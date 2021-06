Á hậu tái chế bikini khoe dáng sexy, phát lộ nhiều tài lẻ thời Covid-19

Cô chia sẻ: "Don't buy, I recycle. Yup. I cut my own bikini and it was the best decision ever!" (Tạm dịch: Không mua, tôi tái chế. Đúng vậy. Tôi đã cắt bộ bikini cũ của mình và đó là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay).