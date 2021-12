Akyoo - nỗ lực vượt dịch, thành quả đúng mong đợi

Dân trí Nhờ sự tập trung nỗ lực vượt và các giải pháp lãnh đạo phù hợp, Akyoo đã đạt được những thành công mới, không chỉ được thể hiện về mặt doanh thu, sự tin tưởng của khách hàng mà con vinh hạnh nhận được giải thưởng Top 20 thương hiệu Việt năm 2021.

Đến trụ sở công ty Akyoo vào một ngày tiết trời Hà Nội bắt đầu trở lạnh, chúng tôi thật sự ấn tượng vì quần áo ở đây có kích thước rất to mà có lẽ tôi chưa từng thấy tại cửa tiệm nào khác. Akyoo là thương hiệu thời trang big size nam, đồ nhỏ nhất của Akyoo là dành cho người 80 kg trở lên và còn có cả size cực to cho người tới 140 kg. Mọi người ở đây đều rất bận rộn, khẩn trương. Dường như, không có một dấu hiệu nào cho thấy công ty vừa trải qua một "trận cúm" dài suốt mấy tháng do đại dịch covid.

Chúng tôi đã có hẹn trước một buổi phỏng vấn với ông Võ Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Akyoo. Anh cũng chính là một trong những doanh nhân được vinh danh trao bảng vàng cho giải thưởng Doanh nhân Xuất sắc Đất Việt năm 2021. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện "Hàng Việt tốt" được tổ chức lần thứ 11, nhằm lựa chọn ra những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín của các đơn vị luôn cam kết kinh doanh hướng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Năm 2021, một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại tại Việt Nam từ quý II/2021 kéo dài tới hết quý III vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình dịch bệnh, các chính sách phong tỏa đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, chạm ngưỡng giới hạn khả năng chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 94% doanh nghiệp trên cả nước đang lâm vào tình trạng khó khăn.

Xin được hỏi, dịch covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới việc kinh doanh của Akyoo trong năm qua, thưa anh?

- Trong năm 2021, Akyoo cũng gặp rất nhiều khó khăn. Các cửa chi nhánh trong hệ thống gần như cứ luân phiên nhau phải đóng cửa do lệnh phong tỏa. Đặc biệt toàn bộ chi nhánh khu vực phía Nam phải đóng cửa trong suốt 3 tháng. Sức mua giảm 60%, từ khâu sản xuất cho tới giao hàng cũng đều bị ngưng trệ. Điều khó khăn hơn cả đó chính là tính phức tạp và khó lường trước của dịch bệnh, không biết khi nào lệnh phong tỏa sẽ được tháo gỡ, cuộc sống có thể trở lại được bình thường.

Khó khăn cũng chính là lúc lấy lửa thử vàng

Đã có rất nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, bằng cách nào Akyoo có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó và vinh dự nhận được giải thưởng Top thương hiệu Việt năm 2021 thưa anh?

- Chìa khóa ở đây chính là Văn hóa doanh nghiệp. Ngày sau một năm thành lập công ty, tôi và BLĐ công ty đã nhận thấy được giá trị của việc này nên đã tập trung xây dựng và từng bước triển khai thực hiện trong suốt 3 năm qua. Trong đại dịch lần này, 09 giá trị cốt lỗi của Akyoo đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn, cùng với đó là việc linh hoạt thay đổi các giải pháp kinh doanh ngắn hạn để phù hợp với tình hình mới.

Cụ thể những giải pháp đó là gì vậy?

- Lần trở lại thứ tư này của đại dịch covid khiến hơn 2 tháng trời toàn bộ các chi nhánh trên hệ thống phải đóng cửa. Ngay lập tức chúng tôi đổi phương thức bán hàng để ứng phó với tình hình lúc đó. Thay vì mô hình 50% online và 50% offline như bình thường, Akyoo đã tập trung nguồn lực để chuyển đổi sang 100% bán hàng online, khẩu hiệu "ai ở đâu, ở yên đó làm việc" được chúng tôi thực hiện nghiêm túc trong suốt thời gian này. Do vậy, dẫu bên ngoài thì im lìm đóng cửa nhưng bên trong mỗi chi nhánh, mỗi phòng trọ, mỗi gia đình, nơi nào có những con người Akyer thì nơi đó là phòng làm việc online.

Việc duy trì mối liên hệ với khách hàng trong thời điểm này mới thực sự khó, nhiều thương hiệu tôi thấy đã bỏ qua việc này, riêng tại Akyoo chúng tôi coi đây là giai đoạn phù hợp để thực hiện việc chăm sóc khách hàng. Do vậy, thay vì live stream bán hàng, chúng tôi duy trì kênh này để xuất hiện và tương tác với khách bằng những chủ đề phù hợp, thay vì inbox giới thiệu hàng hóa, chương trình khuyến mãi thì đội Sale inbox trao đổi, hỏi han khách như những người bạn. Nhờ những việc làm này, mà khi Hà Nội, Sài Gòn gỡ bỏ lệnh giãn cách, khách hàng đã ngay lập tức trở lại với chúng tôi, doanh số từng bước khôi phục và đến giờ thì cảm giác như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

Akyoo là thương hiệu thời trang Bigsize nam giới với các sản phẩm thiết thực và thời trang trang dành cho khách hàng béo, mập.

Thị trường cũng có những thay đổi rõ rệt trong hành vi của khách hàng. Thay vì ra ngoài đi làm, đi chơi, người tiêu dùng đang chủ yếu là ở nhà nên nhu cầu mua sắm các sản phẩm công sở giảm rõ rệt và tăng mạnh yêu cầu về sự thoải mái, thư giãn cho trang phục mặc ở nhà. Do đó, kế hoạch sản xuất hàng hóa cũng phải điều chỉnh về cơ cấu chủng loại để phục vụ đúng nhu cầu của khách hàng. Đây là một trong những chìa khóa chủ chốt giúp Akyoo cân đối được bài toán giữa cung và cầu.

Để tạo sự gần gũi, gắn kết, duy trì văn hóa quan tâm, yêu thương chia sẻ; các buổi họp vẫn được duy trì đều đặn và triển khai theo hình thức online mới qua Zoom. Nội dung các cuộc họp thay vì nặng tính chuyên môn, doanh số nay được chuyển dần qua các chủ đề hướng đội ngũ nhân sự đến sự thay đổi lối sống và suy nghĩ tích cực. Mỗi tuần một chủ đề được tôi chuẩn bị chu đáo để chia sẻ, truyền động lực cho nhân viên về các chủ đề: Sống với tâm thế biết ơn mỗi ngày; Cách để sống khỏe trong mùa dịch; Ứng dụng đạo lý nhân quả vào cuộc sống và kinh doanh; Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Lúc đầu khá khó khăn, nhưng qua một hai chủ đề thử nghiệm bước đầu, dần dần ai cũng nhận ra đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, là chìa khóa tinh thần giúp nhau vững tâm giữa mùa dịch, yên tâm làm việc, loại bỏ dần các tư duy lo lắng, tiêu cực.

Đều đặn họp qua Zoom suốt mùa dịch, vừa họp chuyên môn vừa đào tạo truyền động lực từ những chủ đề thiết thực, ý nghĩa.

Ngoài ra, một gánh nặng rất lớn mà cách doanh nghiệp phải gồng gánh trong đợt dịch, đó chính là tiền thuê mặt bằng. Khi lệnh phong tỏa được thực hiện, các cửa hàng trực tiếp đều phải đóng cửa, không thể tạo ra doanh thu mà tiền chi phí mặt bằng vẫn mất. Bằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời gian dài, khi dịch diễn ra Akyoo đã trung thực chia sẻ khó khăn và được các chủ nhà đồng thuận hỗ trợ giảm giá từ 30%, 50% và cao nhất là 70% trong tháng thứ 3 của mùa dịch.

Việc đưa doanh nghiệp trở lại kinh doanh trong trạng thái bình thường mới có gặp khó khăn không thưa anh?

- Sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, tín hiệu từ thị trường cũng bắt đầu có những tín hiệu tốt, sức mua tăng lên được phản ánh rõ rệt qua lượng tương tác của khách hàng và doanh thu. Tuy nhiên, lúc này các doanh nghiệp lại đứng trước khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu sản xuất. Hàng hóa khan hiếm và giá thành bị đẩy lên cao. Bài toán đặt ra lúc này là cần phải cân đối giữa chi phí sản xuất và lợi nhuận. Akyoo đã quyết định giữ nguyên giá cả không thay đổi để đảm bảo tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng. Ngoài ra, rất nhiều các chương trình khuyến mãi, chính sách ưu đãi được đưa ra để kích cầu người dân mua sắm sau đại dịch. Sự linh hoạt, nhanh nhạy mở rộng hợp tác với các xưởng sản xuất mới đã giúp Akyoo thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị hàng hóa, sẵn sàng phục vụ khách hàng cho một mùa mua sắm lớn nhất năm - tết.

Bằng tất cả những nỗ lực trên, Akyoo đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá rất tốt từ phía khách hàng và cơ quan chức năng, ngày 21/11 vừa qua, sau nhiều lần phải trì hoãn vì đại dịch, Akyoo được vinh danh Top 20 "Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng 2021" do Viện Phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa Việt Nam kết hợp với Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức và trao tặng.

Bà Hoàng Thanh Hương - Chủ tịch Công đoàn thay mặt Công ty Akyoo lên nhận giải thưởng.

Đối với Akyoo, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận thành quả, mà đó là kết quả minh chứng cho sức mạnh của việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp với gốc rễ đề cao giá trị tập trung, tính gắn kết nhân sự và quy luật dịch vụ khách hàng. Là cú hích tinh thần lớn để đội ngũ nhân sự vững tin vào chiến lược tận tâm phục vụ khách hàng của công ty. Từng bước chinh phục thành công thị trưởng trong nước và thế giới.

Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn, chúc anh và Akyoo sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Trường Thịnh