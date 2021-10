Xuất hiện đàn cá ngừ "khủng", mỗi con nặng hàng trăm kg

Dân trí Ngư dân, cần thủ New York, Mỹ vô cùng hào hứng và bất ngờ khi bắt gặp đàn cá ngừ khổng lồ quý hiếm, có những con nặng tới gần 300 kg.

Một đàn cá ngừ khổng lồ quý hiếm xuất hiện tại vùng biển ở New York đã làm dấy lên một cơn sốt săn cá ngừ vây xanh giữa những người đam mê câu cá ở New York. Những ngày gần đây, ngư dân, cần thủ New York, Mỹ đều bị sốc khi thường đánh bắt, câu được cá ngừ đại dương nặng tới gần 300 kg.

Nhiều ngư dân chia sẻ với phóng viên rằng họ đã đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi thành phố New York trong nhiều năm mà không chứng kiến hiện tượng như thế này.

Cần thủ New York hào hứng khi câu được cá ngừ "khủng".

Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương là một trong những loài cá ngừ lớn nhất. Con trưởng thành có thể dài 4 m và nặng tới 900 kg (to hơn một con gấu nâu Alaska). Chúng thường sống ở vùng nước sâu ngoài khơi New England và những nơi khác.

Colesanti, 29 tuổi, là một trong số nhiều cần thủ ở New York cho biết: "Đôi khi thuyền câu của chúng tôi sẽ bắt gặp "ma" - đó là cách chúng tôi gọi cá ngừ vì chúng tôi sẽ nhìn thấy chúng bơi, nhảy lên, rình mồi nhưng không bao giờ bắt được chúng. Năm nay, chúng đến vùng biển của chúng tôi và chúng tôi đã nhắm tới chúng trong hơn ba tháng".

Vùng biển New York xuất hiện nhiều cá ngừ vây xanh trong thời gian gần đây.

Một cần thủ có kinh nghiệm khác có tên Richard Colombo cũng đang hào hứng với việc "săn đuổi" cá ngừ khủng. Anh nói: "Chúng tôi chưa bao giờ bắt được các con cá to như thế này. Bạn có thể thấy 200 chiếc thuyền ngoài kia và tất cả đều câu cá ngừ".

Richard Colombo nói, cơn sốt câu cá ngừ "khủng" bắt nguồn từ một người bạn đi biển chơi vào tháng bảy, ném ba con cá mồi xuống nước và sau đó bắt được con cá ngừ nặng hơn 200 kg. Sau một số chuyến đi câu thất bại của mình, cuối cùng, Richard Colombo cũng đã câu được cá ngừ vây xanh cực lớn hồi tháng 8 vừa qua.

Cơn sốt "săn" cá ngừ khủng đang lan rộng tại New York, Mỹ. Vào tuần thứ hai của tháng 8, có thể thấy 150 chiếc thuyền ra khơi còn đến tháng 9, con số đó đã tăng gấp đôi. Kích thước các con cá ngừ cũng tăng đột biến: Vào đầu mùa hè, các cần thủ chỉ câu được những con cá nặng chừng 45 kg nhưng đến tháng 8 và tháng 9, họ thường xuyên bắt được những con cá nặng từ 90 - 300 kg.

Cần thủ câu cá ngừ "khủng" tại New York

Sức hấp dẫn của việc săn đuổi cá ngừ đại dương là gì? Richard Colombo giải thích: "Đó là cảm giác hồi hộp. Nếu bạn câu một con cá ngừ nặng gần 100 kg so với một con cá mập 100 kg, thì chiến đấu với con cá ngừ này sẽ khó khăn gấp 10 lần".

Trong những năm trước, mọi người sẽ phải ra khơi từ 40 đến 100 dặm so với bãi biển để tìm kiếm cá ngừ vây xanh nhưng mùa hè vừa qua, những người câu cá đã bắt được những chú cá "khủng" chỉ cách bờ biển vài dặm. Tim Yagnisis, một thuyền trưởng cho biết: "Vào giữa tháng 8, chúng tôi đã bắt được cá ngừ lớn ở độ sâu 13m nước. Khả năng tiếp cận cá ngừ lớn ở gần bờ đã thu hút rất nhiều các cần thủ đến với trò tiêu khiển này".

Những người câu cá ngừ "khủng" đã được thử một trong những món ngon được đánh giá cao nhất thế giới đó là thịt bụng của cá ngừ vây xanh. Món này có thể bán với giá 24 USD một miếng tại các nhà hàng sushi nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản.

Carl Safina, một nhà sinh thái học biển tại đại học Stony Brook và là tác giả cuốn sách Song for the Blue Ocean chia sẻ với báo giới rằng: "Dân số cá ngừ vây xanh đã tăng lên. Số lượng của chúng dồi dào hơn so với 10 đến 20 năm trước".

Nếu những con cá ngừ cỡ lớn rời khỏi vùng biển New York, những người câu cá ở đây sẽ vô cùng thất vọng. Cần thủ Yagnisis than thở: "Có thể tôi phải đi điều trị tâm lý vì giờ đây tôi sẽ không thể câu những con cá kích cỡ thông thường như trước nữa".

Bắt được cá ngừ quý hiếm tại New York

