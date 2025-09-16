Wink Hotel Hai Phong - Điểm dừng chân cho hành trình 24 giờ khám phá Hải Phòng

STAY24 - Giải pháp mới về thời gian lưu trú

Thời gian là yếu tố quyết định mọi chuyến đi, nhất là tại Hải Phòng - nơi những trải nghiệm đáng nhớ nhất không thể sắp xếp theo lịch trình cứng nhắc. Thay vì bị ràng buộc bởi giờ nhận trả phòng truyền thống, Wink Hotel Hai Phong mang đến cho du khách trọn vẹn 24 giờ linh hoạt để sử dụng theo đúng nhu cầu cá nhân.

Wink Hotel Hai Phong tọa lạc tại 135 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng (Ảnh: Wink Hotel).

Tại Wink, thời gian lưu trú 24 giờ được tính từ lúc khách nhận phòng, dù là nửa đêm hay sáng sớm. Nhờ đó, khách không bị mất nửa ngày nghỉ chỉ vì phải chờ đến giờ quy định. Việc nhận phòng trở nên đơn giản với quầy check-in (thủ tục) tự phục vụ, hoặc thậm chí bạn có thể check-in trực tiếp qua ứng dụng Wink và sử dụng điện thoại làm chìa khóa phòng không cần chờ đợi hay làm thủ tục rườm rà.

Bước vào phòng, du khách có thể cảm nhận được sự chăm chút trong từng chi tiết: cửa sổ từ sàn đến trần đón ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Hải Phòng, giường ngủ cao cấp với nệm và ga gối từ thương hiệu Pháp Catherine Denoual, cùng hệ thống TV thông minh và Wi-Fi miễn phí - phù hợp cho những ai cần cân bằng giữa nghỉ dưỡng và công việc.

Khám phá nhịp sống độc đáo của Hải Phòng

Ở Hải Phòng, nơi nhịp sống thay đổi liên tục từ bình minh đến tận khuya, sự linh hoạt của Wink Hotel Hai Phong tạo ra sự thay đổi trong cách du khách trải nghiệm thành phố. Từ lúc trời chưa sáng hẳn, chợ Tam Bạc đã sôi động, náo nhiệt. Đến 7 giờ, Khu phố cổ Pháp bắt đầu nhộn nhịp, Nhà hát Lớn hiện lên dưới ánh nắng đầu ngày.

Làm thủ tục và nhận thẻ phòng nhanh chóng tại quầy check-in tự phục vụ hoạt động 24/7 (Ảnh: Wink Hotel).

Giữa trưa, Hải Phòng mang một không khí khác hẳn với những quán cà phê vỉa hè mát mẻ. Đây là lúc du khách có thể khám phá các tòa nhà cổ kính, thưởng thức nghệ thuật đương đại và trải nghiệm những món ăn fusion (ẩm thực kết hợp) độc đáo kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp - Việt. Nhưng chỉ sau khi mặt trời lặn, Hải Phòng mới thực sự bừng sức sống. Endless Summer Rooftop Bar tọa lạc tại tầng 22 của Wink Hotel Hai Phong trở thành nơi phù hợp để ngắm hoàng hôn, với tầm nhìn bao quát thành phố và không gian thư giãn bên hồ bơi.

Hành trình khám phá không giới hạn thời gian

Với chương trình STAY24, Wink Hotel Hai Phong biến chuyến đi trở nên tự do và liền mạch hơn. Giờ đây, du khách không còn phải vội vã để thưởng thức tô bánh đa cua buổi sáng hay phải bỏ lỡ những quầy đồ nướng đêm. Thay vì bị giới hạn bởi giờ giấc truyền thống, du khách có thể tự do lên kế hoạch cho hành trình ẩm thực của mình, khám phá những món ngon đường phố vào bất cứ thời điểm nào.

Ngay trong khuôn viên khách sạn, khách lưu trú vẫn có thể tận hưởng không khí sôi động của East West Beer Garden, mua sắm tại Grab & Go tiện lợi, hoặc thư giãn cùng ly cocktail đặc trưng tại Wink Bar 24/7.

Không gian phòng nghỉ tinh tế, hiện đại với nệm Wink êm ái và bộ chăn ga linen sang trọng từ thương hiệu Catherine Denoual (Ảnh: Wink Hotel)

Cũng chính nhờ STAY24 mà Wink Hotel Hai Phong không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là nơi khởi đầu để khám phá những điểm đến hấp dẫn nhất. Vị trí đắc địa giúp việc di chuyển đến các cảng tàu trở nên dễ dàng, chỉ 45 phút đi phà là có thể đặt chân đến đảo Cát Bà hoặc bắt đầu hành trình khám phá vịnh Hạ Long.

Du khách sẽ không còn lo lắng việc phải vội vã trở về hay tốn chi phí cho những đêm không sử dụng hết, thay vào đó có thể tận dụng tối đa 24 giờ lưu trú để biến những chuyến đi trong ngày thành một phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm, giúp tận hưởng trọn vẹn cả hành trình ẩm thực lẫn khám phá.

Điểm dừng chân cho du khách

Trong hành trình khám phá, Wink Hotel Hai Phong trở thành điểm đến thích hợp cho nhiều du khách với chính sách STAY24. Trong vòng 24 giờ, phòng nghỉ của du khách trở thành công cụ hỗ trợ khám phá tối ưu: cất đồ sau khi mua sắm, tắm rửa thay đồ trước bữa tối, để hành lý lại và yên tâm khi thám hiểm các đảo xa.

Thậm chí về lúc 3 giờ sáng sau khi du khách khám phá ẩm thực ban đêm, thẻ phòng vẫn hoạt động, không cần hỗ trợ từ lễ tân. Tại Wink Hotel Hai Phong, phòng Gym hiện đại luôn mở cửa 24/7. Khách hàng được sử dụng dịch vụ giặt ủi tự phục vụ Laundromat, hoặc cũng có thể ngồi thư giãn bên hồ bơi ngay tại Wink Hotel Hai Phong.

Hồ bơi và quầy bar tại tầng 22 Wink Hotel Hai Phong là không gian lý tưởng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Hải Phòng (Ảnh: Wink Hotel).

Tại Wink Hotel Hai Phong, phòng nghỉ không còn là ràng buộc mà trở thành người bạn đồng hành trong chuyến du lịch, giúp du khách nắm bắt từng cơ hội thay vì bị phụ thuộc bởi lịch trình cứng nhắc.

Đặt phòng tại Wink Hotel Hai Phong với ưu đãi khai trương giảm đến 25%, chỉ từ 1,275 triệu đồng.

Liên hệ đặt phòng qua:

Email: book.haiphong@wink-hotels.com,

Hotline +84 225 366 9966 hoặc +84 97 874 6709

Website: https://www.wink-hotels.com/