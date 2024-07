Á hậu Hoa Đan: "Sau khi có danh hiệu, tôi vẫn nghèo"

Tối 30/6, Hoa Đan (trái) cùng một số người đẹp như: Nguyễn Lê Vi - Quán quân người mẫu nhí tại Asia Model Festival 2023, Trần Bảo Ngọc - Á quân Face Of Vietnam - Asia 2023... đã tham gia vào chương trình thời trang "Be Your Best Fashion Show Chapter 2: Stella" tại Hà Nội với sự góp mặt của 5 nhà thiết kế Việt và 40 người mẫu (Ảnh: Ban Tổ chức).