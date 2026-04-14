Á quân Next Top Vũ Mỹ Ngân: Đời thường ngọt ngào, cuộc sống thay đổi

Vũ Mỹ Ngân sinh năm 1999, quê ở Quảng Ninh, từng có khoảng thời gian sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước khi bước vào nhà chung của Vietnam's Next Top Model 2025, cô đã chuyển hẳn vào TPHCM.

"Tôi cảm nhận TPHCM là một vùng đất vô cùng năng động, nơi nhịp đập thời trang luôn hối hả và mang lại cho tôi nguồn cảm hứng mới để bứt phá", người mẫu chia sẻ.

Vũ Mỹ Ngân dần thích nghi nhịp sống năng động tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đoạt Á quân Vietnam's Next Top Model 2025, Vũ Mỹ Ngân tất bật với lịch trình làm việc dày đặc. Hiện tại, cô sống ở phường Thạnh Mỹ Tây để tiện cho việc di chuyển, chạy show.

Người đẹp thừa nhận, danh hiệu Á quân giúp cô có nhiều đặc quyền, nhiều cơ hội mà "ngày xưa chưa từng dám mơ tới". Cùng với đó, cô hạnh phúc khi có được sự công nhận của giới chuyên môn và tình yêu thương của khán giả. Đó cũng là bước ngoặt lớn của Vũ Mỹ Ngân trong hành trình đi tìm bản ngã, phong cách cá nhân.

Danh hiệu Á quân giúp Vũ Mỹ Ngân có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thời điểm còn loay hoay ở các cuộc thi nhan sắc, tôi từng bị "ngợp" và đánh mất bản sắc vì không biết mình thực sự muốn gì, hợp với gì. Nhưng sau khi trở thành Á quân Vietnam's Next Top Model 2025, và đặc biệt là cơ hội được sải bước tại Paris Fashion Week cùng top 3, được "chạm" vào thế giới thời trang cao cấp, được cọ xát trực tiếp tại kinh đô ánh sáng, tôi đã thay đổi hoàn toàn tư duy.

Trải nghiệm đó rèn cho tôi sự nhạy bén, biết cách chắt lọc và định hình một hình ảnh sắc lạnh, chuẩn mực mỗi khi xuất hiện trước công chúng", Vũ Mỹ Ngân chia sẻ.

Đời thường, Vũ Mỹ Ngân chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đời thường, Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 lại thích phong cách nữ tính. Cô chuộng những trang phục thoải mái, thích xõa tóc tự nhiên và mặc những chiếc đầm nhẹ nhàng.

"Nhịp sống công việc đã quá rực rỡ và ồn ào rồi nên bước xuống sàn diễn, tôi thích những điều bình dị, an tĩnh và hướng vào nội tâm nhiều hơn. Sự đối lập đó giúp tôi cân bằng lại năng lượng của chính mình", cô chia sẻ.

Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới, người đẹp cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, tôi không mưu cầu những danh xưng nào quá lớn lao. Điều tôi khao khát nhất là luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, tiếp tục được Tổ nghiệp soi sáng và được khán giả yêu mến. Tôi tin rằng, khi mình làm nghề bằng tất cả sự tử tế, nỗ lực và trân trọng thì những cơ hội tuyệt vời nhất tự khắc sẽ gõ cửa".