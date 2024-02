Vụ 300 khách bị bỏ ở Phú Quốc: Kiến nghị phạt Công ty Winner 30 triệu đồng

Đề xuất phạt công ty ở Việt Nam 30 triệu đồng

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam ở Phú Quốc (Công ty Winner) có hợp đồng với Công ty We Love Tour ở Đài Loan.

Đến ngày 24/1, Công ty Winner đã gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách Đài Loan đến Công ty We Love Tour.

Do hai công ty không thống nhất thỏa thuận nên ngày 31/1 Công ty Winner đã đơn phương gửi thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến Công ty We Love Tour. Tuy nhiên, Công ty We Love Tour không có phản hồi.

Đến khuya ngày 9/2, đoàn khách Đài Loan đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và không có xe đưa đón, hướng dẫn viên. Công ty We Love Tour đã liên hệ với Công ty Winner nhờ phục vụ đoàn khách trên.

Trong quá trình phục vụ đoàn khách, We Love Tour không thanh toán như thỏa thuận, khiến phía Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung 720 USD mỗi người.

We Love Tour cũng thông báo sẽ hoàn trả tiền khi đoàn khách về Đài Loan. Tuy nhiên, chỉ 90 khách đồng ý làm theo thỏa thuận, số còn lại không đồng ý.

Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá việc Winner thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Từ những nhận định trên, báo cáo của sở đồng thời cho hay sẽ xử phạt vi phạm hành chính công ty Winner 30 triệu đồng.

Đoàn khách gần 300 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã về nhà an toàn. (Ảnh: Bảo Trân).

Công ty bị phạt sẽ khiếu nại vì ảnh hưởng uy tín?

Liên quan đến kiến nghị xử phạt của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ngày 16/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner ở Phú Quốc, cho biết đơn vị sẽ khiếu nại đối với quyết định xử phạt làm ảnh hưởng đến uy tín công ty đồng thời hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Theo ông Minh, công ty Winner đã gửi thông báo kết thúc hợp đồng sau khi phía đối tác không thanh toán đúng hợp đồng như đã cam kết. Đồng thời, phía Công ty Winner dù không được thanh toán nhưng vẫn hỗ trợ nhân đạo chứ không bỏ rơi đoàn khách.

"Chúng tôi hỗ trợ nhân đạo đối với đoàn khách người Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc dịp Tết. Điều này ảnh hưởng đến uy tín công ty và hình ảnh du lịch Phú Quốc. Chúng tôi không đồng tình với kết luận trên", ông Minh nói.