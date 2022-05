Ngày 3/5, Kylie Jenner cùng với mẹ, bà Kris Jenner và các chị gái: Kim, Kourtney, Khloe, Kendall đã tham dự sự kiện thời trang hoành tráng Met Gala. Đây là bữa tiệc thời trang lớn nhất thế giới quy tụ dàn "sao" đình đám.

Kylie Jenner và gia đình dự Met Gala (Video: Us Weekly).

Tham dự sự kiện Kylie Jenner mặc một chiếc váy cưới của thương hiệu Off-White. Đây là mẫu thiết kế của Virgil Abloh trong bộ sưu tập cuối cùng của anh trước khi anh qua đời đột ngột ở tuổi 41 vào cuối năm 2021 vì bệnh ung thư.

Sau khi tham dự Met Gala, Kylie Jenner đã chia sẻ lên Instagram những hình ảnh hậu trường cho sự kiện thời trang này. Từ những hình ảnh người đẹp 25 tuổi chia sẻ có thể thấy Kylie Jenner cần tới ê kíp 8 người giúp cô mặc bộ váy hoành tráng này.

8 người giúp Kylie Jenner mặc váy dự Met Gala (Ảnh: Instagram).

Chuẩn bị cầu kỳ nhưng Kylie Jenner lại không được đánh giá cao với bộ trang phục mà cô lựa chọn. Bộ váy rườm rà mà Kylie Jenner mặc dường như không hề ăn nhập với chiếc mũ trắng và lớp voan đội đầu. Vì thế, người đẹp hai con đã lọt Top những sao mặc xấu nhất tại sự kiện Met Gala năm nay.

Met Gala là sự kiện chỉ dành cho những ngôi sao hạng A và vé tham gia sự kiện được cho là lên tới hàng chục nghìn USD nhưng cả gia đình Kylie Jenner đều được mời tham dự sự kiện này.

Bên cạnh việc Kylie Jenner bị chê mặc xấu thì Kim Kardashian cũng vấp phải chỉ trích sau khi tuyên bố cô ăn kiêng triệt để trong 3 tuần, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, đường và giảm 7 kg chỉ để mặc vừa chiếc váy của minh tinh Marilyn Monroe tham dự sự kiện.

Kylie Jenner mới sinh con thứ hai cách đây ít tháng nhưng người đẹp 9X đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Bà mẹ hai con dự sự kiện Met Gala mà không có bạn trai Travis Scott hộ tống.

Kylie Jenner lọt Top sao mặc xấu trong sự kiện (Ảnh: Instagram).

Gia đình Kardashian - Jenner là một trong những gia đình quyền lực nhất ở Hollywood hiện nay. Các thành viên trong gia đình sở hữu hàng trăm triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội và gia đình Kardashian - Jenner có tầm ảnh hưởng rất lớn trong làng giải trí.

Kylie Jenner và Travis Scott dự Met Gala 2018 (Video: Access Video TV).

Kylie Jenner - Cô út của gia đình Kardashian - Jenner mới 25 tuổi đã sở hữu khối tài sản ước chừng 900 triệu USD. Kylie Jenner kiếm bộn tiền chỉ trong vài năm trở lại đây nhờ việc kinh doanh mỹ phẩm. Kylie Jenner từng lọt Top những tỷ phú tự thân của Forbes nhưng sau đó cô bị Forbes tố cáo "gian lận" doanh thu bán hàng và loại tên Kylie khỏi danh sách tỷ phú. Dù có phải là tỷ phú hay không thì sự giàu có đáng nể của Kylie Jenner là không thể phủ nhận.

Kim Kardashian lọt Top tỷ phú "đô la" từ năm 2021. Khối tài sản của người đẹp tăng vọt trong một vài năm ngắn ngủi nhờ vào thành công của cô trong hai mảng kinh doanh thời trang và mỹ phẩm cũng như tiền cát sê cô thu được từ show truyền hình thực tế và một số khoản đầu tư nhỏ hơn, tạp chí Forbes cho biết.

Bà Kris Jenner - "chị đại" của gia đình Kardashian sở hữu khối tài sản ước chừng gần 200 triệu USD. Bà Kris nhận lương khủng của các con với tư cách là người quản lý chính thức. Bà Kris cũng đóng vai trò là nhà sản xuất show truyền hình Keeping Up with the Kardashians của gia đình trong nhiều năm. Gần đây bà Kris còn lấn sân kinh doanh hóa mỹ phẩm và cũng bước đầu gặt hái thành công.

Các thành viên khác trong gia đình Kardashian - Jenner như Kourtney, Khloe và Kendall đều sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD. Cuộc sống xa hoa, sang chảnh của gia đình nổi tiếng này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nguồn tin thân cận với gia đình Kardashian - Jenner từng tiết lộ: "Một trong những bí quyết thành công của gia đình Kardashian - Jenner chính là sự đoàn kết và gắn bó. Cả gia đình họ luôn có mối quan hệ thân thiết và họ luôn bảo vệ nhau trong cuộc sống".