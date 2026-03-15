39 tuổi, Lưu Diệc Phi vẫn lẻ bóng và sở hữu 170 triệu USD

Trong buổi livestream (phát sóng trực tuyến) mới đây, tay săn ảnh kiêm blogger giải trí Trung Quốc Lưu Đại Chùy gây chú ý khi tiết lộ ngôi sao Thần điêu đại hiệp giữ tình trạng độc thân suốt 8 năm qua. Theo người này, trong thời gian theo dõi nữ diễn viên, anh hiếm khi bắt gặp cô hẹn hò.

“Chúng tôi chưa từng thấy cô ấy hẹn hò. Từ nửa cuối năm ngoái, chúng tôi thường xuyên thấy cô ra ngoài, nhưng chủ yếu chỉ đi dạo phố. Khoảng 90% thời gian cô đi cùng mẹ”, Lưu Đại Chùy chia sẻ.

Lưu Diệc Phi lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 39 (Ảnh: Sina).

Thông tin Lưu Diệc Phi vẫn độc thân ở tuổi 39 nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ thắc mắc khi nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật, sự nghiệp ổn định và khối tài sản đáng kể nhưng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân.

Lưu Diệc Phi vốn kín tiếng về đời tư. Trước đây, cô từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều đồng nghiệp như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh hay Vương Lực Hoành. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1987 chỉ công khai duy nhất một mối quan hệ với tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon.

Song Seung Heon là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Trái tim mùa thu hay Phía đông vườn địa đàng. Ở tuổi 50, nam diễn viên vẫn duy trì cuộc sống độc thân.

Cặp đôi quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Tình yêu thứ ba. Sau khi bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vào năm 2015, cả hai chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Lưu Diệc Phi và người bạn trai duy nhất cô công khai với khán giả, Song Seung Heon (Ảnh: Sina).

Song Seung Heon hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Bất chấp khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, họ duy trì mối quan hệ gần 3 năm và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ châu Á.

Trong thời gian quảng bá bộ phim Tình yêu thứ ba, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Nam diễn viên Hàn Quốc cũng nhiều lần nhắc đến bạn gái với sự tự hào trong các cuộc phỏng vấn và từng đưa cô về ra mắt gia đình.

Tuy nhiên, đến năm 2018, Song Seung Heon xác nhận cả hai đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Từng có tin đồn cho rằng mối quan hệ của họ chỉ là chiêu quảng bá cho bộ phim chung. Tuy nhiên, cả hai khẳng định chuyện tình cảm là nghiêm túc và từng nghĩ đến khả năng tiến tới hôn nhân.

Một người bạn của nam diễn viên tiết lộ rằng khi gắn bó lâu dài, cả hai nhận ra nhiều khác biệt trong tính cách. Song Seung Heon được cho là người nhạy cảm, trong khi Lưu Diệc Phi khá kín đáo trong việc bộc lộ cảm xúc.

Lưu Diệc Phi độc thân suốt 8 năm qua, kể từ khi chia tay Song Seung Heon (Ảnh: Sohu).

Ngoài ra, thời điểm đó, nữ diễn viên vẫn đặt trọng tâm vào sự nghiệp, dành phần lớn thời gian cho công việc nên khó tránh khỏi khoảng cách với bạn trai. Sau khi chia tay, cả hai đều hiếm khi nhắc lại mối quan hệ cũ. Đến nay, họ vẫn độc thân.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi tiếp tục thăng hoa. Cô nhận được nhiều lời mời hợp tác quốc tế, đồng thời là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm lớn.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ diễn viên cho biết việc hẹn hò hay kết hôn không phải ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống hiện tại.

Theo tờ 163, Lưu Diệc Phi gặp khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng hẹn hò và kết hôn bởi cô quá xuất sắc. Nữ diễn viên lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững vàng.

Lưu Diệc Phi hiện tập trung cho công việc, đam mê cá nhân (Ảnh: Sina).

Bố của cô là giáo sư, giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Ông cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và tham gia viết sách.

Mẹ của cô là một nghệ sĩ múa nổi tiếng, từng giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán (Trung Quốc). Bà ngoại và dì của nữ diễn viên đều là những mỹ nhân nức tiếng một thời.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi được xem là một trong những nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Hoa ngữ. Thu nhập của cô đến từ việc đóng phim, đóng quảng cáo, làm người đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng và đầu tư kinh doanh.

Khối tài sản của cô được ước tính vượt 170 triệu USD, đến từ đóng phim, quảng cáo và các hợp đồng đại diện thương hiệu. Theo Sohu, nữ diễn viên sở hữu nhiều bất động sản tại Trung Quốc và Mỹ. Dù vậy, cô được nhận xét có lối sống giản dị và hào phóng, luôn quan tâm, hỗ trợ đồng nghiệp.

Lưu Diệc Phi xuất thân trong một gia đình có nền tảng tốt, bản thân cô cũng có sự nghiệp riêng ấn tượng (Ảnh: Sina).

Với nền tảng hiện tại, người đàn ông bên cạnh Lưu Diệc Phi không hề “dễ thở” và phải nỗ lực rất nhiều để sánh ngang với nữ nghệ sĩ. Ngoài ra, do tính chất công việc bận rộn và tính cách có phần hướng nội, Lưu Diệc Phi không có nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu.

Minh tinh Trung Quốc từng tiết lộ rằng, thời gian rảnh của cô được dành cho việc đi du lịch một mình, đọc sách, học tập và chăm sóc 40 chú mèo, chó bị bỏ rơi.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào năm ngoái, Lưu Diệc Phi thổ lộ: "Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm những gì mình muốn và tập trung hết tinh thần vào đó".