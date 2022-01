3 năm sau khi ly hôn, Song Hye Kyo đăng ảnh tình tứ với bạn khác giới

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ diễn viên Song Hye Kyo, cô đã đăng tải hình ảnh khá tình cảm với người đồng nghiệp kém 11 tuổi, Jang Ki Young. Anh chính là bạn diễn của cô trong bộ phim Now, We Are Breaking Up.

Trong những bức ảnh này, Song Hye Kyo chủ động tựa đầu vào vai bạn diễn. Hai người trao nhau ánh mắt khá ngọt ngào và tình cảm. Được biết, đây là loạt ảnh được chụp vào ngày bộ phim Now, We Are Breaking Up đóng máy.

Hai bức ảnh này lập tức gây "sốt" trên mạng xã hội khi thu về hơn 1,5 triệu lượt "thích" cho nữ diễn viên Song Hye Kyo chỉ trong vài tiếng đăng tải.

Song Hye Kyo chia sẻ loạt ảnh tình tứ với bạn diễn kém 11 tuổi - Jang Ki Young nhân dịp bộ phim "Now, We Are Breaking Up" kết thúc (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên xinh đẹp xứ Hàn trông rất rạng rỡ và tình tứ bên bạn diễn (Ảnh: Instagram).

Cặp nghệ sĩ chênh nhau 11 tuổi nhận được sự ủng hộ của khán giả hâm mộ (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo hiện vẫn duy trì cuộc sống độc thân và lấy niềm vui từ công việc cũng như những mối quan hệ bạn bè. "Chị đẹp" của màn ảnh xứ Hàn cũng xây dựng cuộc sống độc thân vui vẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, những khán giả yêu mến Song Hye Kyo vẫn hy vọng cô sớm tìm được hạnh phúc thực sự sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Jang Ki Young là một gương mặt trẻ trong làng giải trí xứ Hàn. Nam diễn viên sinh năm 1992 xuất thân là một người mẫu và đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực này. Ngôi sao 9x là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu quốc tế tại Hàn Quốc.

Anh chuyển hướng là một diễn viên điện ảnh từ năm 2019 sau khi giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải điện ảnh Baeksang (Hàn Quốc) năm 2019.

Jang Ki Young và Song Hye Kyo trở nên thân thiết khi hợp tác trong bộ phim "Now, We Are Breaking Up" (Ảnh: Naver).

Những hình ảnh hậu trường của bộ phim "Now, We Are Breaking Up" được Song Hye Kyo chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo còn giới thiệu cún cưng Ruby của mình với bạn diễn kém tuổi (Ảnh: Instagram).

Được biết, ngày sau khi bộ phim Now, We Are Breaking Up đóng máy, Jang Ki Young đã lên đường nhập ngũ. Chia sẻ với truyền thông xứ Hàn trước đó, Jang Ki Young khẳng định, anh rất hạnh phúc và vinh hạnh khi được cộng tác với một "đàn chị" tuyệt vời và xinh đẹp như Song Hye Kyo.

"Nhìn vào mắt chị ấy, tôi có thể lấy lại bình tĩnh, tập trung hóa thân nhân vật. Từ lần đầu gặp Song Hye Kyo đến nay, tôi vẫn cảm thấy chị ấy ở bên tôi là điều thật kỳ diệu, đóng phim với chị là trải nghiệm tuyệt vời", Jang Ki Yong nói.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up cũng đã phát sóng tập cuối vào cuối tuần vừa rồi. Dù phim nhận được sự kỳ vọng của khán giả khi mới thông báo kế hoạch thực hiện hay khi mới lên sóng những tập đầu, nhưng càng về cuối, sức hút của phim càng giảm.

Rating của phim không có dấu hiệu khởi sắc trong tập cuối, chỉ đạt mức 3,5%. Bên cạnh đó, cái kết của phim bị khán giả nhận xét "nhàm chán và gây hụt hẫng", không bất ngờ, thiếu điểm nhấn. Sau tất cả khó khăn, cặp tình nhân của phim đã đến được với nhau, đúng như dự đoán của phần lớn khán giả.

"Now, We Are Breaking Up" đã kết thúc vào cuối tuần vừa rồi với rating khiêm tốn và không có nhiều bất ngờ với khán giả (Ảnh: Naver).

Một số ý kiến cho rằng, đây là kết thúc trọn vẹn và hợp lý dành cho Now, We Are Breaking Up. Sau nhiều năm tập trung phát triển bản thân, Ha Young Eun (Song Hye Kyo đóng) và Yoon Jae Guk (Jang Ki Young đóng) gặp lại nhau, sẵn sàng đón nhận tình cảm của đối phương.

Trước đó, Now, We Are Breaking Up đã phải nhận vô số chỉ trích bởi cốt truyện dài dòng, lỗi thời, kịch bản kém hấp dẫn. Đặc biệt, diễn xuất và tính cách của nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện không có điểm nhấn hay khác biệt so với những vai diễn trong quá khứ của cô.

Được biết, sau Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ tham gia dự án The Glory và hứa hẹn sẽ có sự đột phá trong diễn xuất cũng như cách xây dựng nhân vật. The Glory dự kiến lên sóng trong năm 2022 này.

Dù Now, We Are Breaking Up khép lại mà không gây được tiếng vang bị xem là bộ phim nhạt nhẽo trong sự nghiệp của Song Hye Kyo nhưng sự kết đôi hay tình cảm thân thiết của nữ diễn viên với người đồng nghiệp kém 11 tuổi vẫn khiến công chúng "rần rần" quan tâm.