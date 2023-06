Video du khách Mỹ "đấu tay đôi" với chuột túi hung hãn hút triệu lượt xem

Trong chuyến đi tới thăm khu bảo tồn động vật hoang dã ở Perth, Australia, một du khách người Mỹ không tiết lộ danh tính đã có trải nghiệm "nhớ đời".

Khi tới thăm khu vực của loài chuột túi, vị khách này vô tình nảy sinh ra tình huống "đấu tay đôi" với con vật nổi tiếng hung hãn.

Chuột túi đấu tay đôi với vị khách người Mỹ (Ảnh cắt từ clip).

Dường như ban đầu, vị khách người Mỹ chỉ có ý định trêu đùa con vật. Nhưng sau vài lần va chạm, chuột túi càng trở nên nóng nảy hơn. Nó liên tục tấn công người đàn ông bằng hai chân trước với nhiều động tác khá mạnh.

Sợ sự việc có thể gây ra tình huống nguy hiểm, một nhân viên bảo tồn đã tới khuyên can và mời du khách đi chỗ khác rồi đuổi con chuột túi về chuồng. Ban đầu, chuột túi có vẻ chưa hài lòng, vẫn định tấn công tiếp. Nhưng rồi nó phải chấp nhận đi về chỗ cũ.

Đoạn video được nhân chứng ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức "gây bão" trên nhiều nền tảng. Hiện video thu hút hơn 17 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Chuột túi là loài động vật mang tính biểu tượng của Australia và nổi tiếng khá hung hãn (Ảnh: News).

Chuột túi hay Kangaroo vốn là một loài động vật mang tính biểu tượng của Australia. Theo thống kê, chuột túi nổi tiếng với tính hung hãn, nhưng nguy cơ con người bị chúng tấn công là không cao.

Cụ thể, nếu tại New South Wales, chỉ khoảng 5 người tới bệnh viện điều trị do chấn thương liên quan tới chuột túi mỗi năm, thì số vụ người bị thương do vật nuôi trong nhà và cần chăm sóc y tế lại lên tới con số vài nghìn.

Theo chuyên gia, hầu hết các trường hợp chuột túi tấn công con người do chúng cảm thấy bị đe dọa. Rủi ro lớn nhất xuất hiện ở những khu vực mà con người thay đổi môi trường sống tự nhiên và ảnh hưởng tới nguồn thức ăn của chúng.

Khi chúng trở nên hung hăng sẽ tấn công đối phương như thể họ là một con chuột túi khác. Chúng sẽ đấm bằng hai chân trước, đẩy và tung chân sau đá mạnh về phía đối phương.

Do chấn thương trong những cuộc tấn công với chuột túi thường khá nghiêm trọng, nên người dân và du khách tới thăm Australia luôn được khuyến cáo tốt nhất nên tránh mọi va chạm, xung đột với loài động vật này.