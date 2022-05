Amber Heard thừa nhận bị sa thải, đối diện với vụ kiện mới

Amber Heard thừa nhận đã bị Warner Bros. sa thải

Trong thời gian diễn ra phiên tòa xét xử giữa Amber Heard và Johnny Depp, hình ảnh của nữ diễn viên tóc vàng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đồng nghiệp tại Hollywood tuyên bố đứng về phía Johnny Depp và dành cho Amber Heard những nhận xét tiêu cực.

Nữ diễn viên 36 tuổi còn phải chịu sức ép từ dư luận, sự quay lưng của khán giả khi hơn 4,3 triệu người đã ký vào bản kiến nghị loại Amber Heard khỏi dự án Aquaman 2. Trước đó, cô rất thành công với phần một của Aquaman khi bỏ túi 5 triệu USD cát sê đóng phim và dự án Aquaman 1 đạt doanh thu hơn một tỷ USD trên toàn cầu.

Amber Heard thừa nhận, cô đã bị hãng Warner Bros. sa thải và "Aquaman 2" là dự án cuối cùng hai bên hợp tác (Ảnh: News).

Trước sức ép từ dư luận, hãng Warner Bros. đã phải sửa lại kịch bản để giảm bớt vai trò và tần suất xuất hiện của nhân vật công chúa Mera do Amber Heard đảm nhiệm. Trước đó, nhà sản xuất Grace Randolph từng tiết lộ thời lượng Amber xuất hiện trong Aquaman and the Lost Kingdom (phần hai của Aquaman) chỉ vỏn vẹn 10 phút.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, khán giả vẫn tiếp tục kêu gọi nhà sản xuất cắt vai của Amber Heard và thay bằng một gương mặt mới.

Việc nữ diễn viên bị tẩy chay diện rộng khiến nhà sản xuất Aquaman phải cân nhắc rất nhiều dù trước đó, vào đầu năm 2022, họ khẳng định sẽ không thay thế Amber Heard hay sự phản ứng từ các fan của Johnny Depp sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch thực hiện phim. Theo dự kiến, phần hai của Aquaman sẽ ra mắt khán giả vào năm sau.

Amber Heard bị chê diễn dở, thiếu kết nối với người đồng nghiệp Jason Momoa trong "Aquaman" (Ảnh: News).

Ngoài ra, trong phiên xét xử gần đây, quản lý tài năng của Amber Heard cho biết việc nữ diễn viên suýt bị loại khỏi Aquaman 2 trước thềm vụ kiện giữa cô và chồng cũ Johnny Depp.

Theo Entertainment Tonight, trong phiên điều trần ngày 20/5, đại diện công ty quản lý của Amber Heard tuyên bố rằng nữ diễn viên gần như bị loại khỏi phần tiếp theo của Aquaman nhưng điều này không hề liên quan đến người hâm mộ của Johnny Depp.

Jessica Kovacevic, quản lý của nữ diễn viên, giải thích rằng Amber Heard không có phản ứng tình cảm hoàn hảo với Jason Momoa (bạn diễn của cô trong Aquaman). Việc diễn dở khiến cô suýt bị loại khỏi dự án đình đám này.

Giữa thời điểm diễn ra vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp, người hâm mộ còn phát hiện tài tử Jason Momoa lặng lẽ đăng ký theo dõi Johnny. Đây được xem là hành động ủng hộ ngầm của anh dành cho "đàn anh" giữa vụ kiện tụng thu hút truyền thông, dư luận Mỹ.

Amber Heard tố Johnny Depp dùng ảnh hưởng làm tổn hại tới công việc của cô (Ảnh: DM).

"Lẽ ra, Amber Heard sẽ thành công hơn nhiều sau khi Aquaman phát hành cuối năm 2018. Warner Bros. từng muốn loại cô ấy khỏi nhượng quyền thương mại vì cuộc chiến pháp lý giữa cô ấy và Depp", Kovacevic nói.

