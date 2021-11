Xót xa trước sự xuống cấp của làng bích họa từng "đốn tim" du khách

Dân trí Mới 3 năm kể từ khi làng chài ở xã Tam Hải, Núi Thành trở thành làng bích họa thứ 2 ở Quảng Nam và là điểm đến "đốn tim" du khách; nhưng nay lại vắng teo, tranh tường xuống cấp.

Năm 2018, lấy ý tưởng từ làng bích họa Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã biến nhiều bức tường nhà, bờ rào cũ kỹ, đơn điệu của người dân thôn Thuận An, xã Tam Hải (huyện Núi Thành) thành các bức tranh bích họa sinh động, rực rỡ màu sắc.

Biển hiệu đặc trưng dẫn vào làng bích họa Tam Hải đã bị bạc màu, hư hại.

Khung cảnh đặc sắc từ những bức tranh đã khiến nơi đây trở thành điểm du lịch vô cùng "hot" của tỉnh Quảng Nam. Thời gian đầu, địa điểm thu hút cả trăm lượt khách ghé thăm và chụp ảnh "check in" mỗi ngày. Việc này đã giúp thúc đẩy ngành du lịch địa phương, đời sống người dân địa phương cũng khấm khá lên.

Những bức tranh trên con đường dẫn vào làng từ lâu đã không còn được quan tâm, tu bổ.

Nhưng chỉ sau 3 năm hút khách, giờ đây ngôi làng bích họa từng khiến nhiều du khách mê mẩn với những bức vẽ điêu luyện đã bắt đầu bị lãng quên bởi nhiều bức vẽ đã xuống cấp, hư hỏng và không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu.

Rất nhiều cỏ cây mọc um tùm che lấp hết các chi tiết của bức tranh.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, những bức tranh trên con đường dẫn vào làng từ lâu đã không còn được quan tâm, tu bổ. Rất nhiều cỏ cây mọc um tùm xung quanh những bức tranh. Nhiều bức họa đang bị bạc màu, rêu phủ loang lổ. Một số bức đã bị "chắp vá" bằng xi măng khi người dân sửa chữa nhà cửa.

Do tác động của nắng mưa và ý thức gìn giữ chưa được tốt của một vài người đã khiến làng tranh xuống cấp.

Một số người dân địa phương ở đây cho biết, làng bích họa từng được xem là điểm nhấn của du lịch Tam Hải. Sự độc đáo của những bức tranh tường sinh động và sáng tạo hấp dẫn du khách tìm đến rất đông.

Nhiều bức họa đang bị bạc màu, rêu phủ loang lổ.

Nhưng dường như việc phó thác cho mưa nắng đã khiến điểm tham quan này dần bị xuống cấp. Các bức tranh đang dần bị phai màu, rồi hư mòn theo thời gian khiến ai cũng tiếc nuối.

Làng bích họa "hot" một thời, nay đã xuống cấp nghiêm trọng

Ông Nguyễn Tất Sơn (thôn Thuận An) chia sẻ, do tranh được vẽ bằng sơn và tác động của nắng mưa qua nhiều năm nên một số bức tranh đã bị phai màu. Kèm theo đó nhiều nhà hư hại do bão nên đã sửa chữa khiến nhiều bức tranh không còn được nguyên vẹn như ban đầu.

Một số bức đã bị "chắp vá" bằng xi măng khi người dân sửa chữa nhà cửa.

"Bây giờ gần như không còn du khách đến đây nữa nên cả làng vắng ngắt. Chúng tôi thì không biết phải làm sao để bảo quản các bức tranh này, muốn tô lại nhưng lại sợ mất đi vẻ đẹp của tranh. Tôi mong làng tranh được phục hồi để làng đẹp hơn và du khách lại đến đông vui như hồi xưa", ông Sơn nói.

Những "chắp vá" không cần thiết đã khiến bức tranh mất đi tính nghệ thuật.

Bức họa bà cụ nổi tiếng một thời, nay đã dần ố màu theo năm tháng, khiến nhiều người cảm thấy nuối tiếc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch xã Tam Hải khẳng định, địa phương sẽ cố gắng phục hồi lại làng bích họa ở thôn Thuận An trong thời gian đến.

Từng con đường trong làng cũng trở nên vắng lặng.

Đồng thời, xã cũng phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, hiện trạng, di tích, danh lam thắng cảnh khác để tập trung phát triển Tam Hải thành điểm thu hút du lịch.

Nơi đây từng được du khách "mê mẩn" nhưng đang dần bị lãng quên.

"Đây là một điểm nhấn giúp kích cầu hoạt động du lịch của xã đảo Tam Hải nên chúng tôi sẽ ý kiến lên UBND huyện để có phương án sửa chữa, phục hồi lại làng tranh trong thời gian tới. Ngoài ra, chúng cũng có định hướng sẽ đầu tư các hạ tầng thiết yếu ở đây để phục vụ công tác du lịch", ông Hùng nói.

