sao sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. Do vậy, mỹ nhân lai được nhiều thương hiệu ưu ái, lựa chọn là gương mặt đại diện.

Trái với danh tiếng trong lĩnh vực quảng cáo, thời trang, sự nghiệp diễn xuất của Angelababy không mấy thuận lợi. Cô bị truyền thông, người hâm mộ và giới chuyên môn ở Trung Quốc xếp vào nhóm "bình hoa di động" trên màn ảnh.

Vài năm gần đây, cô chỉ có thể góp mặt trong các phim chiếu mạng hoặc đảm nhiệm vai phụ. Theo truyền thông Trung Quốc, Angelababy vừa bị cắt đất diễn và trở thành diễn viên khách mời trong dự án được chờ đợi Back For You (Mạn ảnh tầm tung).

Nữ diễn viên Trương Gia Nghê cũng đang hứng chịu cảnh tẩy chay diện rộng tại Trung Quốc. Nhà sản xuất phim Chuyện tốt thành đôi có sự góp mặt của nữ diễn viên đã phải xóa tên cô khỏi bài đăng giới thiệu và quảng cáo phim.

Trương Gia Nghê cũng bị khán giả Trung Quốc tẩy chay khi câu lạc bộ thoát y Crazy Horse đăng clip cô tới xem buổi diễn của Lisa (Ảnh: Sina).

Trương Gia Nghê (SN 1987) được đông đảo khán giả biết đến sau các bộ phim Cung tỏa châu liêm, Diên Hi công lược... Năm 2022, Trương Gia Nghê thông báo trở lại làng giải trí sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn ông xã thiếu gia Mãi Siêu. Cặp đôi có 8 năm chung sống và 2 con chung.

Trở lại mạnh mẽ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Gia Nghê nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Từ cuối năm 2022, nữ diễn viên tham dự nhiều sự kiện thời trang trong và ngoài Trung Quốc, tạo hiệu ứng tốt với khán giả.

Đầu năm nay, cô góp mặt trong chương trình Đạp gió 2023 và cũng tạo được nhiều dấu ấn. Chỉ trong vòng một năm, người đẹp liên tục được mời tham dự các sự kiện, chụp hình thời trang hay đóng phim. Tuy nhiên, sự cố bị tẩy chay lần này khiến sự nghiệp của mỹ nhân 8X đang đối mặt với nhiều khó khăn.