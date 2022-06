Amber Heard di chuyển bằng phi cơ riêng sau khi thua kiện

Ngày 1/6 vừa rồi, Amber Heard bị xử thua kiện Johnny Depp trong vụ kiện phỉ báng. Theo đó, nữ diễn viên phải đền bù cho chồng cũ 10,35 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng). Cô cũng sẽ nhận được khoản đền bù 2 triệu USD (46 tỷ đồng) từ chồng cũ.

Sau khi tòa ra phán quyết, Amber Heard đã bày tỏ sự thất vọng và tuyên bố kháng cáo. Từ lần cuối cùng xuất hiện tại tòa vào ngày 1/6, Amber Heard không lộ diện. Nữ diễn viên được cho rằng dành thời gian bên con gái và né tránh truyền thông.

Ngày 11/6, cô lọt vào tầm ngắm của giới săn tin khi xuất hiện tại sân bay Washington, DC, Mỹ. Nữ diễn viên Aquaman mặc một chiếc áo blouse đen và quần thụng. Cô bước ra khỏi máy bay riêng, lên một chiếc SUV sang trọng đang chờ sẵn tại sân bay.

Tờ TMZ đưa tin, Amber Heard đã tổ chức các cuộc họp ở New York, Mỹ vào ngày 11/6. Nữ diễn viên đã bay từ New Jersey đến DC và sau đó quay trở lại Virginia, Mỹ. Đi cùng cô còn có em gái Whitney Heard và một số cộng sự.

Amber Heard gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay, cô di chuyển bằng phi cơ riêng (Ảnh: Image Direct).

Đi cùng với Amber Heard là em gái của cô (Ảnh: Image Direct).

Nữ diễn viên được cho rằng có cuộc họp bàn công việc tại New York, Mỹ (Ảnh: Image Direct)

Đây là lần đầu tiên Amber Heard lộ diện ở nơi công cộng kể từ khi bị xử thua kiện Johnny Depp (Ảnh: Image Direct).

Người đẹp rời khỏi sân bay bằng ô tô riêng (Ảnh: Image Direct).

Những ngày qua, Amber Heard bày tỏ sự thất vọng với quyết định của tòa án và mong muốn kháng cáo (Ảnh: Image Direct).

Trong tuyên bố đầu tiên sau phiên tòa, nữ diễn viên tóc vàng khẳng định, quyết định của bồi thẩm đoàn là một bước lùi đối với hầu hết phụ nữ. "Sự thất vọng mà tôi cảm thấy hôm nay không thể nói thành lời. Tôi rất đau lòng khi cả núi bằng chứng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh, ảnh hưởng và thế lực của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn trước ý nghĩa của phán quyết này đối với những phụ nữ khác", cô chia sẻ.

Ngoài ra, khi hay tin Johnny Depp ăn mừng chiến thắng và được khán giả toàn cầu chào đón, ủng hộ khi gia nhập mạng xã hội TikTok, Amber Heard mỉa mai bày tỏ: "Như Johnny Depp nói rằng anh ta đang tiến lên phía trước thì quyền lợi của phụ nữ đang bị lùi lại phía sau. Thông điệp mà phán quyết gửi tới các nạn nhân của bạo lực gia đình chính là hãy biết sợ hãi khi đứng dậy và dám lên tiếng".

Amber Heard vẫn chưa chấp nhận việc cô bị xử thua kiện (Ảnh: AP).

Sau vụ kiện phỉ báng, Amber Heard đang đối mặt với làn sóng tẩy chay toàn cầu, tài chính khó khăn, khoản bồi thường không nhỏ cho Johnny Depp và khả năng thất nghiệp… Được biết, chi phí kiện tụng của Amber Heard cho vụ kiện phỉ báng vừa rồi lên tới 3 triệu USD (69 tỷ đồng). Nữ diễn viên còn không đủ tài chính để đền bù số tiền 10,35 triệu USD cho Johnny Depp.

Bà Elaine Bredehoft - luật sư của Amber Heard khẳng định nữ diễn viên không thể nộp phạt. Nguyên nhân được cho là số tiền này vượt quá giá trị tài sản hiện có của Heard. Ngoài ra, nếu Amber Heard thực sự muốn kháng cáo, cô phải có đủ tiền thế chấp cho mức án 10,35 triệu USD. Việc lật ngược lại bản án cũng đòi hỏi nữ diễn viên mất nhiều thời gian và tiền bạc.

Chia sẻ với truyền thông trong buổi phỏng vấn gần đây, hai luật sư đại diện cho Johnny Depp tiết lộ, Amber Heard có thể né khoản bồi thường 10,35 triệu USD nếu không kháng cáo. Cô và Johnny Depp có thể ngồi lại, xem xét và thỏa thuận một mức đền bù khác.

Theo luật sư của nam diễn viên 59 tuổi, tiền bạc không phải là điều Johnny Depp quan tâm. Anh chỉ muốn giành lại tình cảm, hình ảnh cá nhân và anh hài lòng với kết quả hiện tại.

Sự nghiệp của nữ diễn viên 36 tuổi đang thực sự khó khăn (Ảnh: News).

Nhiều chuyên gia giải trí nhận định, Hollywood đang dần quay lưng lại với Amber Heard. Các nhà sản xuất, làm phim e ngại hợp tác với Amber Heard khi làn sóng phản đối của khán giả dành cho cô ngày một dâng cao.

Hiện, hơn 4,5 triệu người đã ký vào đơn kiến nghị loại Amber Heard khỏi dự án Aquaman 2. Đây được xem là chiến dịch tẩy chay nghệ sĩ trực tuyến lớn nhất trong lịch sử. Ngoài hai bộ phim Run Away With Me và In The Fire đã hoàn thành, nữ diễn viên không có thêm bất kỳ dự án nào trước mắt.

Tờ Vanity Fair nhận định: "Nhiều năm trước, sự nghiệp của Heard đã bấp bênh. Thời điểm này lại càng khó khăn hơn. Việc bồi thẩm đoàn quyết định Depp thắng cuộc cũng chính là tiếng lòng từ khán giả. Heard đã không còn được tin tưởng và yêu thích như trước".

Amber Heard và bạn gái cũ - Bianca Butti khi còn hạnh phúc (Ảnh: Mirrorpix).

Ngoài luật sư, em gái, người tình cũ Bianca Butti, Amber Heard không có ai công khai ủng hộ sau khi thua kiện. Bianca Butti - bạn gái cũ của nữ diễn viên thể hiện sự đồng cảm với Heard.

Bianca Butti là người Amber Heard công khai hò hẹn sau khi cô chia tay tỷ phú Elon Musk và ly hôn với Johnny Depp. Cặp đôi có khoảng một năm bên nhau và xem nhau như bạn tốt hậu chia tay.

Bianca Butti chia sẻ khi hay tin người tình cũ thua kiện: "Cô ấy là người bạn và tôi rất biết ơn khi làm được điều đó. Nhưng có một điều là những người đứng ra nói sự thật không nên bị đối xử thế này. Trái tim tôi hướng về Heard trong thời điểm khó khăn này".

Amber Heard cũng trở thành tâm điểm chế giễu của cộng đồng mạng khi những video ghi lại hình ảnh của cô tại tòa tiếp tục được chia sẻ, trở thành chủ đề bàn tán, cười nhạo dù vụ kiện đã kết thúc được hơn một tuần.