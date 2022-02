Amee được quảng bá tại Quảng trường Thời Đại

Mở bát năm 2022, Amee có nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh tích cực tại thị trường trong nước lẫn quốc tế. Vừa qua, cô vinh dự là đại diện tiếp theo của Vpop được quảng bá tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ, nhân dịp trở thành nghệ sĩ hoạt động trong chiến dịch Equal của Spotify. Hình ảnh nữ ca sĩ được phủ sóng trên billboard giữ vị trí đắc địa ở thành phố New York là sự đền đáp cho nỗ lực chứng minh tiềm năng và vị thế của Amee.

Trước đó, Amee cũng gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại đường đua âm nhạc khi comeback cùng MV Thay mọi cô gái yêu anh, thuộc dự án hợp tác cùng Lotteria - nhãn hàng cô đang đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu. Là đại sứ trẻ tuổi, Amee vẫn chứng tỏ được sức ảnh hưởng "không phải dạng vừa" khi thành công truyền tải hình ảnh thân thiện, gần gũi mà Lotteria muốn hướng đến. Nhờ giai điệu ngọt ngào, hình ảnh đậm chất thơ, MV nhanh chóng "đua top" tại nhiều bảng xếp hạng uy tín, giữ vị trí top 4 trending Youtube, #3 Zingchart, #3 Apple Music, #2 tại Hot Hits Việt Nam, #5 tại Top 50 Spotify Việt Nam. Thử thách duet Thay mọi cô gái yêu anh cùng Amee trên Tiktok cũng gây sốt với loạt clip viral mạng xã hội.

MV Thay mọi cô gái yêu anh khai thác câu chuyện tình cảm gà bông đáng yêu và gần gũi với thanh xuân của mỗi người. MV lấy bối cảnh khi Amee đã trưởng thành, hồi tưởng về năm tháng thanh xuân khi dạo bước qua góc quen với những kỷ niệm dễ thương với người thầm thương thời học trò. Xuyên suốt hành trình này, Lotteria để lại dấu ấn như một người bạn đồng hành không thể thiếu, cùng chứng kiến và lưu giữ những ký ức hồn nhiên, chân thật, vui vẻ và ngọt ngào nhất của năm tháng tuổi trẻ. Sản phẩm chính là lời tỏ tình ngọt ngào mùa Valentine của Lotteria, với thông điệp "My Favorite, Lotteria" được lồng ghép khéo léo qua câu hát "baby à, you are my favorite". Tạm dịch "Anh là kỷ niệm đẹp mà em yêu thích", giống như Lotteria là địa điểm không thể thiếu để cả hai cùng lưu giữ ký ức thanh xuân.

Trước Thay mọi cô gái yêu anh, Amee cũng phủ sóng mọi mặt trận từ online đến offline khi góp mặt trong TVC kỷ niệm 8.000 ngày gắn bó với khách hàng Việt Nam của Lotteria. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được ông lớn fastfood đến từ Hàn Quốc chọn làm đại sứ sau chặng đường 23 năm kể từ khi thương hiệu này có mặt ở mảnh đất chữ S.

Lotteria là chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh trực thuộc Tập đoàn Lotte - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1998, hiện nay, Lotteria có hơn 260 cửa hàng tại hơn 38 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hơn 13 triệu khách hàng. Thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thực đơn đa dạng từ gà rán, burger đến cơm, mì… Hương vị món ăn mang dấu ấn Hàn Quốc và được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt Nam.

"Thân thiện, gần gũi, quen thuộc với người tiêu dùng mà vẫn tạo xu thế mới là hướng đi mà Lotteria lựa chọn. Trong thời gian tới, nhãn hàng tiếp tục giữ vững tiêu chí phục vụ nhanh, hướng đến nâng cao trải nghiệm của thực khách", đại diện Lotteria chia sẻ thêm.