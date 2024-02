Vinpearl - điểm đến du lịch MICE hàng đầu Đông Nam Á

Dấu ấn mạnh mẽ của MICE Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An và Vinpearl Resort Nha Trang đồng loạt nhận giải thưởng "MICE ASEAN - Hạng mục địa điểm triển lãm".

Tọa lạc trên cung đường di sản miền Trung, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là điểm đến dành cho các sự kiện nghệ thuật - giải trí tôn vinh bản sắc dân tộc, giao thoa văn hóa. Khu nghỉ dưỡng đem đến những trải nghiệm được "may đo" chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội họp, kết hợp với chuỗi tiện ích, nghỉ dưỡng 5 sao.

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An sở hữu sảnh tiệc Grand Ballroom rộng 720m2, dành cho các sự kiện lên đến 600 khách. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có 6 phòng họp hiện đại và 4 phòng hội nghị tiện nghi, sang trọng cho những buổi hội đàm quốc tế đa dạng quy mô.

Sau thời gian hội họp, du khách có thể tham gia các hoạt động đội nhóm (teambuilding), tiệc ngoài trời bên bờ biển dài 1.300m nguyên sơ trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng. Công viên giải trí VinWonders liền kề là thiên đường với loạt trải nghiệm. Du khách như "xuyên không" đến quá khứ trải nghiệm văn hóa Việt Nam đa vùng miền, các làng nghề thủ công truyền thống, hay thưởng thức các chương trình biểu diễn đặc sắc, trình chiếu 3D mapping về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Vườn thú trên sông Vinpearl River Safari Nam Hội An đưa du khách hòa mình vào thiên nhiên, khám phá đời sống hoang dã kỳ thú.

Vinpearl Resort Nha Trang thuộc quần thể du lịch biển trên đảo hòn Tre là điểm đến hàng đầu cho các sự kiện MICE tầm cỡ khu vực. Hệ sinh thái "all - in - one" biệt lập trên đảo gồm các khu nghỉ dưỡng Vinpearl, Marriott và hàng trăm hoạt động giải trí tại VinWonders, bến cảng Vinpearl Harbour, sân golf quốc tế trên đảo… thiết kế nên những hành trình du lịch hội họp độc đáo.

Nơi đây sở hữu lợi thế chinh phục nhiều sự kiện đẳng cấp toàn cầu. Đó là trung tâm hội nghị Vinpearl Convention được thiết kế như một tòa lâu đài châu Âu nguy nga trên hòn Tre có khả năng đón tiếp lên đến 2.500 khách. Nhà hát Vinpearl Theater phù hợp cho các sự kiện văn hóa, giải trí, nghệ thuật lớn với sức chứa 1.500 người.

Ngoài ra, Vinpearl Resort Nha Trang sở hữu sảnh tiệc Grand Ballroom cho 660 khách; đại sảnh của Vinpearl Beachfront Nha Trang phù hợp cho các sự kiện hiện đại, sang trọng với gần 300 khách; cùng hệ thống phòng họp đa dạng, trang bị tiện ích hội đàm đẳng cấp quốc tế.

Lợi thế giúp Vinpearl đón đầu làn sóng MICE

Quản lý và phát triển hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, Vinpearl sở hữu các quần thể "all - in - one" trải dài trên cả nước bao gồm Nam Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang), Vinpearl Resort & Spa Hạ Long (Quảng Ninh).

Thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của những địa danh du lịch biển nổi tiếng bậc nhất Việt Nam, các quần thể Vinpearl là lựa chọn lý tưởng cho các kỳ nghỉ MICE, đám cưới, lễ tiệc hoành tráng, sang trọng…

Tiên phong thúc đẩy du lịch, nâng tầm vị thế điểm đến, những năm qua, các quần thể Vinpearl thu hút nhiều chuỗi sự kiện, lễ hội, hội nghị… tầm cỡ quốc gia, vươn tầm quốc tế. Đó là 2 siêu đại nhạc hội 8Wonder liên tiếp trong năm 2023, đưa 2 biểu tượng âm nhạc Charlie Puth và Maroon 5 đến với khán giả mộ điệu tại Việt Nam. Các đám cưới Ấn Độ với hàng chục nghi lễ kỳ công, náo nhiệt; thiết đãi hàng trăm thực khách đến từ tầng lớp thượng lưu… đã được tổ chức thành công rực rỡ tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Vinpearl Nam Hội An.

Các sự kiện xã hội tầm cỡ quốc gia: Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa 2023, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản… cũng là những bảo chứng quan trọng trong lĩnh vực MICE của Vinpearl.

Tổ chức Du lịch thế giới dự báo, đến năm 2025, doanh thu từ toàn cầu sẽ đạt khoảng trên 1.400 tỷ USD. Việt Nam cũng định hướng chú trọng phát triển MICE để khai thác tối đa tiềm năng trong nước. Và sự đón đầu của Vinpearl là lợi thế lớn, tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đà tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch hấp dẫn này.

Du khách có thể tìm thấy những điểm đến cưới (destination wedding) trong mơ dù là ở Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An, Hạ Long… với những phong cách độc đáo được thiết kế riêng biệt cho ngày trọng đại.

Vinpearl có thể đáp ứng dịch vụ đầy đủ cho những sự kiện quy mô, hội đàm quốc tế trực tiếp và trực tuyến… Những sự kiện teambuilding, hội nghị khách hàng… tạo dấu ấn riêng biệt tại những không gian từ khán phòng sang trọng hàng nghìn người cho đến các bãi biển thanh bình, vườn xanh biệt lập.

Bên cạnh đó, Vinpearl đã chủ động phát triển loạt thị trường du lịch MICE trọng điểm: Hàn Quốc, Ấn Độ, các quốc gia Đông Nam Á… thu hút du khách, tạo sự giao thoa văn hóa đa dạng.

Tại mỗi điểm đến, Vinpearl đều mang tới chuẩn mực 5 sao quốc tế, góp phần nâng cấp diện mạo dịch vụ, văn hóa và du lịch cho các địa phương. Đứng trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của MICE, thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu Việt Nam hội đủ tiềm năng và lợi thế để đón đầu xu hướng mới.