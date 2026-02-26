Vì sao du lịch TPHCM kiếm hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong 9 ngày?

Vì sao du khách chi mạnh tay hơn khi đến TPHCM?

Du khách chi tiền nhiều hơn khi tham quan, TPHCM thu hơn 12.000 tỷ đồng

Doanh thu tăng nhanh hơn khách: Dấu hiệu của sự thay đổi

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 14/2 đến 22/2), ngành du lịch TPHCM ghi nhận những con số ấn tượng, đặc biệt tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái: Khoảng 4,32 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch (tăng 35%); 170.000 lượt khách quốc tế (tăng 51,7%); tổng doanh thu du lịch ước đạt 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

Khi lượng khách tăng 35% nhưng doanh thu tăng gần 43%, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc “đông khách” mà còn cho thấy mức chi tiêu bình quân mỗi du khách đã cao hơn.

TPHCM hút 4,32 triệu lượt khách tham quan trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Câu hỏi đặt ra là: Đà tăng trưởng này chỉ nhờ kỳ nghỉ Tết và lượng khách tăng mạnh, hay du lịch TPHCM đang chuyển sang giai đoạn mới - chú trọng chất lượng và mức chi tiêu của khách thay vì chỉ chạy theo số lượng?

Sau bức tranh chung của toàn ngành, số liệu từ các doanh nghiệp lữ hành cũng cho thấy xu hướng tương tự.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết, lượng khách của đơn vị tăng 22% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tăng 28%.

Theo doanh nghiệp, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách là nhờ sản phẩm được nâng cấp. Khách đặt tour sớm hơn, ưu tiên dịch vụ trọn gói để hạn chế rủi ro và sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm có chiều sâu văn hóa, đặc biệt ở nhóm khách trung và cao cấp.

Ở mảng khách quốc tế, Vietluxtour tiếp tục tập trung vào nhóm khách châu Âu có khả năng chi tiêu cao, cạnh tranh bằng chất lượng thay vì giảm giá. Các sản phẩm gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa được nhiều du khách quan tâm, ưa chuộng.

Ghi nhận từ đơn vị lữ hành, khách quốc tế có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi đến TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một đơn vị khác là Du lịch Việt cũng ghi nhận lượng khách tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái.

Ông Phạm Anh Vũ - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cho biết, nguyên nhân một phần đến từ việc giá vé máy bay ra nước ngoài tăng cao và khan hiếm vé giờ đẹp, khiến nhiều du khách chuyển sang đi trong nước.

“Bên cạnh đó, kỳ nghỉ dài, hạ tầng đường bộ ngày càng hoàn thiện và xu hướng sử dụng xe cá nhân cũng góp phần thúc đẩy lượng khách đến TPHCM và các điểm lân cận”, ông Vũ nói.

Những yếu tố này cho thấy sự tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu tăng mạnh trong kỳ nghỉ, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách chi tiêu của du khách: Đi gần hơn, linh hoạt hơn, nhưng sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm tốt hơn.

Sự thay đổi này không diễn ra ngẫu nhiên. Trong vài năm gần đây, chiến lược phát triển du lịch của TPHCM đã dần chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách, thay vì chỉ tập trung vào việc tăng số lượng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước dịp Tết Nguyên đán, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, thành phố đang tập trung thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, đẩy mạnh du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện), thu hút tàu biển quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng nguồn thu bền vững.

Cơ sở hạ tầng TPHCM đang không ngừng được nâng cấp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Bình, doanh thu du lịch của TPHCM hiện chiếm phần lớn tổng doanh thu du lịch cả nước, thể hiện vai trò đầu tàu của thành phố. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, các hoạt động du lịch của TPHCM được quản lý thống nhất, giúp việc xây dựng sản phẩm và quảng bá đồng bộ hơn.

Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin, đặt dịch vụ và nâng cao trải nghiệm.

Nếu so với những gì doanh nghiệp ghi nhận - doanh thu tăng nhanh hơn khách, phân khúc trung và cao cấp cải thiện - có thể thấy thị trường đang đi khá sát với hướng phát triển mà thành phố đặt ra.

Mở rộng không gian du lịch: Không chỉ quanh trung tâm

Sau sáp nhập, TPHCM sở hữu 681 tài nguyên du lịch, từ đô thị, sông nước, rừng ngập mặn đến biển đảo.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM - thành phố đang hoàn thiện các bộ sản phẩm đặc trưng như “Từ phố theo sông ra biển”, nhóm sản phẩm du lịch đêm và các sản phẩm ứng dụng công nghệ.

“Thay vì cạnh tranh để trở thành một "Bangkok thứ hai", TPHCM định vị bản sắc riêng dựa trên ẩm thực Nam Bộ, trải nghiệm sông Sài Gòn về đêm và không gian sáng tạo trẻ”, bà Tú cho biết.

Đáng chú ý, theo bà Tú, thành phố hướng tới mô hình phát triển theo nhiều hướng khác nhau, thay vì dồn khách về một vài điểm trung tâm. Trung tâm sẽ tập trung MICE, sự kiện, văn hóa và ẩm thực; vùng ven phát triển du lịch sinh thái, làng nghề, cộng đồng; khu vực biển đảo khai thác nghỉ dưỡng và thể thao biển.

“Mô hình này không chỉ mở rộng không gian trải nghiệm mà còn giúp phân bổ dòng khách, giảm nguy cơ quá tải tại các điểm quen thuộc”, bà Tú nói.

Tháp Tam Thắng được ví như “ngọn hải đăng mới” của Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối (Ảnh: T.L.).

Bà Tú cũng nhấn mạnh, kinh nghiệm từ nhiều điểm đến quốc tế cho thấy phát triển quá nhanh có thể gây áp lực lớn lên môi trường và đời sống người dân. Vì vậy, TPHCM đặt mục tiêu phát triển bền vững, dựa trên khả năng đáp ứng của hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ để quản lý dòng khách và đảm bảo cộng đồng địa phương được tham gia, hưởng lợi.

Quan điểm xuyên suốt của ngành du lịch thành phố là phát triển phải đi đôi với gìn giữ bản sắc và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm mới được khuyến khích theo hướng xanh như tour đi bộ, xe đạp, du lịch đường sông kết hợp kể chuyện văn hóa.

Du lịch TPHCM được kỳ vọng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Kết quả dịp Tết Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện của một kỳ nghỉ thành công. Tăng trưởng về lượng có thể đến từ kỳ nghỉ dài và nhu cầu tăng mạnh trong ngắn hạn, nhưng tăng trưởng về giá trị đòi hỏi chiến lược dài hơi và sự thay đổi trong cách làm.

Khi doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách, khi phân khúc trung và cao cấp cải thiện rõ rệt, có thể thấy du lịch TPHCM đang dần chuyển từ mục tiêu “đông khách” sang mục tiêu “chi tiêu cao hơn”.

Câu hỏi của giai đoạn tiếp theo có lẽ không còn là “đón bao nhiêu khách”, mà là “giữ được nhóm khách nào, ở lại bao lâu và chi tiêu ra sao”.

Nếu cân bằng được giữa mở rộng thị trường và phát triển bền vững, TPHCM không chỉ là cửa ngõ du lịch của cả nước, mà còn có thể trở thành một hình mẫu về phát triển du lịch đô thị trong khu vực.