Trong phiên điều trần trước đó, Amber Heard thừa nhận, cô đã phải chiến đấu một cách khó khăn để có thể giữ được vai công chúa Mera trong phim. Cô cũng tố Johnny Depp dùng ảnh hưởng và quyền lực của mình để loại cô khỏi dự án nổi tiếng này.

"Anh ấy cố gắng khiến tôi bị sa thải. Tôi đã nhìn thấy các email, văn bản yêu cầu chuyện này", Amber Heard nói.

"Tôi đã chiến đấu rất vất vả mới có thể tiếp tục tham gia bộ phim. Họ (Warner Bros.) không muốn đưa tôi vào phim. Kịch bản mới đã qua chỉnh sửa, loại bỏ những cảnh hành động của tôi. Về cơ bản, họ đã loại bỏ rất nhiều vai trò của tôi", nữ diễn viên nói về dự án Aquaman 2 trước tòa.

Johnny Depp và Amber Heard ngày còn hạnh phúc (Video: MaximoTV).

Amber Heard bị tái điều tra vụ nói dối giấy tờ nhập cảnh cho thú cưng

Giữa cuộc chiến pháp lý căng thẳng với Johnny Depp, Amber Heard bị tái điều tra vụ gian dối giấy tờ nhập cảnh cho thú cưng vào Australia. Theo Fox News, Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia (DAWE) xác nhận vẫn tiếp tục điều tra cáo buộc khai man của Amber Heard trong vụ nhập cảnh thú cưng hồi năm 2015.

Cáo buộc nhấn mạnh: "Amber biết chính sách nghiêm ngặt nhưng bất chấp điều đó và thực hiện hành vi vận chuyển động vật trái phép vào đất liền". Theo quy định của Australia, vật nuôi phải được cách ly, kiểm dịch trong vòng 10 ngày đối với lần đầu tiên được mang vào nước này.

Amber Heard có nguy cơ bị điều tra lại vụ nhập cảnh trái phép hai chú cún cưng vào Australia từ năm 2015 (Ảnh: Time).

Vì vụ điều tra có liên quan đến lời khai của Amber Heard ở phiên tòa đang diễn ra ở Mỹ nên DAWE không đưa ra bình luận thêm.

Được biết, cơ quan chức năng khởi động lại vụ điều tra từ tháng 10/2021 khi DAWE bắt đầu thu thập dữ liệu, thông tin và lời khai từ các nhân chứng ở hải quan. Và sau khi thu được, Giám đốc Văn phòng Công tố Australia đã xem xét liệu bằng chứng có đủ để tiếp tục theo đuổi vụ việc. Hiện, đại diện của Amber Heard chưa lên tiếng về vấn đề này.

Năm 2015, Amber Heard mang hai thú cưng Boo và Pistol thuộc giống chó yorkshire đến Australia thăm Johnny Depp - nơi tài tử đang bận ghi hình Cướp biển vùng Caribbean 5. Amber Heard nói Kevin Murphy, cựu quản lý bất động sản của Johnny Depp, chịu trách nhiệm giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cho vật nuôi. Tuy nhiên, khi bị giới chức Australia hỏi thăm, cô lại khai rằng vì di chuyển trên chiếc chuyên cơ riêng nên không khai báo với hải quan.

Trước tuyên bố của Amber Heard, Murphy thừa nhận chính nữ diễn viên gây áp lực bắt anh phải nói dối vấn đề thủ tục. "Về cơ bản, Amber ép tôi thừa nhận rằng bằng cách này hay cách khác, lỗi đều nằm ở tôi, do tôi mà giấy tờ chưa được hoàn thành để tôi có thể nhận lỗi thay cô ấy", Murphy nói.

Nếu bị buộc tội hình sự vì nhập cảnh trái phép động vật và cố ý cung cấp tài liệu giả hoặc gây hiểu nhầm, Amber Heard có thể phải đối diện mức án 10 năm tù. Nhưng sau đó, nữ diễn viên chỉ phải nộp phạt 1.000 USD. Vụ lùm xùm khiến cặp sao Hollywood phải thuê máy bay tư nhân để chở Boo và Pistol trở lại Los Angeles, Mỹ.